WhatsApp acaba de anunciar una novedad más o menos esperada que seguro que te suena mucho: canales, «una forma privada de seguir los temas que te interesan». O sea, chats específicos a través de los cuales «recibir novedades importantes de personas y organizaciones». O sea, los canales que popularizó Telegram, pero en WhatsApp.

Es exactamente lo mismo, sí, salvo por la diferencia de que los canales no se mezclarán con el resto de chats, como ocurre en Telegram (aunque siempre puedes organizar tus chats por carpetas para tenerlo todo más ordenado) sino que se situarán en una nueva pestaña llamada «novedades«, donde también podrás encontrar los estados que decidas seguir.

Por lo demás, sí, lo canales de WhatsApp son calcados a los de Telegram, así que permite que siga citando el anuncio oficial de WhatsApp, ya que darle una vuelta a las palabras porque sí me resulta excesivo. Los canales de WhatsApp, pues, serán «una herramienta de transmisión unidireccional para que los administradores envíen texto, fotos, videos, stickers y encuestas».

Bueno, sí que hay una diferencia en la propuesta de WhatsApp con respecto a la de Telegram, y es que para facilitar la labor de descubrimiento, están creando un directorio centralizado donde buscar canales por temática, aunque los responsables de los mismos podrán publicitarlos por su parte compartiendo enlaces de invitación al más puro estilo de… Telegram, sí.

La intención de WhatsApp pasa, además, por hacer de estos canales «el servicio de transmisión más privado disponible», para lo cual protegerán la información personal de los creadores de cada canal bloqueando el número de teléfono y la foto del perfil a los suscriptores. En sentido contrario, los administradores no podrán ver el número de teléfono de los suscriptores. De nuevo, tal cual funciona en Telegram.

Pero he aquí otra diferencia en relación a la privacidad: el historial de los canales se limitará a 30 días, esto es, los mensajes publicados desaparecerán pasado ese tiempo. De manera adicional, los administradores podrán borrar antes las publicaciones, que desaparecerán de los dispositivos de los suscriptores, así como impedir hacer capturas de pantalla o reenviar contenido.

Por otra parte, los administradores podrán elegir quién se sigue el canal, que este sea visible. Sin embargo, los canales de WhatsApp no tendrán cifrado de extremo a extremo, aunque se está valorando la posibilidad de añadirlo en un futuro, de cara a que organizaciones con contenidos sensibles no tengan problemas por utilizar esta nueva característica.

Por supuesto, la monetización está prevista, ofreciendo a los usuarios «la oportunidad de apoyar a los administradores ofreciéndoles una manera para que construyan un negocio en torno a su canal mediante nuestros servicios de pago ampliados, así como la capacidad de promocionar ciertos canales en el directorio para aumentar el reconocimiento», explican.

Por el momento, eso sí, los canales comenzarán su despliegue despacio, en territorios concretos como Colombia y Singapur y con «voces internacionales líderes y organizaciones selectas» para «crear, aprender y adaptar la experiencia». A lo largo de los próximos meses la función se extenderá el resto del mundo, para que todo el que lo desee se abra su propio canal de WhatsApp.

