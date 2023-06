Cuando se habla de sonido posicional, lo más común es pensar en dispositivos muy caros. Sin embargo, auriculares como estos Newskill Sobek 7.1 son la prueba palpable de que no siempre es así, y de que si lo deseamos pero nuestro presupuesto es ajustado, o simplemente no queremos hacer una inversión demasiado elevada, podemos disfrutar aún así, con esta interesante propuesta de Newskill, de la experiencia del sonido posicional y, claro, de lo inmersiva que puede llegar a ser esta experiencia, tanto cuando consumimos contenidos de manera pasiva, como a la hora de jugar.

Presentados a finales de 2021, la marca española ofrece dos versiones de estos auriculares. Por una parte están los Sobek, que ofrecen sonido estéreo, y por otra estos Newskill Sobek 7.1 que, como su propio nombre indica, ofrecen sonido posicional. La otra diferencia importante entre ambos modelos es que la versión estéreo se conecta mediante minijack, si bien también cuentan con un USB que sirve exclusivamente para alimentar la iluminación LED REG de los mismos. Los Sobek 7.1, por su parte, se conectan mediante USB-A, y el mismo puerto proporciona tanto la señal de sonido bidireccional como la alimentación de la iluminación.

Aunque la versión estéreo es muy interesante y, además, tiene un precio muy competitivo, 44,95 euros, personalmente me parece más atractiva la versión con sonido 7.1, pues por solo 10 euros más, proporcionan una experiencia mucho más interesante. Así pues, no me enrollo más, y vamos allá con la review, que hay mucho que contar.

Newskill Sobek 7.1: especificaciones técnicas

Newskill Sobek 7.1 Diseño Circumaural cerrado con rejilla de ventilación Controladores 40 milímetros con 7.1 virtual Potencia nominal 15 mW Frecuencia de respuesta De 20 a 20.000 hercios Impedancia 32 ±15% Ω Sensibilidad 96 dBSPL/mW (a 1 kilohercio) Conectividad Cable de 2,4 metros USB-A 2.0 Iluminación LED REG Sí, tres modos animados y uno estático Compatibilidad PC, PS4 y PS5 Software Sí, con funciones de ecualización y efectos, control del micrófono, 7.1 y control LED RGB Micrófono Tipo Fijo Elemento Condensador (electreto) 6×2,7 milímetros Patrón polar Omnidireccional Respuesta de frecuencia De 50 a 10.000 hercios Sensibilidad -42 ± 4 decibelios (a 1 kilohercio) Extras Incluye filtro antipop/parabrisas

Como ya has podido ver en las imágenes, estos Newskill Sobek 7.1 tienen un diseño circumaural (over-ear), es decir, que cubren y envuelven las orejas por completo, lo que produce un aislamiento acústico notable con respecto al exterior, algo muy valioso cuando buscamos tener una experiencia realmente inmersiva y no queremos que los sonidos externos puedan arruinarla. Aunque presentan una pequeña rejilla alrededor de su parte central, su diseño es el tipo cerrado.

Su potencia nominal es de 15 milivatios, de modo que si tenemos en cuenta que su sensibilidad es de 96 dBSPL/mW, nos encontramos frente a unos auriculares bastante sensibles y que, por lo tanto, podrán sonar bastante alto con poca potencia. En cuanto a su impedancia, de 32 ±15% ohmios, está ajustada a la de la tarjeta de sonido integrada (recuerda que los auriculares que se conectan mediante USB siempre integran su propia tarjeta de sonido), por lo que su relación será siempre correcta. En conjunto, lo que nos cuentan estos datos es que los Newskill Sobek 7.1 pueden ofrecer un sonido alto y claro con un consumo de energía muy, muy moderado.

Para la reproducción de sonido, emplea unos generosos controladores de 40 milímetros que, gracias a su tamaño, pueden proporcionar sonido 7.1 virtual, lo que podemos afirmar que es una de las características estrella de estos auriculares. Su frecuencia de respuesta se ajusta al estándar más extendido, reproduciendo el rango comprendido entre los 20 hercios y los 20 kilohercios, es decir, la parte del espectro audible, de manera general, por el ser humano.

