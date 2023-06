Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCLXX)

Cerramos otra semana con nuestro habitual resumen con los mejores contenidos que hemos publicado en MC durante los últimos siete días. Mantenemos el formato habitual, así que podréis acceder a dichos contenidos con un simple clic.

Como siempre, aprovechamos también para desearos un buen inicio de semana.

Guía para montar un PC gaming perfecto para 1080p por 614 euros. Hace apenas unos meses la configuración que vamos a ver en esta guía nos habría costado fácilmente unos 800 euros, y ahora podemos conseguirla por solo 614 euros. Con ella podremos jugar en 1080p de forma totalmente óptima.

Cómo personalizar Windows 11 con aplicaciones de terceros. Windows 11 no destaca por la capacidad de personalización (como tampoco Windows 10) y a buen seguro te gustaría poder modificar algunos de sus componentes. Si las herramientas internas no te lo permiten, terceros desarrolladores son de gran ayuda para dejar el sistema a tu gusto.

Cinco claves para no equivocarte al elegir los nuevos componentes para tu nuevo PC. En esta guía te contamos todo lo que debes saber para no equivocarte al elegir los nuevos componentes para montar un nuevo PC, o para actualizar un equipo que ya tenga algunos años.

Estrenos de cine de junio: ‘Indiana Jones y el dial del destino’, adiós al gran aventurero. No te pierdas esta nueva recopilación con los estrenos de cine más importantes del mes de junio, ordenados por fechas para que lo tengas todo mucho más claro.

Nfortec Caelum Black, una torre de PC eficiente, atractiva y económica. Probamos la nueva caja para ordenador de este fabricante español que apuesta por ofrecer ‘más por menos’ en todo su catálogo de producto. Te contamos todo en este análisis, no te lo pierdas.

No puedo conectarme al Wi-Fi: causas y posibles soluciones. El Wi-Fi se ha convertido en una parte fundamental de nuestro día a día. Casi todo el mundo la utiliza a diario, y perder esta conexión puede ser un calvario. En este artículo te ayudamos a recuperarla y a solucionar problemas de conexión.

Interpolación de fotogramas y generación de fotogramas bajo DLSS 3: qué son y qué diferencias existen. En este artículo te explicamos todo lo que debes saber sobre ambas tecnologías, y encontrarás la información que necesitas para entender mejor el valor que ofrecen.

El CEO de OpenAI y otros expertos alertan del «riesgo de extinción humana» de una IA descontrolada. Regular la Inteligencia Artificial debe ser una «prioridad mundial», asegura un grupo de 350 expertos, ingenieros, ejecutivos e investigadores en una carta abierta que alerta sobre sus riesgos.

Samsung Galaxy Z Flip 5: diseño, posibles especificaciones, precio y todo lo que sabemos. En este artículo repasamos la información más fiable que tenemos sobre este nuevo y esperado smartphone de la compañía surcoreana, incluyendo su posible fecha de lanzamiento.

System Shock Remake, análisis: fiel al clásico. La espera por fin ha llegado a su fin, y la verdad es que hay que reconocer que ha sido bastante larga. En este análisis te contamos las claves más importantes de este remake, tanto a nivel técnico como jugable, y su rendimiento y optimización.

Próximos lanzamientos: juegos junio 2023. Junio es un mes algo más tranquilo que los anteriores en lo referido a lanzamientos, pero aún así esperamos el debut de algunos títulos muy destacables, que te contamos aquí.

Un poco de la historia de PDF y 4 alternativas a Acrobat Reader. PDF es, desde hace décadas, el formato más recomendable en multitud de casos para compartir información. Ahora bien, pese a ello hay muchos aspectos de este formato que son desconocidos para la mayoría. Te los contamos aquí.

Novedades VOD 22/23: ‘El pacto (The Covenant)’, Guy Ritchie en salsa americana. Desde la acción bélica de Guy Ritchie hasta una recreación dramatizada de la tragedia de Fukushima, nos encontramos con algunos estrenos muy interesantes esta semana.

Juegos gratis y ofertas: Midnight Ghost Hunt, Tell Me Why… Aunque esta semana no es tan abundante en regalos, sí que puedes hacerte con algún título interesante si te das prisa. Y si no te convencen, siempre tienes la opción de las ofertas.

Chiplet y diseños multi-chip: qué son y por qué son tan importantes. Presente y probable futuro de los integrados, este tipo de arquitectura de diseño no ha dejado de ganar presencia los últimos años. ¿Sabes en qué consiste? Aquí te lo aclaramos todo.

