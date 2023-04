Así puedes añadir ChatGPT a WhatsApp

El alcance de ChatGPT no para de crecer, especialmente desde que OpenAI lanzó la API que permite integrar el servicio en desarrollos de terceros. Recordemos que hasta entonces los desarrolladores podían utilizar la API de GPT-3 (y ahora también la de GPT-4), pero una diferencia muy importante entre éstas y la del modelo del chatbot es su precio, que resulta mucho más económico en el caso de ChatGPT. No en vano, cuando se produjo dicho lanzamiento, ya adelanté que nos esperaba ChatGPT hasta en la sopa.

Es cierto que la situación legal del chatbot de OpenAI en Europa no pasa precisamente por su mejor momento, pero sí que parece que la empresa está adaptándose a buena velocidad al marco regulatorio del viejo continente, por lo que a día de hoy tiene sentido pensar que, salvo por el precedente italiano, y ChatGPT debería poder seguir siendo accesible desde Europa. Ya hemos visto, además de su rápida respuesta al regulador italiano, que recientemente también han añadido la posibilidad de configurarlo para que no se entrene con nuestros datos, lo que supone un gran avance.

Ahora bien, incluso si la situación se complicara para el chatbot, no tiene que ocurrir necesariamente lo mismo con otros servicios que emplean este modelo, pues en tal caso es más que probable que sean éstos los responsables de implantar las medidas necesarias para adaptar sus servicios a la GDPR. Así, podemos confiar en que, incluso en el peor de los escenarios, buena parte de los servicios que están proliferando de un tiempo a esta parte, así como los que ya existían pero están empezando a integrar ChatGPT, seguirán estando disponibles.

Así, con estas perspectivas, son muchos los usuarios que desean tener el acceso más cómodo y rápido posible al chatbot, y para dichos usuarios Kidix ha planteado una interesante propuesta, ya que te permite acceder a ChatGPT directamente desde WhatsApp y de manera totalmente gratuita. Su funcionamiento es de lo más sencillo, tan solo debes acceder a su página web desde tu smartphone (en PC no siempre funciona), pinchar en el botón «Start Conversation» y, de manera inmediata, se abrirá una nueva conversación en WhatsApp, en la que podrás conversar con el chatbot.

Este servicio es ofrecido por una empresa española, y en su página web podemos encontrar su información registral, lo que al menos en primera instancia resulta una cierta garantía. No obstante, nuestra recomendación al respecto es que solo utilices este servicio para conversaciones de tipo general, y que nunca reveles datos personales ni información privada en las mismas. Y no me malinterpretes, no tengo razón alguna para sospechar de malas intenciones por su parte, ni muchísimo menos. No obstante, la experiencia nos ha enseñado a ser precavidos a este respecto. Y salvando este punto, la propuesta de Kidix me parece muy, muy interesante y, aunque no puedo dejar de preguntarme cómo se plantean monetizar el servicio (quizá haciendo de pago en un futuro), si que me alegra ver que una empresa española ofrece una propuesta tan interesante.