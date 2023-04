Microsoft Edge permitirá desactivar «características opcionales»

Microsoft Edge es el navegador de moda. Las cosas como son. Y lo es por dos motivos encontrados: Microsoft lo está haciendo muy bien, pero también muy mal con su flamante navegador web. Lo curioso es que lleva la misma marcha desde hace años, casi desde que anunciase el salto a Chromium como base tecnológica.

Desde entonces, Microsoft Edge ha destacado por para bien y para mal, cabe repetir. Para bien, porque se nota que le han puesto -y le ponen- mucho empeño al desarrollo y, en lugar de hacer una réplica cutre de Google Chrome, han construido un navegador realmente potente y repleto de características exclusivas que aportan un valor añadido a los usuarios en áreas como personalización, seguridad, compras, productividad… No hace falta entrar al detalle, porque de comenzar a enumerar funciones de Microsoft Edge, este artículo se haría muy largo.

Por mencionar unas pocas de las más destacadas, las colecciones, el asistente de compras o la nueva integración con la inteligencia artificial de ChatGPT en Bing son tres puntos fuertes del navegador en comparación con la competencia.

¿Lo negativo? A grandes rasgos, las formas de Microsoft para promover, cuando no intentar imponer el uso del navegador, una pieza de software de primer nivel, excepto por el respeto a la privacidad de sus usuarios. Al estilo de Google Chrome, e incluso peor. Algo que no se entiende porque lo que están haciendo es manchar la imagen de una aplicación por lo demás excelente.

Ahora bien ¿puede tener lo bueno algo de malo? Puede, y es que como también nos tiene acostumbrados en Microsoft, el tema del minimalismo no lo tienen bien dominado y la tendencia en el software de la corporación es para poner cosas de más, que no de menos. Hablamos de bloatware sí, aunque en honor a la verdad no es lo mismo el que incrustan en Windows 11, por poner un ejemplo reciente, que las muchas funciones de Microsoft Edge.

It looks like Microsoft will let you remove some of Edge’s features:https://t.co/t1HbJS6nhS

I wonder what other features will be included in that section in the future… Games? E-tree? 🤔 pic.twitter.com/9aQC146rJM

— Leopeva64 (@Leopeva64) April 26, 2023