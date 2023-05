Analizamos el SPC GRAVITY 4 Plus, un tablet competente a muy buen precio

SPC, la firma española especializada en electrónica de consumo, ha anunciado el lanzamiento del GRAVITY 4 Plus, un nuevo tablet que cuenta con características interesantes para la gama media y que llega al mercado con un precio muy atractivo para lo que ofrece. Un seña de identidad de este fabricante cuya apuesta es ofrecer ‘más por menos’.

Ya sabes cómo anda el segmento de la tableta electrónica. Después de cinco años consecutivos de descenso de ventas llegó el COVID, los confinamientos y la necesidad de nueva infraestructura. Las ventas se recuperaron con fuerza en el binomio 2020-2021 y aunque este año ya han vuelto a bajar (como casi cualquier producto tecnológico) siguen siendo una gama de producto interesante para cualquier consumidor.

Eso sí, los tablets se siguen enfrentando a otros dispositivos muy poderosos como los versátiles teléfonos móviles con tamaños de pantalla de hasta 7 pulgadas que han canibalizado la línea de tablets de pequeño formato, mientras que en la gama alta se tienen que enfrentar a los 2 en 1 y convertibles que como buenos híbridos son los que ofrecen la mayor flexibilidad de uso.

En este contexto, la gama media es -en nuestra opinión- la más interesante del mercado y ahí se posiciona el GRAVITY 4 Plus cuya disponibilidad se ha anunciado hoy. El fabricante nos cedió amablemente una unidad para revisión y la hemos podido probar antes del lanzamiento. ¿Merece la pena? Te contamos nuestras impresiones.

SPC GRAVITY 4 Plus, características

La etiqueta ‘Plus’ ya nos indica que SPC ha querido subir el nivel de sus tablets y lo vemos en un chasis elegante y delgado, rematado por un marco metálico que destila una agradable sensación de producto premium. Su pantalla de 11 pulgadas es algo más grande de lo que podemos considerar ‘medio formato’, lo que unido a los biseles estrechos y a su alta resolución mejora la capacidad de visualización sin comprometer demasiado la movilidad.

Como motor de hardware principal, SPC opta por un chipset de MediaTek, adecuado para su rango de mercado y potenciado por una buena ración de memoria RAM y almacenamiento. El apartado de la conectividad ofrece lo esencial, con Wi-Fi y Bluetooth, la doble cámara trasera y frontal y como detalle adicional (a valorar porque otros fabricantes ya no lo incluyen) soporte para tarjetas microSD. El sistema de sonido se ha potenciado y la batería tiene una capacidad generosa. Veremos todo esto al detalle más abajo, pero son buenos mimbres para empezar.

Lo verás más claro en el siguiente cuadro, resumen de sus especificaciones:

SPC GRAVITY 4 Plus Pantalla IPS multitáctil de 10,95 pulgadas de diagonal Resolución 1200 x 2000 píxeles – 16:10 Chipset ARM Mediatek MT8183 CPU 8 núcleos (4 Cortex A-73 hasta 2 GHz y 4 Cortex A-53) GPU ARM Mali G72 MP3 Memoria 8 GB Almacenamiento 128 GB (ampliable con microSD hasta 512 GB) Cámaras Trasera 5 MP – Flash

Frontal 2 MP – Vídeo 1080p Conectividad Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

USB-C con función OTG

Tarjetas de memoria microSD Sensores Giroscopio, Acelerómetro, Luz Dimensiones 164 x 260 x 7 mm – 503 g de peso Batería 7.000 mAh (25,9Wh) Sistema Operativo Android 12 Precio 199,90 euros

SPC entrega el tablet junto a un cable USB Tipo A a Tipo C y una guía rápida en papel. La caja es atractiva visualmente, informa de sus especificaciones y en su interior protege bien el dispositivo.

Diseño, pantalla, conectividad

Es difícil innovar en diseño de tablets donde todo o casi todo está inventado y lo que hay que pedir principalmente es una buena calidad de construcción y acabados. El tablet de SPC cumple bien en este apartado y el armazón metálico incorporado consigue que el dispositivo se sienta elegante y bien acabado.