Dado que los Newskill Sobek 7.1 están dirigidos principalmente al mundo del gaming, integran en el auricular izquierdo un micrófono fijo (es decir, que no lo podemos desacoplar de los auriculares) cuya posición podremos ajustar rápida y cómodamente gracias a su varilla flexible. Esto, como digo, los hace recomendables para juegos online con comunicación por voz, si bien estéticamente, dada la imposibilidad de desacoplar el micrófono o de retraerlo para ocultarlo, los hace estéticamente algo menos prácticos para su uso en la calle que, por ejemplo, los Newskill Seth en su modo cableado.

Las especificaciones del micrófono también se ajustan perfectamente al estándar del mercado. Aunque el fabricante no lo indica explícitamente, podemos entender que es del tipo electrec, lo que evita la necesidad de que reciba alimentación, reduciendo de este modo su tamaño y peso y, por lo tanto, facilitando su integración en los auriculares. Su respuesta de frecuencia es de 50 hercios a 10 kilohercios con una sensibilidad de 4 2 ± 4 decibelios (a 1 kilohercio), más que adecuado para conversaciones de voz. Su patrón de captura es omnidireccional pero, claro, debemos asegurarnos de posicionar el orificio de captura frente a la boca.

Para su conexión, cuentan con un generoso cable de 2,4 metros, terminado en un conector USB-A, que sale también del auricular izquierdo. En el cable encontraremos un práctico mando a distancia que cuenta con el clásico control de rueda dentada para ajustar el volumen, y dos botones, uno de ellos para activar y desactivar el micrófono, y otro para hacer lo propio con la iluminación LED RGB, si por la razón que sea no deseamos emplearla en ese momento.

Software

Una parte muy importante de la experiencia de uso de estos Newskill Sobek 7.1 pasa, sin duda, por el software de gestión de los mismos. Los detractores de instalar aplicaciones propias de los dispositivos podrán conectarlos al PC y empezar a usarlos sin necesidad de dicho software, pero claro, perderán el acceso al control del sistema de sonido 7.1, la ecualización, los perfiles y otras funciones importantes que encontramos en el mismo. Así, mi recomendación es no dudarlo e instalarlo. Lo puedes encontrar y descargar, junto con el manual de los auriculares (en inglés) en esta página, localizando el apartado «Software y manual».

La gestión de los Newskill Sobek 7.1 se divide en cinco apartados principales: ecualización, efectos, micrófono, sonido 7.1 virtual e iluminación LED RGB. Además, en todos ellos se muestran los controles «Guardar» y «Cargar», con los que podremos crear diferentes perfiles de configuración completos (ojo, no confundir con los 4 perfiles de los ajustes de ecualización, de los que hablaré un poco más adelante), que posteriormente podremos recuperar siempre que lo deseemos. No hay limitación alguna al número de perfiles que podremos guardar, ya que se almacenarán como archivos en nuestro sistema.

Con el tiempo de uso, seguramente iremos encontrando los ajustes ideales para los diversos tipos de uso e, incluso, dentro de los mismos para algunos contenidos en particular (por ejemplo, ajustes específicos para un juego en particular). Con esta práctica función, podremos gestionarlos de una manera mucho más cómoda que si tuviéramos que recordarlos y modificarlos para cada uso en concreto.

El primer apartado de configuración es el que nos permite ajustar la ecualización a nuestro gusto. Como puedes ver se trata de un ecualizador de cinco bandas. No cuenta con perfiles predefinidos pero, por contra, nos permite guardar cuatro ajustes distintos (profile 1, 2, 3 y 4) por cada perfil que gestionemos del modo que indiqué anteriormente.

A la hora de ajustarlo, ten en cuenta que al ser solo de cinco bandas, cualquier cambio que realices repercutirá en un rango de frecuencias bastante amplio, por lo que mi recomendación, después de realizar bastantes pruebas, es que vayas poco a poco, realizando pequeños ajustes y comprobando el resultado. Para comprobar mejor el efecto de los cambios, puedes emplear el control «EC» que se muestra en la parte superior, y que te permite activar y desactivar el ajuste de ecualización que hayas realizado. Desactivarlo es similar a situar las cinco bandas en la posición central (cero decibelios de corrección).

