Juegos gratis y ofertas: Midnight Ghost Hunt, Tell Me Why...

Ya estamos en junio y qué mejor manera de disfrutarlo que con una buena selección de juegos gratis y ofertas, para cuando apetezca, que también es bueno salir a que le dé a uno el sol. En la sombra, sin embargo…

Juegos gratis

Tras un par de semanas bastante intensas en cuando a dádivas, se relaja un poco el tema en cantidad y calidad, aunque algo queda. Por ejemplo…

Midnight Ghost Hunt

Midnight Ghost Hunt, o el juego gratis de esta semana en Epic Games Store, un multijugador de combate con una curiosa a la par de escalofriante premisa: cazafantasmas, pero del tipo escóndete o muere. En Steam todavía no ha salido de acceso anticipado, aunque ya está considerado como muy positivo. Lo puedes reclamar en este enlace.

Tell Me Why

Por otro lado, en Steam regalan Tell Me Why, una avenutra gráfica de esas en las que «las elecciones importan», con «buena trama» y de temática LGTB, y es que estará todo el mes gratis con motivo de la celebración de el Día Internacional del Orgullo LGBT. Lo puedes reclamar en este enlace.



Juegos gratis en Prime Gaming

Decía que ya estamos en junio y en el caso de que seas suscriptor de Amazon Prime, ya sabes lo que eso significa: renovación en la oferta de Prime Gaming con juegos gratis, entre otros contenidos, actualizados muy regularmente en paquetes semanales, mensuales e incluso anuales.

Los juegos nuevos que acaban de poner son:

Sengoku 2

Mutation Nation

Más juegos gratis en Prime Gaming por tiempo limitado:

Agatha Knife

Kardboard Kings: Card Shop Simulator

Lake

Lila’s Sky Ark

Planescape Torment: Enhanced Edition

Star Wars: Rogue Squadron

The Almost Gone

Un vistazo a la oferta de Prime Gaming para junio:



Y más juegos gratis en Prime Gaming:

Alpha Mission II

Art of Fighting 3: The Path of The Warrior

Crossed Swords

Ghost Pilots

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter: Super Tag Battle

Last Resort

Magician Lord

Metal Slug

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug X

Ninja Commando

Ninja Master’s

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

SNK 40th Anniversary Collection

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Sengoku

Super Sidekicks

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

Ofertas

Y vamos ya con las ofertas, pero con las…

Ofertas para PC

En el apartado de ofertas para PC nos vamos esta semana por bloque, o lo que es lo mismo, por promociones de las que aúnan juegos por temática o editor.

Family Friendly . Promoción de Humble Store con descuentos de hasta el 88% en juegos «para toda la familia»: Sonic, Super Monkey Ball, Rayman y un montón más de títulos indie bien conocidos y muy recomendables.

. Promoción de Humble Store con descuentos de hasta el 88% en juegos «para toda la familia»: Sonic, Super Monkey Ball, Rayman y un montón más de títulos indie bien conocidos y muy recomendables. Cozy Family Friendly . ¿Más juegos para toda la familia? Toma otra cucharada con esta promoción de Steam en la que encontrarás otro montón de títulos con grandes descuentos y no, no se repiten.

. ¿Más juegos para toda la familia? Toma otra cucharada con esta promoción de Steam en la que encontrarás otro montón de títulos con grandes descuentos y no, no se repiten. Classic Games. Promoción también de Humble Store con descuentos de hasta el 75% en juegos clásicos como Megaman, Resident Evil, Fallout, Quake, Tom Clancy, Prince of Persia…

Ofertas para consolas

Terminamos con algunas buenas ofertas para las tres grandes consolas del mercado.

Tres buenas ofertas para PlayStation:

Más ofertas para PS4 y PS5 en PlayStation Store.

Tres buenas ofertas para Xbox:

My Time at Portia al 75% de descuento (box One, Xbox Series).

Alan Wake Remastered al 60% de descuento (Xbox One, Xbox Series).

Child of Light al 70% de descuento (Xbox One, Xbox Series).

Más ofertas para Xbox One y Series en Xbox Store.

Tres buenas ofertas para Nintendo Switch:

Más ofertas para Nintendo Switch en Nintendo eShop.