Como verás en las imágenes, predominan las líneas rectas rematadas por bordes con sutiles curvas. Su peso se sitúa en el medio kilogramo, lo que -sin ser ligerísimo- podemos considerarlo aceptable para su tamaño de pantalla y capacidad de la batería, mientras que su grosor de 7 mm sí es notable. En todo caso, hablamos de un modelo que hay que manejar con las dos manos.

Todos los botones y conectores se sitúan en el lateral izquierdo del tablet, el botón de encendido, el destinado a aumentar/disminuir volumen, el USB Tipo-C para carga y datos, la ranura para micr0SD y los dos micrófonos. La salida de los cuatro altavoces se sitúa en los bordes superior e inferior.

Nos ha gustado la pantalla. Sin ser una OLED reservada a la gama alta y que hubiera subido el precio, el panel IPS se ve muy bien en interiores y también en exteriores por su alto nivel de brillo y los amplios ángulos de visión propios de la tecnología de panel usada. El aumento de la diagonal a las 11 pulgadas proporciona una mejora de la capacidad de visualización sobre el estándar de 10 pulgadas usada en tablets. Y siempre es bienvenida si no compromete demasiado la movilidad como sucede en este caso.

A destacar el aumento de resolución que va más allá del típico FHD y se eleva a los 2000 x 1200 píxeles, lo que se nota (para bien) especialmente al usar el tablet en formato apaisado y más si se combina con una relación de aspecto 16:10, para nuestro gusto más adecuada que la típica 16:9. Su diseño Full-laminated, permite incluir todos las capas en una sola pieza de pantalla y vidrio, logrando mejorar la calidad visual y reducir su espesor.

Decir que el digitalizador funciona perfectamente y la pantalla multitáctil responde adecuadamente al manejo con los dedos. El tablet no incluye lápices ópticos, pero hemos probado uno propio que sin ofrecer funciones avanzadas de sensibilidad a la presión puede usarse para dibujo o toma de notas. En todo caso, vemos este modelo más destinado al entretenimiento que a la productividad, aunque también lo hemos usado para tareas informáticas básicas. Se pueden añadir accesorios como un teclado Bluetooth y trabajar con el tablet en el escritorio.

En cuanto a conectividad, es una versión solo Wi-Fi sin soporte para redes de banda ancha móviles. Aquí hay que decir que el fabricante no ha saltado (como hubiera sería deseable) a la última versión de la norma (Wi-Fi 6) y se ha quedado en Wi-Fi 5. Funciona bien y es suficiente para la mayoría de tareas incluyendo la transmisión de contenido al televisor, pero hubiera sido un ‘Plus’ como su nombre promete.

El Wi-Fi se complementa con la otra norma inalámbrica principal, Bluetooth 5.0, para conectar periféricos como auriculares o teclados, mientras que el apartado de sonido se ha potenciado con cuatro altavoces para un sonido envolvente y multidireccional bastante bien conseguido. Suena muy bien lo que se agradece para ver películas, series o en juegos.

Las cámaras en tablets no son tan importantes (ni usadas) como en un smartphone y las del Gravity son ‘suficientes’. La trasera tiene un sensor de 5 megapíxeles con flash y capacidad para grabar vídeo FHD, mientras que la frontal de 2 megapíxeles cubre el apartado de las videoconferencias. Lo dicho: suficiente.

Un moderno conector USB Tipo-C permite la carga de la batería y también la transmisión de datos entre dispositivos o una sencilla conexión de periféricos como teclados gracias a la tecnología On The Go (OTG). Finalmente, decir que la tapa trasera se ve elegante, pero es un imán para las huellas. Además, un acabado algo más rugoso y no tan liso hubiera favorecido el agarre del dispositivo.

Rendimiento y experiencia de uso

Las soluciones del proveedor chino MediaTek son ampliamente utilizadas como motor principal de hardware en la gama media y de entrada de móviles y tablets por su bajo coste y eficiencia. La versión instalada es de la serie MT18, con CPU ARM de 8 núcleos que combina los eficientes Cortex A53 para ahorrar batería en tareas menos intensivas y los Cortex A73 para las funciones de mayor rendimiento gracias a su frecuencia de trabajo de hasta 2 GHz.

