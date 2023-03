Era uno de los juegos más esperados del momento en PC, y tras una larga espera su lanzamiento tuvo lugar justo ayer. The Last of Us Part I llegó a Steam y a otras plataformas de distribución, y tal y como estaba previsto fue posible instalarlo y ejecutarlo en una Steam Deck, a pesar de que dicha consola no llega a cumplir del todo con los requisitos mínimos oficiales.

Ya os dije anteriormente que tenía claro que los requisitos de The Last of Us Part I estaban inflados, y efectivamente así es, pero están inflados por el peor motivo posible, y es que la optimización del juego es tan mala que incluso con equipos de gama alta la experiencia no es buena, y en líneas generales estamos ante un juego que merece ser considerado como la peor adaptación de un exclusivo de consola al PC.

The Last of Us Part I utiliza el motor gráfico de The Last of Us Part II, juego que fue lanzado en PS4, y aunque tiene una calidad gráfica superior a la de The Last of Us Remastered no es ningún prodigio a nivel técnico. Con esto quiero decir que sus exigencias a nivel de hardware son absurdas y están totalmente desproporcionadas, y parecen haber sido infladas artificialmente porque en muchos casos pasar de un modo de calidad superior a otro inferior tiene un impacto mínimo en el rendimiento.

Puedes echarte una siesta mientras esperas para jugar a The Last of Us Part I

Y no exagero para nada. Cuando abrimos el título por primera vez nos encontramos con un mensaje de precarga de shaders que, dependiendo de las especificaciones de nuestro PC, puede tardar incluso una hora en finalizar. ¿Es posible jugar sin dejar que finalice la precarga de shaders? Sí, pero tendremos interrupciones frecuentes con el mensajito de «espera», además de tirones y stuttering. Estos dos últimos problemas tampoco desaparecen por completo aunque dejemos que finalice la precarga de shaders antes de empezar a jugar.

A nivel de rendimiento se confirma lo que os dije cuando vimos sus requisitos, que estos estaban inflados. Es posible jugar a The Last of Us Part I en PC con todo en alto y mantener medias de más de 60 FPS en 1080p con una GeForce RTX 3050, aunque eso sí, tirando de DLSS en modo calidad para mantener una buena estabilidad.

Eso es algo positivo, pero el juego no termina de escalar del todo bien con diferentes ajustes gráficos, presenta un rendimiento irregular e injustificable en muchas ocasiones y sufre cuello de botella incluso con CPUs de última generación cuando utilizamos tarjetas gráficas muy potentes, sobre todo en resoluciones inferiores a 4K o cuando activamos el DLSS o el FSR.

Podríamos pensar que nada de esto es tan grave, y que al final es casi «el pan nuestro de cada día» para los jugadores de PC, pero es que The Last of Us Part I está además muy roto, tan roto que sufre cierres y crasheos constantes, tiene caídas de rendimiento tan marcadas que hacen que ni siquiera con una tarjeta gráfica de gama alta se pueda jugar con total fluidez. La lista de problemas y de fallos gira principalmente alrededor de todo lo que os acabo de contar, y podéis ver que ha afectado a una enorme cantidad de usuarios en Steam.

Es curioso, porque en Steam un total de 6.065 valoraciones (al momento de escribir este artículo) son negativas, y solo 2.882 son positivas. Una parte de esas valoraciones positivas destacan puntos negativos que por sí solos introducen un elemento contradictorio, y deberían hacer que la valoración fuese negativa. Me explico, no puedes decir que un juego es bueno cuando destacas que has tenido que esperar 45 minutos a que carguen los shaders, y que encima estás teniendo problemas de rendimiento y cierres espontáneos.

También he podido apreciar un consumo desproporcionado de recursos que resulta difícil de explicar y de justificar, sobre todo si tenemos en cuenta que es un juego basado en el motor gráfico de The Last of Us Part II, título que fue desarrollado para PS4, y si lo comparamos con lo que ofrecen otros juegos lanzados hace unos años, como Red Dead Redemption 2, por poner un ejemplo conocido.

The Last of Us Part I es todo un ejemplo de cómo no portar un juego a PC

Se convierte también en un «insulto» a la comunidad de jugadores en PC, y en otra mancha en el currículum de Iron Galaxy, los responsables del desarrollo de este port, que ya se marcaron un fiasco enorme en 2015 con Batman Arkham Knight para PC, un juego que fue uno de los mayores desastres de toda la historia del gaming en PC, tanto que al final se ofreció la posibilidad de devolverlo en Steam durante todo 2015.

Muchos han culpado directamente del mal estado de The Last of Us Part I a Iron Galaxy, y han asegurado que si Nixxes Software se hubiese encargado del desarrollo la cosa habría sido totalmente distinta. Nunca lo sabremos, pero lo que está claro es que ahora mismo lo mejor que podemos hacer es mantenernos lejos de este port y esperar a que se lancen los parches necesarios para corregir todos los problemas que tiene The Last of Us Part I en PC, y para mejorar la optimización y el aprovechamiento de recursos.

En mi caso, pude jugar al título original en PS3 y también lo disfruté después en la edición remasterizada para PS4. A pesar de todo le iba a dar una oportunidad a esta versión para PC, pero tengo claro que no lo voy a hacer, y que no pienso gastar un solo céntimo en próximos ports que no lleguen a compatibles en este estado, salvo que lo considere necesario por razones profesionales, como por ejemplo para hacer comparativas de rendimiento o para compartir un análisis técnico con vosotros.

Con The Last of Us Part I para PC la decepción que me he llevado ha sido tan enorme que he preferido pasar directamente de un análisis técnico, y creo que Sony debería replantearse seriamente su estrategia a la hora de portar juegos exclusivos de PS4 y PS5 a PC, ya que este camino de inflar los requisitos y hacer que la optimización brille por su ausencia es un error que daña su imagen y la de sus franquicias.