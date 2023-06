Si hace unos días recogíamos la burla de Prime Vídeo hacia Netflix por el bloqueo de cuentas compartidas, la plataforma del gigante de las ventas podría estar preparándose ahora para seguir a su competencia en la aplicación de otra característica que tampoco ha gozado de muy buena prensa, pero a la que sí parecen haberse acogido con entusiasmo parte del público y, sobre todo, de la industria.

Es decir, que Amazon Prime Video planea seguir los pasos de Netflix y su plan barato con anuncios, aunque en el caso de Netflix quizás sobra el adjetivo de barato, habida cuenta de que cuesta prácticamente lo mismo que la suscripción a servicios como SkyShowtime o HBO Max. Esta información llega directamente desde The Wall Street Journal y se está dando por válida.

Cabe mencionar a este respecto que aunque en esto de los planes de contenidos sufragados en parte con anuncios Netflix está siendo una punta de lanza que, ya se sabe, será imitada más pronto que tarde por otros servicios de vídeo bajo demanda como Disney+ o el nuevo Max, no es ni mucho una idea original de la gran N del VOD.

Sin ir más lejos, o tal vez sí, porque la noticia data de hace casi seis años, en Prime Video ya se barajaba la vuelta de tuerca -aunque oficialmente lo negase- a un modelo de negocio que, por más popular que se haya vuelto, no termina de cuajar en el aspecto económico: ni una ha conseguido beneficios desde que todo empezase.

La cuestión es que por un lado ya hay servicios de streaming de vídeo gratuitos con publicidad, véase Plex, Runtime o Pluto TV, un tipo de alternativas por las que Amazon ya ha apostado. Es el caso de Freevee, que por el momento sigue sin estar disponible en España, pero que es muy popular en Estados Unidos y donde se pueden ver gratis muchas producciones originales de Amazon.

Y, por el otro, Prime Video es de los servicios mejor surtidos y más baratos, no por nada es uno de los ganchos de la compañía para impulsar y mantener las suscripciones de Amazon Prime en su conjunto. El precio del servicio de VOD por sí solo, no obstante, depende del territorio, porque no en todo el mundo se puede adquirir por separado.

Pero, vaya, que Prime Video se suma a la ¿moda? Estamos en un mundo en el que se está elucubrando con televisores gratis a cambio de publicidad, así que vaya usted a saber.