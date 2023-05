Próximos lanzamientos: juegos mayo 2023

Ya está aquí mayo, el mes que normalmente suele ir señalando la llegada del cada vez más cercano verano, si bien es cierto que este año abril le ha tomado la delantera en este sentido, con unas temperaturas que han superado marcas históricas. Pero mejor no entrar en ese tema, que hay demasiada tela que cortar y no es el momento. En su lugar, hablaremos de otro calor, que es el que nos provoca la emoción por el lanzamiento de los juegos que llevamos tiempo esperando.

A este respecto, mayo es un mes bastante prometedor. Y digo prometedor, en vez de positivo, porque no ganamos para disgustos con los juegos que llegan en un estado lamentable. Cuando todavía estábamos terminando de procesar el desastre de The Last of Us Parte 1, de nuevo hemos visto que tener expectativas es una mala idea, y que desarrolladoras y distribuidoras nos toman por imbéciles. Me refiero, claro, al desastre que ha supuesto Star Wars Jedi: Survivor, un juego muy esperado, que a muchos nos hacía una gran ilusión, pero que ve como un gran argumento se ve totalmente desmerecido por un nivel técnico que supone un insulto para cualquier persona que se haya gastado su dinero en él.

No somos cínicos ni descreídos por nacimiento, es la vida la que nos va obsequiando con las cicatrices necesarias para que empecemos a actuar de tal modo, ¿verdad? Pero bueno, tampoco podemos hacer una enmienda a la totalidad y renegar de los juegos que lleven menos de un mes en el mercado y que, en ese plazo, ya hayan acreditado sobradamente el estar a la altura. Así que, mes nuevo, y volvemos a darle una oportunidad a los lanzamientos más interesantes del mes. Eso sí, cruzando los dedos en espera de que no nos encontremos con nuevas decepciones, ¿habrá suerte este mes?

Age of Wonders 4

Fecha de lanzamiento : 2 de mayo

: 2 de mayo Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Age of Wonders es una saga que no suele fallar. Entrega tras entrega, Triumph y Paradox son capaces de enriquecer una fórmula que, ya desde su primera entrega, supo ganarse a los jugadores con su divertida combinación de estrategia 4X y combate táctico por turnos. Todas las decisiones contarán en el destino del imperio que estás intentando forjar, ¿serás capaz de lograrlo… de nuevo?

Redfall

Fecha de lanzamiento : 2 de mayo

: 2 de mayo Plataformas: PC y Xbox Series X|S

Pensaba, como en el resto de los juegos de esta guía, dar una descripción sobre el mismo. Pero, en vez de ello, me veo obligado a avisarte de que, tras sus primeras horas en Steam, ya acumula un gran número de reseñas negativas… efectivamente, una vez más, por la falta de optimización. Y es una pena, porque la premisa de shooter de mundo abierto con vampiros era interesante. En fin, habrá que esperar a que lo arreglen.

Ravenlok

Fecha de lanzamiento : 3 de mayo

: 3 de mayo Plataformas: PC, Xbox Series X|S y Xbox One

Con una indiscutible inspiración en Alicia en el País de las Maravillas, Ravenlok comienza cuando la susodicha cruza un espejo mágico que la lleva a un mundo de fantasía, que se encuentra en sus peores momentos debido a la desolación sembrada por la siniestra oscuridad de una tiránica reina. No he visto imágenes del sombrerero loco, pero si apareciera en mitad de una partida no me sorprendería en absoluto.

Mechabellum

Fecha de lanzamiento : 11 de mayo

: 11 de mayo Plataformas: PC

Podríamos dedicar un ratito a disertar sobre el argumento de este juego, en el que eres el comandante de una fuerza de «mechas» en un planeta muy lejano (de hecho se llama Far-Away, imagínate si estará lejos) recién colonizado, pero tú y yo sabemos que si este título te ha llamado la atención no ha sido por el argumento, ¿verdad? Te entiendo, me ocurre lo mismo, me quedo con los gigantes de acero enfrentándose entre sí como si no hubiera un mañana.



TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3

Fecha de lanzamiento : 11 de mayo

: 11 de mayo Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Amantes de la velocidad sobre dos ruedas, probablemente este sea el título que más os interesará de todo este 2023. Como ya habrás deducido por su nombre, nos lleva al Tourist Trophy de la isla de Man, con sus más de 60 kilómetros (el mapa del juego incluye más de 200), sus 264 curvas y un nivel de exigencia que hace palidecer incluso a los pilotos más profesionales.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Fecha de lanzamiento : 12 de mayo

: 12 de mayo Plataformas: Nintendo Switch

Vuelve (si es que saliste de allí alguna vez) a las tierras de Hyrule, pues tanto la princesa como el reino necesitan de tu ayuda para averiguar qué lo ha sumido en la oscuridad y en el caos. A Link nunca se las ponen fáciles, ya lo sabes, pero el desafío sin duda se verá recompensado con cada minuto de exploración de uno de los reinos más míticos de la historia del videojuego.

