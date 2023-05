Cómo descargar tus conversaciones con Bing

Seguramente recordarás, porque te lo contamos ayer mismo, que Microsoft Bing ya muestra el historial de conversaciones, una función que esperábamos desde hace ya bastante tiempo (bueno, bastante tiempo en el contexto de Bing y la enorme velocidad con la que Microsoft despliega nuevas funciones) y que, por lo tanto, nos permite recuperar conversaciones anteriores, ya sea para retomarlas en el punto en el que las dejamos, o simplemente para revisarlas por la razón que sea.

A quienes hacen un uso muy esporádico de este chatbot lo de tener acceso a conversaciones «antiguas» puede parecerles algo poco relevante o innecesario, pero cualquier persona que haya mantenido un cierto volumen de charlas con Bing, seguro que ahora mismo estará pensando en que le gustaría poder recuperar al menos algunas de ellas. Pero claro, hasta ahora la única manera de lograrlo era intentar repetir la conversación, cruzando los dedos para que las respuestas obtenidas en esa repetición fueran similares a las de la original. Pero, claro, no siempre recordamos el desarrollo de la conversación, y tampoco contamos con la seguridad de que el chatbot nos diga lo mismo.

En mi caso, he tenido conversaciones de lo más variadas, desde música hasta recetas de cocina, pasando por ciencia, tecnología y salud, por mencionar solo unos pocos temas, y en algunos casos he tomado notas sobre las mismas en aplicaciones externas, un método no demasiado práctico pero que, hasta ahora, era la única opción, más allá de la de compartir ya disponible en Bing, pero que en muchas ocasiones solo comparte una pequeña parte de la conversación.

Con la función de historial, Microsoft ha resuelto este punto, pero aún así sigue habiendo razones por las que nos puede interesar guardar una conversación fuera del propio servicio, y la buena noticia es que ahora es más sencillo que nunca. ¿Por qué? Pues porque junto al historial, Bing también ha recibido la función de exportación de conversaciones. Así, si a partir de ahora hay alguna que te gustaría conservar, te recomiendo que la exportes y, a continuación, la guardes a buen recaudo.

Su funcionamiento es de lo más sencillo. Como puedes ver, cuando accedas al chatbot, si sitúas el puntero del ratón sobre cualquiera de las conversaciones que se muestran en el historial, aparece un menú contextual con un lapicero (que nos permite modificar el título de la conversación), una papelera (que ya habrás deducido que sirve para eliminarla) y un icono de tres puntos suspensivos. Al hacer click en este último se desplegará un nuevo menú con dos entradas, Compartir y Exportar.

Entonces cuando hagas click en «Exportar», aparecerán tres nuevas entradas a la derecha, con los diversos formatos en los que puedes descargar la conversación: PDF, Word (Docx) y texto (txt). Tan solo tienes que hacer click en el formato que prefieras, bajar el archivo del modo habitual y, de esta manera, ya tendrás esa copia de la conversación.