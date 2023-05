The Last of Us Part I para PC sigue pareciendo una alpha con aires de beta

La versión para PC de The Last of Us Part I ha sido, sin ningún tipo de duda, el peor port de un juego triple A que ha llegado a compatibles, al menos hasta el momento, y la verdad es que la cosa tiene más mérito de lo que podáis llegar a imaginar, ya que ha tenido «rivales» muy fuertes en este sentido, y curiosamente uno de ellos es Batman Arkham Knight, que vino de manos de la misma desarrolladora (Iron Galaxy).

Lo he comentado con vosotros muchas veces, y no me canso de repetirlo. The Last of Us Part I llegó a PC en un estado tan lamentable que era un insulto a los jugadores, y estaba tan mal terminado que encajaba más con lo que cabe esperar de una versión alpha que con un juego en su etapa final. Os lo dice alguien que ha disfrutado de la franquicia en PS4 y que la tiene como una de sus favoritas dentro del género.

Si creéis que exagero recordar que tardaba entre 40 minutos y dos horas en precargar los shaders, y que a pesar de todo seguía teniendo problemas de sttutering. Espera, que todavía hay más, y es que The Last of Us Part I en PC es un despropósito por todos lados, ya que tiene unos tiempos de carga enormes, cosa que no tiene ningún tipo de sentido, mantiene siempre un consumo de CPU muy alto y exige una cantidad de memoria gráfica totalmente injustificada.

El tema del consumo de memoria gráfica en The Last of Us Part I ha servido a algunos para decir que las tarjetas gráficas con 8 GB de memoria están muertas, pero nada más lejos de la realidad. Juzgar la realidad del sector gráfico por la mala optimización de unos pocos juegos es un despropósito, y resulta absurdo cuando vemos que juegos con una calidad gráfica muy superior, como Cyberpunk 2077, A Plague Tale: Requiem o Red Dead Redemption 2, funcionan sin problemas en configuraciones de 6 GB y 8 GB de memoria gráfica.

Ya os dije en su momento que este port de The Last of Us Part I para PC estaba muy roto y que sus requisitos no eran reales, y Digital Foundry no ha hecho más que darme la razón. El conocido y respetado medio ha publicado un nuevo vídeo donde analizan el estado del juego tras los numerosos parches que ha recibido, y sí, se han conseguido algunas mejoras, pero todavía está lejos de lo que debería ser.

Al menos las texturas en calidad media ahora lucen como deben, ya no parecen el equivalente a las de calidad ultrabaja, y el consumo de memoria gráfica se ha reducido en 1,5 GB de media incluso a pesar de que se ha mejorado la calidad de las texturas. También se ha reducido el tiempo de carga de los shaders, pero la optimización sigue brillando por su ausencia, el consumo de CPU es muy alto y totalmente injustificado y al final se mantienen una gran cantidad de bugs que hacen que The Last of Us Part I para PC empiece a parecer una beta, y siga sin ser un juego terminado.