Quantic Dream reforzará su apuesta por los juegos independientes

La marca Spotlight by Quantic Dream se presenta como una clara apuesta de la conocida desarrolladora y publicadora a favor de los videojuegos independientes, también conocidos como «indies». Esta marca dará apoyo y soporte a los estudios independientes durante todo el proceso de desarrollo, incluyendo desde la fase conceptual más temprana hasta la fase final de lanzamiento y comercialización.

Es un movimiento muy importante por parte de Quantic Dream, desarrolladora de juegos tan populares como Detroit: Become Human, puesto que beneficiará a todos esos pequeños estudios que tienen entre manos proyectos muy interesantes, pero que no pueden sacarlos adelante porque no cuentan con los recursos necesarios, ya que no solo dará soporte a los estudios, sino que también les ofrecerá financiación y apoyo en todo lo que necesiten, incluyendo la fase final de testeo y control de calidad.

Guillaume de Fondaumière, CEO de Quantic Dream y Head of Publishing, ha comentado sobre este tema:

“Quantic Dream es un estudio de desarrollo de videojuegos que ha estado haciendo sus propios juegos durante 26 años. Habiendo recorrido el proceso de producir y publicar títulos en muchas ocasiones, conocemos la gran cantidad de retos que un estudio tendrá que afrontar inevitablemente y cómo superarlos para hacer un buen juego. Spotlight by Quantic Dream representa nuestra manera de resaltar aquellos estudios independientes en los que confiamos y una forma de apoyar su pasión por sus proyectos con todos los conocimientos y los recursos de nuestro propio estudio de desarrollo y nuestro equipo editorial experimentado. Esta marca también es una garantía de calidad para los jugadores y la comunidad que nos ha apoyado durante tantos años: les asegura que hemos seleccionado estos juegos con cautela y que hemos apoyado al equipo que los ha creado”.

Entre los primeros proyectos confirmados que llegarán bajo el sello Spotlight by Quantic Dream destacan Under the Waves, una aventura narrativa que trata sobre el poder asolador de la aflicción y el impacto de la humanidad en la naturaleza, y Lysfanga: The Time Shift Warrior, que es un hack’n’slash para un jugador con un giro táctico exclusivo de PC con un toque épico. Este último tiene muy buena pinta, como podéis ver en el tráiler adjunto.