Adicionalmente, aquí también encontrarás el control para activar o desactivar el sonido 3D. Ojo, en este punto es importante aclarar esto: para la gestión de los Newskill Sobek 7.1 no es lo mismo sonido 3D que sonido posicional 7.1. De hecho, si activas el sonido 3D en este apartado, se desconectará el sonido posicional 7.1 si lo tenías activado, y viceversa. Por lo tanto, mi recomendación es que pruebes ambos modos y elijas el que prefieres para cada tipo de uso.

Por último, el botón «Reiniciar» te permite reestablecer los ajustes iniciales de ecualización, revirtiendo de este modo todos los ajustes que hayas realizado en el mismo.

En este apartado encontrarás cuatro ajustes de sonido que emulan la acústica de otros tantos tipos de espacios. Para facilitar su identificación, el software muestra, además de los nombres, unas imágenes que ayudan a identificarlos mejor. Son teatro, cuarto de baño, sala de estar y lo que denominan pasillo, que por la imagen que se muestra parece ser la galería porticada de un claustro. Estoy seguro de que habrá situaciones de uso que encajan con estos perfiles, pero dado que no es posible realizar ajuste alguno de los mismos (como, por ejemplo, su intensidad), personalmente solo los he empleado para probarlos, pero no en el uso normal de los mismos para su evaluación.

Ajustar la ganancia del micrófono es una función imprescindible, y en los Newskill Sobek 7.1 la encontramos en su software de gestión. Como puedes ver, cuenta con una barra deslizadora que nos permite ajustar la ganancia entre 0 (silencio) y 100, que se complementa con el botón «Boost» que incrementará sustancialmente la sensibilidad del micrófono y, por lo tanto, la capacidad de captura. También contamos con el botón «Mute» que permitirá silenciar por completo la captura. Y, aunque no hay indicadores al respecto en la interfaz, en la parte inferior de la imagen del micrófono, incluye un vumetro que mide la intensidad de la señal de entrada, lo que nos permite ajustar la ganancia para no quedarnos demasiado cortos ni enviar una señal demasiado alta y, por lo tanto, saturada.

Vamos, sin duda, con el apartado más interesante (y divertido) de la gestión de los Newskill Sobek 7.1, la configuración del sonido posicional. Como puedes ver, se muestran tres círculos concéntricos y, distribuidos entre los mismos, siete iconos que representan altavoces y un octavo con el texto «Sub» que, como ya habrás deducido, representa el subwoofer. Para entender mejor esta representación gráfica, debes entender que tú (virtualmente, claro) te encuentras justo en el centro de las tres circunferencias.

Así, una vez activado el control «Virtual 7.1», podrás empezar a mover de manera individual cada uno de los siete altavoces virtuales, así como el subwoofer, a las posiciones que desees. A este respecto ten en cuenta que las circunferencias son una referencia, pero que no es necesario que ubiques los altavoces virtuales sobre las mismas, la libertad a este respecto es absoluta, si bien es importante que tengas en cuenta el significado de cada uno de ellos. Son los siguientes, junto con sus ubicaciones estándar:

C : altavoz central . Se ubica en el centro de la parte frontal, es decir, justo frente a nosotros.

: . Se ubica en el centro de la parte frontal, es decir, justo frente a nosotros. L : altavoz frontal izquierdo . Se coloca en la misma circunferencia que el frontal, con una separación de unos 30 grados sobre la misma, orientado hacia el usuario.

: . Se coloca en la misma circunferencia que el frontal, con una separación de unos 30 grados sobre la misma, orientado hacia el usuario. R : altavoz frontal derecho . Replica, en modo espejo, la ubicación del frontal izquierdo.

: . Replica, en modo espejo, la ubicación del frontal izquierdo. Ls : altavoz surround izquierdo . Se sitúa en el lateral izquierdo y se orienta hacia el usuario. Si trazamos una línea recta desde su frontal y otra desde el frontal del altavoz central, ambas líneas deberían cortarse formando un ángulo recto.

: . Se sitúa en el lateral izquierdo y se orienta hacia el usuario. Si trazamos una línea recta desde su frontal y otra desde el frontal del altavoz central, ambas líneas deberían cortarse formando un ángulo recto. Rs : altavoz surround derecho . Ubicación similar a la del surround izquierdo pero, claro, a la derecha.

