Es sábado 27 de mayo y si aún no te has quitado el sayo, toma ración de juegos gratis y ofertas con un poco de cada para todos los gustos, que en la variedad está eso mismo.

Juegos gratis

Tal y como señalábamos la semana pasada, Epic Games Store continúa con sus «juegos misteriosos» para celebrar la despedida de la primavera y la llegada del verano; pero más allá de eso, es en Steam donde más regalitos vas a encontrar esta semana, comenzando con…

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War

Se celebra esta semana el Warhammer SKULLS 2023, por lo que el primero de los juegos gratis que destacamos es Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, un título de esta conocida franquicia con el que te puedes hacer by the face si es que te interesa. Puedes reclamarlo en este enlace.

Fallout: New Vegas – Ultimate Edition

Epic Games Store ha desvelado ya cuál es el juego gratis que regalan esta semana y no es otro que Fallout: New Vegas – Ultimate Edition, un título sobradamente conocido de una franquicia sobradamente conocida que, si aún no has jugado, puedes reclamar en este enlace.

TGV Voyages Train Simulator

Pero hay más, y es que en Steam tienen también gratis TGV Voyages Train Simulator, cuyo título lo dice todo. Si lo quieres, lo puedes reclamar en este enlace.

Hue

Y como no hay dos sin tres, que se suele decir, toma Hue, otro juegos que te regala Steam esta semana y que, sin ser de una franquicia conocida, sí está muy bien valorado. Lo puedes reclamar en este enlace.



Juegos gratis en Prime Gaming

Seguimos con la oferta de Prime Gaming a disposición de los suscriptores de Amazon Prime con juegos gratis, entre otros contenidos, actualizados muy regularmente en paquetes semanales, mensuales e incluso anuales.

Los juegos nuevos que acaban de poner son:

Agatha Knife

Lila’s Sky Ark

Kizuna Encounter: Super Tag Battle

King of the Monsters 2

Más juegos gratis en Prime Gaming por tiempo limitado:

Alpha Mission II

The Almost Gone

Kardboard Kings: Card Shop Simulator

Lake

Planescape Torment: Enhanced Edition

Star Wars: Rogue Squadron

Un vistazo a la oferta de Prime Gaming para mayo:



Y más juegos gratis en Prime Gaming:

Last Resort

The King of Fighters 2003

The Last Blade

Metal Slug

Twinkle Star Sprites

Metal Slug X

Ninja Master’s

Magician Lord

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

Art of Fighting 3: The Path of The Warrior

SNK 40th Anniversary Collection

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Crossed Swords

Super Sidekicks

Sengoku

Ghost Pilots

Ninja Commando

Metal Slug 3

Metal Slug 4

The Last Blade 2

Ofertas

Y vamos ya con las ofertas, comenzando con las novedades del mes que te puedes llevar con descuento.

Novedades en oferta

Lo primero son las novedades de este mes que puedes encontrar en oferta:

Ofertas para PC

En el apartado de ofertas para PC, esta semana lo reducimos todo a tres opciones que, sin embargo, son la misma, todo con motivo del reciente lanzamiento de Warhammer 40,000: Boltgun, que puedes encontrar a descuento más arriba; y, más arriba aún, el Warhammer de regalo. Pero… ¿quieres más? Toma Warhammer SKULLS 2023, el festival dedicado a la franquicia donde encontrarás descuentos de hasta el 90% y con margen de elección:

Ofertas para consolas

Terminamos con algunas buenas ofertas para las tres grandes consolas del mercado, incluyendo en todos los casos un poquito de Warhammer, que parece el día indicado para ello.

Tres buenas ofertas para PlayStation:

Más ofertas para PS4 y PS5 en PlayStation Store.

Tres buenas ofertas para Xbox:

Más ofertas para Xbox One y Series en Xbox Store.

Tres buenas ofertas para Nintendo Switch:

Más ofertas para Nintendo Switch en Nintendo eShop.