Qué ventajas ofrece una conexión a Internet con un alto ancho de banda

Una conexión a Internet puede tener una velocidad determinada, y esta dependerá de muchos factores, entre los que podemos destacar la tarifa que tengamos contratada con nuestro proveedor, el servicio que este sea capaz de ofrecernos realmente (la velocidad real que recibimos), y también de los dispositivos y componentes que utilicemos para conectarnos.

Por ejemplo, si tenemos una conexión a Internet con 900 Mbps de velocidad de descarga pero utilizamos un router muy antiguo que no es capaz de trabajar con ese ancho de banda tendremos un problema, ya que no estaremos aprovechando la velocidad real que tenemos disponible. También podemos tener cuellos de botella derivados del uso de cables inadecuados y de conectores que no pueden alcanzar esa velocidad, o incluso por tarjetas de red y estándares obsoletos.

Si todo está en orden, y la configuración es correcta, una conexión a Internet con un alto ancho de banda debería funcionar a la velocidad máxima marcada por nuestro proveedor. Podemos comprobarlo haciendo una prueba de velocidad, ¿pero tienes claras las ventajas que ofrece una conexión tan rápida?

Es un tema que, para algunos, todavía sigue generando dudas, de hecho siempre que conozco a alguien nuevo y surge el tema este me pregunta por qué tengo contratada una velocidad tan alta, y si realmente es necesario llegar a ese punto. Entiendo que algunos de vosotros también tendréis dudas sobre este tema, y por eso he querido dar forma a este artículo, donde vamos a descubrir qué ventajas ofrece tener una conexión a Internet con un ancho de banda tan elevado.

Ventajas de una conexión a Internet con un alto ancho de banda

Descargas pesadas en minutos, o incluso en segundos: esta es, para mí, la ventaja más importante y la razón principal por la que tengo contratada una conexión de 900 Mbps. Con este enorme ancho de banda puedo descargar juegos de Steam en unos pocos minutos, y archivos pesados en solo unos segundos. Un ancho de banda mucho más bajo puede hacer que esas descargas tarde varias horas. Permite la reproducción de contenidos UHD en streaming en varios dispositivos: esta es otra ventaja importante, y es que con la velocidad que tiene mi conexión puedo estar tranquilo cuando en casa nos ponemos a reproducir contenidos en alta resolución a través de servicios de streaming. Para esto no es necesario contar con 900 Mbps, pero tener tanto ancho de banda libre también me permite tener otras cosas en segundo plano. Mayor número de usuarios y de descargas simultáneas: cuando tenemos a varias personas utilizando una misma conexión a Internet, o si tenemos varias descargas abiertas, estamos consumiendo un mayor ancho de banda. Tener una conexión con un alto ancho de banda hará que la experiencia de uso no se vea perjudicada, y que todo funcione a la perfección, incluso bajo escenarios de uso intensivo.

Si no tienes claro qué velocidad de conexión a Internet necesitas no te preocupes, en este artículo encontrarás toda la información que necesitas para acertar. En caso de que tengas cualquier duda puedes dejarla en los comentarios.

