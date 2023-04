Star Wars Jedi: Survivor, otro juego que llega «roto»

Quizá lo recuerdes, hace unas semanas se publicaba el tráiler final de Star Wars Jedi: Survivor y, al hilo de dicho lanzamiento, me preguntaba si llegaría en condiciones o si, por el contrario, le tomaría el relevo a The Last of Us Parte 1 para PC. Los avances que habíamos visto hasta el momento, sumados al buen sabor de boca que me dejó Star Wars Jedi: Fallen Order, me empujaron a ser algo más optimista de lo que es recomendable en estas situaciones. Pero, por si te lo estás preguntando, al final ganó el sentido común y preferí esperar al lanzamiento en vez de precomprarlo. Ya son demasiadas malas experiencias en este sentido como para picar una vez más.

Deseaba, no obstante, haberme equivocado. Tengo, solo en Steam, cerca de 40 juegos de Star Wars, para que te hagas una idea de la relación tan estrecha que tengo con la saga, y estaba ilusionado con la propuesta argumental de Star Wars Jedi: Survivor. Es más, si todo hubiera ido mínimamente bien, quería comprarlo hoy mismo para dedicarle unas cuantas horas durante el fin de semana largo que tendremos en Madrid. Y hace mucho, muchísimo tiempo, que no le reservaba un fin de semana largo a un único juego. La buena noticia es que, al final, podré dedicar los días de este fin de semana largo a otros diversos y entretenidos fines.

¿Por qué? Pues porque los temores se han confirmado, Star Wars Jedi: Survivor ha logrado desplazar a TLoU Parte 1 del foco de atención. Como puedes comprobar si te das un paseo por los comentarios que han dejado en Steam los jugadores que ya lo han probado, podrás comprobar por ti mismo que, de nuevo, nos encontramos con un juego que ha llegado roto. Y eso que pese a que su lanzamiento estaba previsto inicialmente para el 15 de marzo, finalmente su lanzamiento fue retrasado alrededor de mes y medio, precisamente para que, en teoría, esto no ocurriera.

En este caso, eso sí, podemos afirmar que el mal estado de Star Wars Jedi: Survivor no es exclusivo de PC. Como podemos leer en Wccftech, parece que en Xbox Series X|S ha logrado salvar el expediente, pero que la experiencia de juego en PlayStation 5 también merece ser calificada de lamentable. La pena es que eso, claro, no es un consuelo para todos aquellos usuarios que, una vez más, decidieron confiar en un prelanzamiento y se han encontrado con que desarrolladora y distribuidora se han vuelto a reír de ellos, a la cara, después de haberles cobrado no menos de sesenta euros.

En el momento de publicar esta noticia, Star Wars Jedi: Survivor acumula 3.757 críticas en Steam, de las que 3.421 son negativas, es decir, el 91%. Y como la propia plataforma recuerda, el resumen de Steam solo tiene en cuenta reseñas de usuarios que hayan comprado el juego directamente en su tienda, de modo que podemos descartar opciones como que se trate de review bombing o similares. No, la explicación es mucho más sencilla, de nuevo nos encontramos ante un lanzamiento que no debería haberse producido.