PS5 Pro y Xbox Series X Next serán una realidad, según el CEO de Take-Two

Durante una ronda de preguntas el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, dijo textualmente que «es probable que veamos una renovación intergeneracional de consolas», y también matizó que esta no tendrá un gran impacto a nivel de negocio. Estos comentarios nos permiten sacar conclusiones muy interesantes si leemos un poco entre líneas.

Por un lado, ese «es probable» encaja a la perfección con los rumores que habíamos ido viendo sobre PS5 Pro y Xbox Series X Next, que decían que Sony podría presentar su nueva consola a finales de 2024, y que Microsoft haría lo propio en función de los movimientos de la compañía japonesa, lo que significa que la nueva Xbox debería llegar poco después de aquella.

Por otro lado, que el CEO de Take-Two se muestre tan convencido de que no tendrán un gran impacto a nivel de negocio indica que PS5 Pro y Xbox Series X Next mantendrán el mismo enfoque que PS4 Pro y Xbox One X, y que las desarrolladoras contarán con nuevas herramientas que les facilitarán el desarrollo de sus juegos con soporte para ambas generaciones.

Todo esto refuerza también lo que ya os he comentado en ocasiones anteriores, que PS5 Pro y Xbox Series X Next tendrán cambios a nivel de hardware que mejorarán sobre todo la potencia gráfica, y que estos se introducirán con sumo cuidado para mantener una compatibilidad total con PS5 y Xbox Series X, y para minimizar las complicaciones a la hora de desarrollar juegos compatibles con dichos sistemas.

Las especificaciones de esas dos nuevas consolas siguen siendo un misterio, pero podemos esperar que repitan el uso de una APU AMD con una CPU Zen y una GPU Radeon de AMD. Para mantener ese alto grado de compatibilidad la CPU podría seguir estando basada en la arquitectura Zen 2, aunque quizá sea un poco más rápida para mejorar un poco el rendimiento bruto. La GPU sí que podría estar basada en RDNA3, una arquitectura que es mucho más eficiente que RDNA2, y que ofrece además un mayor rendimiento con trazado de rayos.

Otro tema interesante que tocó el ejecutivo fue el soporte de la vieja generación de consolas. Zelnick no concretó hasta cuándo piensan seguir dándole soporte, pero en líneas generales comentó que seguirán haciéndolo mientras PS4 y Xbox One tengan una «audiencia significativa», es decir, mientras que su base de usuarios siga siendo lo bastante grande como para que esos desarrollos continúen siendo rentables.