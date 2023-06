GeForce Now suma 20 nuevos juegos en junio

Estrenamos mes, y NVIDIA ya nos ha adelantado al menos parte de sus planes para GeForce Now. Y digo que «al menos parte» porque esta no sería la primera ni la segunda vez en la que, además de lo ya planificado y hecho público al arrancar un mes, durante el mismo nos sorprende con nuevos anuncios que siempre van en la línea de mejorar sustancialmente el servicio, ya sea acuerdos con terceros, ofertas especiales, llegada a nuevas plataformas, etcétera.

Precisamente a este último respecto, recordarás que hace unos días te contábamos que NVIDIA ha confirmado la total compatibilidad de GeForce Now con Logitech G Cloud, una consola portátil especialmente diseñada para el mundo del gaming en la nube, ¿verdad? Pues bien, si eres de los usuarios que se han sentido atraídos por esta nueva propuesta de Logitech, y te preguntas cómo será la experiencia que ofrece el servicio de NVIDIA para jugar en la nube, entonces estás de enhorabuena, y es que todos los jugadores que se hagan con un G Cloud antes del 22 de junio, obtendrán un mes gratuito de cuenta prioritaria de GeForce Now.

Hablemos ya de los juegos, concretamente de los que llegarán al servicio a lo largo de este mes de junio, y que son nada menos que 20, entre los que encontramos tanto nuevos lanzamientos como títulos que ya llevan un tiempo en el mercado. Y aunque resulta un poco difícil elegir entre tanta oferta, lo más destacable es que la colaboración suscrita entre Microsoft y NVIDIA para el juego en la nube sigue dando sus frutos, y en esta ocasión lo hace con la llegada a GeForce Now de la que probablemente sea la saga de estrategia en tiempo real más querida: Age of Empires.

Sí, has leído bien, las cuatro últimas versiones de los títulos de la saga Age of Empires, en su versión Definitive Collection de Steam, se sumarán a la plataforma de juego en la nube de NVIDIA, y lo harán, por supuesto, con total compatibilidad con los últimos contenidos, temporadas y actualizaciones, como la reciente expansión «Return of Rome». Como con el resto de los títulos, todos los tipos de cuentas (incluidas las gratuitas) podrán disfrutar de estos juegos en el servicio (siempre que los tengan en su biblioteca, ya sabes) pero, pensando en mi experiencia personal, creo que lo mínimo para disfrutar de una partida de AoE en condiciones (es decir, muy larga), es contar con una cuenta prioritaria o RTX 4080, pues proporcionan sesiones de juego de hasta seis y ocho horas respectivamente.

Con respecto a los juegos que se suman esta semana, nos encontramos con los siguientes:

System Shock (Nuevo lanzamiento en Steam)

Killer Frequency (Nuevo lanzamiento en Steam, 1 de junio)

Si quieres saber más sobre System Shock, que además también ha recibido ya soporte para DLSS 2, te recomiendo el análisis que hizo mi compañero Isidro, que despejara todas tus dudas… y probablemente hará que te apetezca probarlo.

Pero esto, como te indicaba, es solo el principio, estos son todos los juegos que llegarán a GeForce Now a lo largo de junio: