Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, sí, El pacto (The Covenant) es lo más destacado que vas a ver una semana como esta, escasa donde las haya. Tanto, que resulta hasta extraño.

Amazon Prime Video

Sea como fuere, en Amazon Prime Video tienes material para aburrir solo con lo que se incorpora a su catálogo, aunque de destacar algo, que sea su nuevo estreno, El pacto (The Covenant), una película con sabor mixto.

En efecto, Prime Video sigue con sus estrenos cinematográficos y si hace unas semanas estrenaban en exclusiva Operación Fortune: El gran engaño, la última película de Guy Richie, ahora hacen lo propio con la anterior, El pacto (The Covenant). En esta ocasión, sin embargo, la acción de altos vuelos deja paso al thriller de acción bélico y, como apunta el titular, con sabor americano, aunque en la realización esté el director británico.

El pacto (The Covenant) traslada la acción a oriente Medio, al último período de servicio en Afganistán de un grupo de soldados encabezado por el protagonista de la historia, Jake Gyllenhaal (Zodiac, Brokeback Mountain), aunque por ahí hay otros rostros conocidos, como el del mismo Antony Starr (The Boys, Banshee). No se habla de esta película como lo mejor de Ritchie, peo tampoco como lo peor, así que a disfrutarla.

Con amor (T2). «Comedia dramática romántica centrada en los hermanos Lily y Jorge Diaz, que se enfrentan a grandes cambios en su vida y confían en su gran familia para superar la treintena.»

Deadloch (T1). «Deadloch, un pueblo de Tasmania, se queda atónito cuando, en la víspera del concurrido Fiestival de Invierno, aparece el cadáver de un hombre. Las asignadas para el caso son dos detectives muy diferentes y una agente novata hiperentusiasta. Juntas, tendrán que formar un trío de trabajo para resolver el asesinato.»

Gente luminosa y feliz: Los secretos de la familia Duggar (T1). «Una docuserie que expone la verdad que se esconde bajo la apariencia de la megafamilia favorita de la telerrealidad, los Duggar, y la organización radical que hay detrás de ellos: El Instituto de Principios Básicos para la Vida.»

Medellin. «Brahim, un joven youtuber, es secuestrado por los narcos colombianos. Su hermano Réda convence a sus amigos Stan y Chafik para acompañarle en una misión de rescate. Una vez allí, la situación se descontrola.»

Un año inolvidable: Verano. «Con la idea de hacer realidad su sueño de estudiar en París, una joven que odia el Carnaval se va a Río de Janeiro para conseguir el apoyo de la diseñadora más famosa de Brasil.»

Netflix

Continuamos con lo que trae Netflix, muy poco para lo habitual y sin apenas nada reseñable, aunque de apuntar hacia algo, sería…

Los días es una nueva miniserie exclusiva de Netflix a la que ya están tildando por ahí de ser la Chernobyl japonesa, esto es, la recreación del desastre ocurrido en la central nuclear de Fukushima hace ya más de una década. Una adaptación dramática de los hechos que, apoyada por imágenes reales del terremoto y el tsunami, retrata «una catástrofe nuclear sin precedentes».



Conexiones perdidas . «Tras un encuentro inolvidable con un chico, una romántica empedernida recurre a una aplicación para encontrarlo. Pero ¿seguro que es eso lo que busca?»

. «Tras un encuentro inolvidable con un chico, una romántica empedernida recurre a una aplicación para encontrarlo. Pero ¿seguro que es eso lo que busca?» Manifest (T5). «Cuando un avión aterriza varios años después de haber despegado, sus pasajeros vuelven a un mundo que ha avanzado sin ellos y viven nuevas y extrañas realidades.»

(T5). «Cuando un avión aterriza varios años después de haber despegado, sus pasajeros vuelven a un mundo que ha avanzado sin ellos y viven nuevas y extrañas realidades.» Mixed by Erry . «En el Nápoles de los años 80, un aspirante a DJ y sus dos hermanos empiezan a vender copias pirata de casetes… con tanto éxito que acaban siendo perseguidos por la ley.»

. «En el Nápoles de los años 80, un aspirante a DJ y sus dos hermanos empiezan a vender copias pirata de casetes… con tanto éxito que acaban siendo perseguidos por la ley.» Perfil falso (T1). «Camila conoce a su príncipe azul en una aplicación de citas. Después de una relación idílica, decide darle una sorpresa… y acaba atrapada en un falso paraíso.»

(T1). «Camila conoce a su príncipe azul en una aplicación de citas. Después de una relación idílica, decide darle una sorpresa… y acaba atrapada en un falso paraíso.» Primicia . «El terrible asesinato de un periodista lleva a una destacada reportera a investigar la conexión entre la policía, los medios y el hampa de Bombay mientras busca justicia.»