La gráfica integrada Mali-G72 MP3 también es una vieja conocida. Su rendimiento no batirá ningún récord, pero soporta las principales librerías (OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0, DirectX 12 FL11_1 y Renderscript) y es suficiente para mover vídeo y juegos móviles. El chipset se completa con un acelerador de IA que alcanza un rendimiento de 0,5 TOPS.

Ciertamente, este SoC de MediaTek, con sus cuatro años de antigüedad, ha sido superado en todos los terrenos, pero permite abaratar costes y hay que decir que es una versión muy bien soportada y de prestaciones suficientes para esta gama de producto. Nos ha gustado más la capacidad de memoria instalada, 8 Gbytes de RAM que se notan mucho a la hora de manejar el tablet con soltura.

La capacidad de almacenamiento interno es de 128 Gbytes, también suficiente para las tareas que vamos a realizar y teniendo en cuenta que para entretenimiento multimedia seguramente usemos masivamente el streaming. Además, el usuario que necesite más puede ampliarlo con tarjetas microSD.

Decir que el tablet usa la tecnología de memoria uMCP, un paquete multichip basado en UFS que otorga mejoras en la experiencia de streaming o juegos, incluso en dispositivos de gama media o de entrada. En cuanto a la autonomía, SPC promete hasta 8 horas con su batería de 7.000 mAh. En nuestras pruebas, no nos hemos quedado muy lejos en reproducción de vídeo.

El software es un apartado importante en cualquier dispositivo y éste se entrega con Android 12 preinstalado. La versión estable de Android 13 lleva unos cuantos meses en el mercado (Google ya ha entregado Android 14 en fase beta a los desarrolladores para lanzamiento el próximo otoño) y en 2023 ésta debería haber sido la versión elegida. Este apartado sí se puede mejorar mediante actualizaciones y a buen seguro el fabricante lo hará en próximas fechas.

En cuanto a la interfaz, SPC apuesta por la ‘pureza’ y entrega un Android Open Source Project prácticamente sin tocar salvo una app específica de soporte y algún fondo de pantalla. En nuestra opinión, es un acierto. Ningún proveedor entrega un Android mejor que Google y en demasiadas ocasiones las capas, servicios y apps instaladas complican la interfaz y su funcionamiento más que mejorarla.

Eso sí, el gigante de Internet exige la instalación de múltiples servicios y aplicaciones al licenciar Android y este tablet está lleno de ellas. Por supuesto, puedes instalar otras desde Google Play y medios alternativos, así como lanzadores y otros elementos que van a cambiar el Android por defecto. Y si te atreves con más, siempre puedes intentar instalar una ROM alternativa, uno de los mejores activos de la plataforma de Google.

Conclusiones

Los tablets siguen siendo unos dispositivos muy interesantes para cualquier consumidor y el GRAVITY 4 Plus es un modelo a tener en cuenta por especificaciones y precio. Bien construido y rematado, con aspectos destacados como su armazón metálico y su grosor ultra delgado, la pantalla es notable en tamaño, resolución y funcionamiento del digitalizador.

El chipset de MediaTek, junto a la memoria RAM de tamaño generoso, ofrece un rendimiento suficiente para navegación por Internet, streaming y reproducción de medios, informática básica y juegos móviles. El sistema de audio ha sido potenciado, mientras que las tarjetas microSD son siempre bienvenidas. Nos hubiera gustado que el fabricante hubiera optado por un SoC algo más moderno y que de paso soportara la última norma inalámbrica Wi-Fi 6, pero seguramente el control de costes lo ha impedido.

El GRAVITY 4 Plus, con Android 12 preinstalado, está disponible desde hoy en la página web de SPC y en breve se distribuirá por el canal minorista. Su precio de 199 euros es muy atractivo para lo que ofrece y sin duda eleva el interés por este tablet de gama media. En resumen: por menos de 200 euros, una apuesta segura.

Nota adicional. SPC también ha anunciado la disponibilidad del GRAVITY 4, un escalón por debajo del modelo ‘Plus’ analizado, con pantalla IPS de 10,35″ y resolución 2K, procesador Octa Core, altavoces duales, 6 GB de RAM, 128 GB de memoria interna y batería de 6.000 mAh. Su precio de venta es de 179,90 euros. Ligeramente más económico que el anterior, aunque en nuestra opinión la versión Plus ofrece mejor relación características/precio.