: . Ubicación similar a la del surround izquierdo pero, claro, a la derecha. Lb : altavoz trasero izquierdo . Se coloca en la parte trasera izquierda del usuario, con una distancia, replicando la posición del frontal izquierdo, pero claro, en la parte posterior.

: . Se coloca en la parte trasera izquierda del usuario, con una distancia, replicando la posición del frontal izquierdo, pero claro, en la parte posterior. Rb : altavoz trasero derecho . De nuevo, similar al trasero izquierdo, pero en el lado derecho.

: . De nuevo, similar al trasero izquierdo, pero en el lado derecho. Sub: Subwoofer. Altavoz dedicado en exclusiva a la reproducción de las frecuencias más graves. Lo más habitual es situarlo en la parte frontal central, o un poco desplazado hacia un lado, pero siempre frente al usuario, no tras él. No obstante, muchos expertos también recomiendan ubicarlo en el lado opuesto al altavoz trasero más cercano al usuario.

Visto lo cual, hay un aspecto que ya mencioné anteriormente pero en el que quiero poner especial énfasis: no te ciñas en absoluto a este estándar, haz mil pruebas, porque seguramente encontrarás ajustes distintos que te resultarán más satisfactorios, y esto no se trata de hacer el uso más académico de la función, sino de disfrutar tanto como te resulte posible del sonido posicional.

Los botones CCW (Counterclockwise) y CW (Clockwise) harán que los ocho altavoces empiecen a girar, el primero en el sentido contrario a las agujas del reloj, y el segundo en el sentido de las agujas del reloj. Esto puede resultar útil si queremos mover todos en bloque para modificar su posición, aunque también podemos dejar la rotación activada permanentemente para una experiencia… bueno, digamos que singular, que puede encajar con determinados estilos de música electrónica, especialmente con los más bucólicos y lisérgicos, al menos en mi opinión.

El botón «Reset», como ya habrás deducido, te permite revertir todos los cambios que hayas efectuado y restituir la configuración original.

Terminamos el repaso a la aplicación de gestión de los Newskill Sobek 7.1 con el apartado dedicado a la gestión de la iluminación LED RGB, que en este caso es bastante sencilla, pero suficiente para los gustos de la mayoría. Cuenta con dos modos multicolor (rainbow y multi breathe) o otros dos monocolor (breathe y single color), tres de los cuales permiten ajustar su velocidad.

Rainbow : el efecto más común, el color de la iluminación va cambiando pero su intensidad se mantiene estática.

: el efecto más común, el color de la iluminación va cambiando pero su intensidad se mantiene estática. Multi Breathe : emplea los siete colores que se muestran en el apartado «Multi Breathe Color Option», que podemos modificar individualmente si lo deseamos. En este caso la iluminación se atenúa hasta apagarse y luego realiza el proceso inverso con el siguiente color.

: emplea los siete colores que se muestran en el apartado «Multi Breathe Color Option», que podemos modificar individualmente si lo deseamos. En este caso la iluminación se atenúa hasta apagarse y luego realiza el proceso inverso con el siguiente color. Breathe : similar al anterior, pero con un único color, para un efecto asemejable al de una baliza que se enciende y apaga cíclicamente, atenuando e intensificando de nuevo la intensidad de la iluminación en cada ciclo.

: similar al anterior, pero con un único color, para un efecto asemejable al de una baliza que se enciende y apaga cíclicamente, atenuando e intensificando de nuevo la intensidad de la iluminación en cada ciclo. Single Color: con este modo se mostrará siempre el color que hayamos elegido, sin efectos de ningún tipo.

Experiencia de uso

Si has decidido prescindir del uso del software de gestión (opción que no te recomiendo, pues ya has visto la cantidad de ajustes que pone a tu alcance), entonces los Newskill Sobek 7.1 están listos para sacarlos de la caja, conectarlos al PC y empezar a utilizarlos. Ahora bien, la descarga e instalación de su aplicación es un proceso muy rápido y sencillo, por lo que menos de dos minutos ya los tendrás plenamente operativos y podrás realizar todos los ajustes que desees.

