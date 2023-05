Recuerda Windows XP con estos fondos de escritorio

Windows XP no es una versión del sistema operativo de Microsoft. No, Windows XP es toda una institución, uno de los mejores sistemas diseñados por Microsoft hasta la fecha (si bien es cierto que fueron necesarios varios Service Pack para pulirlo hasta elevarlo a los altares) y, además (principalmente a consecuencia de ello) una de las iteraciones más queridas por la inmensa mayoría de aquellos usuarios que lo emplearon en su momento, aunque solo fuera para escapar del infame Windows ME. Y que su sucesor fuera Windows Vista, solo sirvió para acrecentar la leyenda, claro.

Son muchas las razones por las que, aún a día de hoy, Windows XP sigue siendo tan querido y estando tan bien valorado. Como recordarán lo que ya peinan canas, con el salto de MS-DOS 6 + Windows 3.1 a Windows 95, Microsoft nos dijo que MS-DOS quedaba desterrado en el pasado. Sin embargo no fue así, y aún tuvieron que pasar Windows 98 y Windows ME hasta que, con el salto a XP, Windows finalmente pasó a emplear el núcleo y la arquitectura de Windows NT, que viene a ser como cambiar un chamizo por un búnker.

Esta enorme aceptación nos explica que, aún a día de hoy, y pese a que su ciclo de vida (es decir, su soporte) concluyó hace ya más de nueve años (el 8 de abril de 2014), sigue habiendo mucha vida a su alrededor. Como muestra, hace solo unos días te contábamos que finalmente se ha hecho público el modo de activarlo offline, para no tener que utilizar aplicaciones de terceros que, en muchas ocasiones, pueden incluir malware. ¿No te parece entre sorprendente y fascinante que siga existiendo demanda a este respecto?

It’s time to use AI for wallpapers!

Here are the default #Windows11 Bloom wallpaper expanded to show what’s beneath and the classic #WindowsXP Bliss with more landscape visible 😍

Download Generative Bloom: https://t.co/gy72oGzcil

Download Generative XP: https://t.co/gtnw8m9vrh pic.twitter.com/58cRJQRVF0

— Michael Gillett (@MichaelGillett) May 31, 2023