Apple, a la caza de expertos en IA generativa

La relación de Apple con la inteligencia artificial es, a día de hoy, un tanto desconcertante. Hace ya unos meses se produjo un evento interno de la compañía en el que Tim Cook sacó pecho hablando de los avances de Apple en dicho campo tecnológico. Esto ocurrió en un momento en el que se producían noticias sobre modelos generativos a la velocidad de la luz, por lo que la afirmación del CEO podía parecer, como mínimo, un tanto osada, dado que los de Cupertino nunca han destacado, al menos públicamente, a este respecto.

No digo, ojo, que Apple no haga sus pinitos en el uso de la inteligencia artificial. A principios de año te contábamos de una interesante propuesta que permite convertir libros de texto en audiolibros. Ahora bien, como decía, esta ha sido la única noticia destacable de Apple en relación con la inteligencia artificial en lo que llevamos de 2023… y estamos a poco más de un mes de alcanzar su ecuador. Mientras tanto, Google, Microsoft y OpenAI, por citar a las más relevantes pero no las únicas, han protagonizado una gran cantidad de titulares por sus avances en este campo. Así, como decía, me sorprende que la concepción interna, en Cupertino, sea tan positiva.

Sí es cierto, no obstante, que si revisamos el catálogo de aplicaciones y servicios de la compañía, el encaje de los modelos generativos no parece tan claro y evidente como en otros casos, como ocurre con Google y Microsoft y sus respectivos buscadores. Sin embargo, a día de hoy todavía queda muchísimo terreno por explorar en ese sentido, de modo que cualquier tecnológica que se encuentre entre las grandes, y Apple es una de ellas, debería dedicar un importante esfuerzo en este sentido.

Parece que, finalmente, los de Cupertino han decidido avanzar en este sentido pues, según podemos leer en TechCrunch, Apple se ha lanzado a la contratación de expertos en inteligencia artificial generativa, y resulta especialmente interesante que apunte, de manera tan específica, a los modelos generativos, pues es precisamente el campo en el que su posición parece más rezagada con respecto al estado actual del mercado.

Entre las ofertas de trabajo publicadas recientemente por la compañía, algunas se centran específicamente en aplicaciones de IA generativas visuales, y apuntan a funciones como «modelado generativo visual para potenciar aplicaciones en fotografía computacional, edición de imágenes y videos, reconstrucción de formas y movimientos en 3D [y] generación de avatares«. El denominador común de muchas de las ofertas es el aprendizaje automático (machine learning), y parece que sus planes pasan por integrar a estos profesionales en varias áreas de trabajo de la compañía.

Tim Cook fue preguntado recientemente por los planes de futuro de Apple con respecto a la inteligencia artificial, pero no dio pistas sobre planes concretos. A ya muy pocas semanas de que se celebre la WWDC 2023, quizá sea entonces cuando Apple decida empezar a compartir información al respecto.