. «El terrible asesinato de un periodista lleva a una destacada reportera a investigar la conexión entre la policía, los medios y el hampa de Bombay mientras busca justicia.» Ricos en amor 2 . «Cuando Paula se va de Río de Janeiro para retomar su programa de voluntariado médico en el Amazonas, Teto improvisa un plan para seguirla… y se desata el caos.»

. «Cuando Paula se va de Río de Janeiro para retomar su programa de voluntariado médico en el Amazonas, Teto improvisa un plan para seguirla… y se desata el caos.» Sirenas: Supervivencia en la isla (T1). «24 mujeres luchan por sobrevivir en una isla remota formando equipos según su profesión: policías, bomberas, guardaespaldas, militares, deportistas y dobles de acción.»

(T1). «24 mujeres luchan por sobrevivir en una isla remota formando equipos según su profesión: policías, bomberas, guardaespaldas, militares, deportistas y dobles de acción.» Una vida maravillosa . «Cuando un joven pescador con un talento oculto llama la atención de una productora musical, se ve obligado a decidir si está preparado para el estrellato… y el amor.»

. «Cuando un joven pescador con un talento oculto llama la atención de una productora musical, se ve obligado a decidir si está preparado para el estrellato… y el amor.» Valeria (T3). «Una escritora, sumida en un bloqueo creativo y una crisis de pareja, encuentra apoyo en sus tres mejores amigas. Basada en las novelas de Elísabet Benavent.»

HBO Max

En HBO Max, otro poco sin nada que destacar.

Being Mary Tyler Moore. «Crónica de la vida de Mary Tyler Moore, el icono de las pantallas con una carrera que duró sesenta años. La película destaca sus papeles más revolucionarios y el impacto indeleble que tuvo para las mujeres que vinieron después de ella.»

«Crónica de la vida de Mary Tyler Moore, el icono de las pantallas con una carrera que duró sesenta años. La película destaca sus papeles más revolucionarios y el impacto indeleble que tuvo para las mujeres que vinieron después de ella.»Cada episodio de esta serie presenta al artista John Lurie sentado en su mesa de trabajo, donde perfecciona sus intrincadas técnicas de acuarela y comparte sus reflexiones sobre lo que ha aprendido sobre la vida.» El último baile de Magic Mike . «Magic’ Mike Lane vuelve al escenario cuando un negocio fallido le obliga a trabajar de camarero en Florida. Mike viaja a Londres con una adinerada socialité que le hace una oferta que no puede rechazar.»

. «Magic’ Mike Lane vuelve al escenario cuando un negocio fallido le obliga a trabajar de camarero en Florida. Mike viaja a Londres con una adinerada socialité que le hace una oferta que no puede rechazar.» Painting with John (T3). «Cada episodio de esta serie presenta al artista John Lurie sentado en su mesa de trabajo, donde perfecciona sus intrincadas técnicas de acuarela y comparte sus reflexiones sobre lo que ha aprendido sobre la vida.»

(T3). «Cada episodio de esta serie presenta al artista John Lurie sentado en su mesa de trabajo, donde perfecciona sus intrincadas técnicas de acuarela y comparte sus reflexiones sobre lo que ha aprendido sobre la vida.» Sarah Silverman: Someone You Love. «La cómica, actriz, escritora, productora y ganadora de dos premios Emmy® Sarah Silverman muestra su descaro en su segundo especial de comedia de HBO.»

Disney+

Y tres cuartos de lo mismo en Disney+, donde lo más destacado con diferencia es la llegada de todas las películas de Indiana Jones al catálogo de la plataforma.

La actriz asesina (T1). «Yasemin Derin, una famosa actriz de Turquía, lleva años con una vida secreta. La única persona que conoce su identidad secreta es su chófer, Ahmet. Esta segunda vida inesperada de Yasemin la lleva a una aventura llena de secretos.»

(T1). «Yasemin Derin, una famosa actriz de Turquía, lleva años con una vida secreta. La única persona que conoce su identidad secreta es su chófer, Ahmet. Esta segunda vida inesperada de Yasemin la lleva a una aventura llena de secretos.» The Clearing «Una niña desaparece y hace aflorar el trauma infantil de una mujer, de cuando formaba parte de cierto grupo de personas. Este thriller psicológico ahonda en el interior de la carne y la mente y desdibuja los límites entre el pasado y el presente, entre la realidad y las pesadillas.»

SkyShowtime

Por último, lo poquito que se incorpora a su catálogo SkyShowtime.