Nada más sacarlos de la caja lo primero que llama la atención es que son realmente ligeros, sensación que se confirma una vez puestos, y que sin duda se agradece cuando los usas de manera continuada durante horas. Con las interrupciones normales (comer, atender alguna llamada, ir al aseo, etcétera) los he empleado de manera continua, durante varios días desde la mañana hasta la noche y, en este punto, su bajo peso junto a la poca presión que ejercen, ha hecho que mi sensación con respecto a su comodidad sea de lo más positiva.

Es cierto que el material empleado para envolver las almohadillas, polipiel, no transpira, por lo que tras varias horas puedes experimentar la sensación de calor en las orejas (todo un clásico en los auriculares circumaurales, en realidad). No obstante, gracias a que ejercen muy poca presión, este efecto no es tan acusado como el que podemos encontrar en otros modelos con esta arquitectura, o incluso con no pocos supraaurales.

Que el micrófono no se pueda desconectar de los auriculares puede ser una desventaja para algunos usuarios, especialmente aquellos que se planteen utilizarlos en exteriores, pero en este punto debemos recordar que hablamos de unos auriculares especialmente diseñados para el gaming, una actividad que se lleva a cabo, mayoritariamente, en interior.

Por su parte, para los usuarios que no están acostumbrados a emplear auriculares con micrófono, es cierto que la presencia permanente del mismo puede generar una sensación extraña, si bien es cierto que gracias a la extrema flexibilidad de la varilla que lo conecta con los auriculares, podremos apartarlo por completo, de modo que no asome ni siquiera por nuestra visión periférica. No obstante, adaptarse a su presencia es un proceso rápido y sencillo, y su utilidad es indudable para multitud de circunstancias.

Así, en lo referido tanto a ergonomía como a usabilidad, se nota que Newskill ha querido ofrecer una experiencia inmediata y sin fricción alguna (lo que en el mundo anglosajón denominan out of the box), y desde luego que lo ha conseguido, ya sea con o sin software. El uso continuado en largas sesiones de uso resulta bastante agradable gracias a su diseño y ligereza, y la integración del mando a distancia en el cable resulta de lo más cómodo para ajustar el volumen de manera inmediata.

Experiencia con juegos

Los Newskill Sobek 7.1 han sido concebidos, sin duda alguna, para el mundo del gaming, así que es al jugar cuando mejor partido podremos sacar de sus funciones y prestaciones, especialmente del sonido posicional. Para tal fin, claro, tendremos que ajustar el esquema de sonido virtual a través de la aplicación, pero es una operación que no nos llevará demasiado tiempo y que solo tendremos que llevar a cabo en una ocasión, ya que una vez hecho el ajuste fino, podremos guardar dicho perfil para cargarlo posteriormente, siempre que vayamos a jugar a ese título en concreto.

El sonido posicional al jugar marca una destacable diferencia con respecto al sonido 3D, y un salto enorme con respecto al sonido estéreo. Como ya he mencionado anteriormente, la experiencia resulta muchísimo más inmersiva, si bien esto es algo que apreciaremos más en algunos tipos de juegos que en otros, y que pasará totalmente desapercibido en algunos géneros y títulos.

En mi caso, las mejores experiencias al respecto las he tenido con Death Stranding Director’s Cut y con Control Ultimate Edition, dos títulos (el primero principalmente de interiores y el segundo de exteriores) en los que diferenciar el origen de los sonidos puede marcar una enorme diferencia. En ambos juegos alterné entre los modos estéreo y sonido 7.1 (tras haber ajustado los esquemas de altavoces virtuales a mi gusto personal) y la diferencia es, sencillamente, abismal. Otros géneros en los que el sonido posicional encaja como un guante son, por ejemplo, los shooters en primera persona (bueno, en realidad prácticamente en cualquier título en primera persona) y los juegos de terror.

Por contra, hay otros tipos de juegos en los que la diferencia será imperceptible. A este respecto, y aunque ya lo daba por sentado, decidí probarlos con Stardew Valley, 7 Billion Humans, Portal with RTS (es una auténtica pena que GLaDOS no emplee 7.1, la experiencia podría ser espectacular), entre otros, y como ya puedes imaginar, la diferencia era prácticamente imperceptible, salvo que emplees esquemas de sonido estrafalarios, en cuyo caso sí que notarás un cambio, aunque este no se traducirá en una experiencia más inmersiva, sino más estrambótica.

