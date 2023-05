Primer vistazo al Galaxy Tab S9 Ultra, máxima competencia al iPad Pro de Apple

El Galaxy Tab S9 Ultra será el mejor tablet que Samsung haya producido nunca y la punta de lanza de la plataforma Android para acercarse al líder en ventas en la gama alta, los iPad Pro de Apple.

Samsung celebrará un nuevo evento Unpacked a finales de julio para presentar su nueva generación de móviles plegables, Fold 5 y Flip 5. También se espera anuncie nuevos tablets, los más avanzados de su catálogo de la serie ‘S’ y que se distribuirán en tres variantes, estándar, Plus y Ultra.

Primer vistazo al Galaxy Tab S9 Ultra

El tablet se ha localizado recientemente en reguladores como 3C y en sitios de testeo como Geekbench, lo que ha permitido conocer algunas de sus especificaciones. Con base en ellas y otras anteriores, el popular filtrador OnLeaks ha publicado imágenes y vídeo (renders) junto a sus principales características.

El Galaxy Tab S9 Ultra será un dispositivo de gran tamaño, con una pantalla OLED multitáctil de 14,6 pulgadas con 2960 x 1848 píxeles de resolución y una cobertura de la gama de color DCI-P3 del 120%. Su chasis estará fabricado en aluminio y tendrá una clasificación de resistencia IP68 contra el agua y el polvo. Tendrá unas dimensiones de 208,6 x 326,4 x 5,5 mm y pesará 737 gramos.

El diseño está a la vista, ultradelgado y muy bien acabado como era de esperar. En la parte trasera vemos la marca Samsung y una configuración de doble cámara acompañada de un flash LED. En el lateral derecho estarán las teclas físicas de encendido y volumen, y en el izquierdo vemos pines de conector Pogo para conectar periféricos como un teclado externo que permitirá trabajar con el tablet en el escritorio para tareas de productividad.

En la parte inferior vemos una rejilla para altavoz (montará cuatro de ellos) y un puerto USB tipo C para carga y datos. En cuanto a conectividad, se espera compatibilidad con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3, además del soporte completo para redes móviles 5G. Soportará e incluirá en el pack lápices ópticos S Pen.

Su motor será un SoC Snapdragon 8 Gen 2, lo más potente de Qualcomm para este año, combinado con 8 o 16 Gbytes de memoria RAM. Su batería también será de alta capacidad, 11,200 mAh con carga rápida de 45 W. Se entregará de serie con Android 13 y la última versión de la interfaz de usuario propia de Samsung, One UI 5.1.

Se espera que el Galaxy Tab S9 Ultra sea el mejor tablet Android del mercado y de los pocos capaces de plantar cara a los iPad Pro de Apple. No será económico, como no lo fueron los Galaxy Tab S8, y puedes esperar un precio superior a los 1.200 dólares. Si no necesitas tanto, tendrás que acudir a la gama media en tablets donde hay modelos tan interesantes como el GRAVITY 4 Plus que te presentamos ayer.