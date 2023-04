El lanzamiento de The Last of Us Part I para PC ha levantado ampollas. No me entendáis mal, es uno de los mejores juegos de su género, de hecho lo disfruté muchísimo en la versión remasterizada para PS4, que funciona en 1080p y 60 FPS, y la verdad es que luce de maravilla todavía a día de hoy.

La versión que llegó a PC utiliza el motor gráfico de The Last of Us Part II, un juego que fue desarrollado también para PS4, una consola que tiene hardware de 2013 y que lleva tiempo obsoleta. Que Sony decidiera lanzar el remake de The Last of Us Part I solo en PS5 fue algo bastante curioso, porque al final estoy seguro de que el juego podría haber funcionado sin problemas sobre una PS4. ¿No lo tenéis claro? Pues echad un vistazo al vídeo adjunto.



No existe un salto gráfico importante, lo único que tenemos son ligeros cambios de diseño, de contraste y del uso del color que, al final, confirman lo que ya os he dicho en otras ocasiones, que The Last of Us Part I Remake es un «copia pega» de la remasterización bajo el motor gráfico de la segunda entrega, diseñada originalmente para correr sin problemas bajo el hardware de PS4.

A pesar de todo, The Last of Us Part I se ha convertido por méritos propios en uno de los peores ports para PC de toda la historia. Las valoraciones en Steam han pasado de mayormente negativas a variadas, pero esto no maquilla el hecho de 11.151 de 18.629 valoraciones son negativas. Dentro de las valoraciones positivas pasa algo curioso, y es que algunas directamente no tiene sentido, porque reconocen cosas negativas pero valoran favorablemente el juego.

Me he dado cuenta de que esto es un problema más grave de lo que yo mismo pensaba, y es que se está blanqueando y justificando el lamentable estado en el que ha llegado The Last of Us Part I a PC partiendo de dos argumentos sin sentido, que es un juego «next gen» y que es normal que sea tan exigente, y que en PC no se optimiza como en PS4.

El estado en el que ha llegado The Last of Us Part I Remake a PC es injustificable, es una muestra de trabajo mal hecho y uno de los mejores ejemplos de cómo no debe ser un port para compatibles. Defender o justificar lo contrario es hacer un flaco favor al PC, y a toda la comunidad de amantes del gaming en dicha plataforma.

Personalmente, tengo claro que no voy a comprar el juego porque lo considero una falta de respeto a los jugadores de PC, y que no voy a comprar más títulos que lleguen en un estado tan deficiente a esta plataforma. Ahora os toca a vosotros, me gustaría conocer vuestra opinión sobre este tema en los comentarios. Nos leemos.