Humanity

Fecha de lanzamiento : 16 de mayo

: 16 de mayo Plataformas: PC, PlayStation 5 y PlayStation 4

Si disfrutaste en su momento de los míticos Lemmings, no me cabe la menor duda de que esta original propuesta se ganará tu interés de inmediato. Y es que, aunque obviamente con diferencias sobre aquel clásico, de nuevo tendrás que empezar a controlar a legiones de criaturas (en esta ocasión humanos) hasta su objetivo, un lugar llamado meta (que espero que no tenga nada que ver con Facebook).

The Outlast Trials

Fecha de lanzamiento : 18 de mayo

: 18 de mayo Plataformas: PC

De un tiempo a esta parte, parece que las desarrolladoras han decidido competir para comprobar quién es capaz de pararnos el corazón más rápido y de manera más efectiva. Ambientado en los tiempos de la Guerra Fría, tendremos que enfrentarnos (solos o con amigos) a una organización que recluta, involuntariamente, conejillos de indias humanos para probar métodos avanzados de lavado de cerebro y control mental.

I Am Future: Cozy Apocalypse Survival

Fecha de lanzamiento : 18 de mayo

: 18 de mayo Plataformas: PC

¿Por qué hemos dado por sentado que los mundos apocalípticos tienen que ser fríos y desagradables? Lejos de esa tradicional premisa, este original título nos propone disfrutar del entorno, más vacío y natural que nunca, reconstruirlo a nuestro gusto, sobrevivir sin la agotadora presión de la vida moderna y, ¿quién sabe? Quizá incluso prosperar y plantar los cimientos de una nueva civilización (no lo hagas, por favor…)

LEGO 2K Drive

Fecha de lanzamiento : 19 de mayo

: 19 de mayo Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Hacerse con el Trofeo del Cielo no está al alcance de cualquiera, aunque para conseguirlo (o al menos intentarlo) tendrás a tu alcance todos los materiales (hablamos de LEGO, así que, por supuesto, prepárate para demostrar tu talento con los bloques) para construir el coche de tus sueños, que también debería ser el de las pesadillas de tus rivales.

Amnesia: The Bunker

Fecha de lanzamiento : 23 de mayo

: 23 de mayo Plataformas: PC, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Los creadores de la saga Amnesia ya han acreditado sobradamente su talento en lo referido a hacernos pasarlo mal, y que disfrutemos de lo lindo con ello. En esta nueva entrega nos encontramos abandonados en un búnker de la Primera Guerra Mundial, un entorno que tendremos que explorar aún a cuesta de múltiples sobresaltos, y con la premisa de que debemos evitar, a toda costa, quedarnos a oscuras.

Warhammer 40,000: Boltgun

Fecha de lanzamiento : 23 de mayo

: 23 de mayo Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Warhammer es… pues eso, Warhammer, y como con cada entrega anterior, en Boltgun nos esperan toneladas de acción que sus desarrolladores definen como «una vorágine de sprites, píxeles y sangre». En el rol de un marine espacial, tendrás que cruzar la galaxia para enfrentarte a Marines Especiales del Caos y Daemons del Caos.

The Lord of the Rings: Gollum

Fecha de lanzamiento : 25 de mayo

: 25 de mayo Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Sméagol-Gollum es, por derecho propio, uno de los personajes más interesantes de la obra de Tolkien, pues representa la dualidad a la que se enfrenta todo ser humano a la hora de tomar decisiones, y cómo éstas determinan su porvenir. Y eso es precisamente lo que nos plantea este título, ponernos en la piel de la atormentada criatura en su búsqueda para recuperar el Anillo de Poder. ¿Qué camino seguiremos?

Railway Empire 2

Fecha de lanzamiento : 25 de mayo

: 25 de mayo Plataformas: PC

Amantes de los simuladores de gestión… ¡al tren! Este título nos lleva a la edad de oro del ferrocarril, principios del siglo XIX, y nos pone a los mandos de una pequeña compañía ferroviaria que, con la gestión adecuada, podrá llegar a convertirse en la más grande e importante del momento. Podrás jugar en Europa y en Estados Unidos, con mapas muy detallados de las principales regiones de ambas geografías.

System Shock

Fecha de lanzamiento : 30 de mayo

: 30 de mayo Plataformas: PC

Si recuerdas el System Shock original de 1994, lo más probable es que se te haya puesto la piel de gallina al leer sobre este lanzamiento, un completo remake del clásico en el que nos encontraremos con lo mejor del título original (incluida la voz original de SHODAN), pero con gráficos en alta definición, controles actualizados, una interfaz rediseñada y sonidos y música exclusivos. Un solo vistazo al tráiler ya te permitirá ver cómo ha evolucionado este título, absolutamente histórico.