Experiencia con música y contenido audiovisual

Sí en lo referido al gaming los Newskill Sobek 7.1 brillan con luz propia, al hablar del consumo de contenidos audiovisuales (vídeos, series, películas, etcétera) y para escuchar música proporcionan una experiencia bastante decente, sin llegar a ser destacable. En este punto, eso sí, es importante aclarar que hay una sustancial diferencia entre los juegos con los que es posible emplear sonido posicional y las grabaciones de sonido y audiovisuales compatibles con algunos de los formatos más extendidos, como Dolby Atmos, 360 Reality Audio y 3D Ultra HD, entre otros, son compatibles solo con una pequeña selección de auriculares y altavoces.

Así, debemos tener en cuenta que con estos auriculares no podremos, por ejemplo, disfrutar del sonido espacial de Apple Music, ni de las modalidades envolventes de Prime Music y de Tidal, y claro, tres cuartos de lo mismo con vídeos que, para sus pistas de audio, empleen cualquiera de estas tecnologías. En estos casos, nos tendremos que conformar con una señal estéreo estándar con la que, eso sí, podremos «jugar» un poco utilizando el sistema de altavoces virtuales del software.

Así pues, en este contexto hablamos de unos auriculares estéreo con un nivel de calidad muy correcto, con buena respuesta en todo el rango de frecuencias que es capaz de reproducir, y que incluso a un alto volumen ni empastan ni saturan el sonido. Además, a este respecto, el ecualizador de cinco bandas permite realizar los ajustes que consideremos pertinentes para que el perfil de sonido que más nos gusta. En mi caso, por ejemplo, tengo bastante preferencia por acentuar las frecuencias más bajas (es decir, los graves), y con una ecualización como la que puedes ver en la imagen que acompaña al apartado de esta review dedicado a dicha función, la experiencia ha resultado muy positiva.

El formato circumaural de estos Newskill Sobek 7.1 es, al menos para mi gusto, el mejor para escuchar música, seguido del supraaural, y lo es tanto porque su tamaño permite que se empleen controladores de mayor tamaño, como porque el aislamiento acústico que ofrecen con respecto al exterior garantizan una escucha más «limpia». Así, de las horas que los he estado empleando, la mayoría de las cuales han sido mientras estaba trabajando y, por lo tanto, escuchando música, he quedado bastante satisfecho.

No son, siendo sincero, los auriculares que escogería si fuera exclusivamente para escuchar música, pero su polivalencia, que destaca especialmente al hablar de juegos, sí que hace que sean una buena opción también para escuchar música, especialmente si no somos puristas y queremos unos auriculares para todo.

Conclusiones

Tras una semana probando estos Newskill Sobek 7.1, vuelvo a confirmar una vez más la excelente imagen que tengo de esta compañía española especializada (aunque no dedicada exclusivamente) en el mundo del gaming, y que producto tras producto, componen una oferta de dispositivos y complementos que siempre dan la talla y que, además, están al alcance de la inmensa mayoría de los bolsillos, acercando de este modo determinadas tecnologías a una gran cantidad de usuarios que, de otra manera, probablemente no podrían acceder a las mismas.

Pero vuelvo a los auriculares en particular, que es lo que nos ocupa, y lo hago para incidir en algo que, con toda seguridad, ya habrás colegido al leer esta review, y es que de nuevo nos encontramos frente a una propuesta tremendamente equilibrada, con dos claros puntos fuertes, su sonido 7.1 y lo cómodos que son, y que no hay aspectos en los que resulten demasiado flojos. Algo que, sumado a su precio, convierte a estos Newskill Sobek 7.1 en una propuesta muy interesante, especialmente para aquellos usuarios que vayan a sacar buen partido del sonido posicional.

Los auriculares Newskill Sobek 7.1 están a la venta en la página web de Newskill, con versiones en negro (la que puedes ver en las imágenes de esta review) y ivory (blanco), y su precio es de 54,95 euros.