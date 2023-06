Corsair Darkstar Wireless, análisis: un auténtico punto de inflexión

Si hablamos de periféricos gaming está claro que Corsair es uno de los grandes referentes del sector, y con el lanzamiento del Darkstar Wireless la compañía estadounidense ha sabido estar a la altura de sus «galones». A simple vista puede parecer otro ratón más con un bonito diseño, pero como os voy a contar en este análisis en realidad es mucho más que eso.

El Corsair Darkstar Wireless es un ratón que ha conseguido lo que parecía imposible, innovar en un sector donde nos daba la impresión de que todo estaba inventado, y donde nos habíamos acostumbrado a cambios menores entre productos que, al final, hacían que los usuarios de ratones de gama alta acabaran quedándose estancados durante años porque no sentían una necesidad real de cambiar.

No quiero adelantar nada, porque al final es un tema sobre el que iré profundizando a lo largo del artículo, pero ya os digo que el Corsair Darkstar Wireless no es un ratón más, es un producto que lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores ratones del sector gaming y en un auténtico referente del sector, gracias a las innovaciones que introduce y también a sus prestaciones y a su alto nivel de rendimiento.

Imagino que, con todo lo que os acabo de contar, estaréis deseando leer el análisis, así que no os voy a hacer esperar más. Poneos cómodos que vamos a empezar de inmediato. Como siempre, si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla.

Corsair Darkstar Wireless: análisis externo y primer contacto

El Corsair Darkstar Wireless es un ratón con una línea moderna y marcadamente angulosa que combina distintos tonos de negro y diferentes materiales de construcción. La mayor parte del ratón está fabricada en plástico de alta calidad con terminación en negro mate, aunque presenta detalles en negro brillante y tiene una terminación rugosa en los laterales para mejorar el agarre.

En la parte frontal podemos ver una pieza de aluminio que aporta solidez estructural y que le da un toque premium. También se aprecia el conector USB Type-C, que sirve para cargar el ratón y para utilizarlo de forma cableada. El cable de carga que incluye el Corsair Darkstar Wireless tiene un acabado trenzado, y también viene con un receptor USB que simplifica el proceso de conexión y de configuración.

Desde la vista lateral podemos ver mejor la disposición de los botones extra que van situados en la cara izquierda, y también la pieza de aluminio y el espacio de goma rugosa para colocar el pulgar. La verdad es que Corsair ha afinado muy bien dicho espacio, y esto es fundamental porque evita pulsaciones accidentales sin renunciar a una buena ergonomía, y sin alejar demasiado los botones.

En el otro lateral tenemos otra superficie rugosa para mejorar el agarre y podemos ver el bonito contraste que generan los detalles en negro brillante. La disposición de los botones extra se concentra alrededor de la zona derecha, y es normal, porque es ahí donde tiene sentido debido a la presencia del pulgar.

Echando un vistazo a la base del ratón nos encontramos con la zona de teflón virgen, un material que ofrece la mejor resistencia química de todos los plásticos y tiene un bajo coeficiente de rozadura. Esto quiere decir que es muy resistente al uso y a los agentes externos, y también que es capaz de ofrecer un deslizamiento excelente. En la parte de la izquierda está el espacio para guardar el receptor USB si no lo vamos a necesitar, y en el centro tenemos el sensor y el interruptor para cambiar el modo de funcionamiento.

Volviendo a la parte frontal, y centrándonos en la cara superior, tenemos dos botones en el extremo izquierdo que sirven para aumentar o reducir la tasa de DPI, y justo en el centro se encuentran la rueda de desplazamiento y los dos botones de cambio de perfil. Los botones de clic izquierdo y derecho dominan el espacio en la mitad superior, y justo debajo de ellos tenemos dos zonas con iluminación LED RGB. En la mitad inferior se encuentra el logo de Corsair, que cuenta también con iluminación LED RGB.

Las sensaciones que transmite al tacto el Corsair Darkstar Wireless son muy positivas. Nada más sacarlo de la caja queda claro que es un modelo bastante ligero y con un tamaño contenido, pero la calidad de construcción es la propia de un ratón premium, y la solidez estructural que presenta raya a gran nivel. Lo mismo puedo decir de la ergonomía, y es que se ajusta a la mano «como un guante».

Corsair Darkstar Wireless: especificaciones

Ratón gaming de gama alta.

Construido en aluminio y plástico de alta calidad con detalles en aluminio y terminación rugosa en los laterales.

Conectividad inalámbrica con tecnología Corsair SLIPSTREAM WIRELESS, que consigue una latencia inferior a 1 ms en la banda de 2,4 GHz y Bluetooth 4.2 LE.

Tasa de sondeo máxima de 2.000 Hz (0,5 milisegundos.)

Sensor óptico Corsair MarksMan de hasta 26.000 DPI ajustable en pasos de 1 DPI, con una aceleración de hasta 50G.

Interruptores ópticos OMRON que reducen la latencia y minimizan el punto de actuación.

Base deslizante con patas de teflón virgen. Este material tiene la mejor resistencia química de todos los plásticos y un bajo coeficiente de rozadura.

Tecnología Corsair QUICKSTRIKE que elimina el espacio entre los interruptores principales para conseguir una respuesta casi instantánea.

15 botones programables, de los cuales seis están integrados en el lateral.

Batería integrada recargable con hasta 80 horas de autonomía sin iluminación LED RGB. Hasta 20 horas de autonomía por carga con la tecnología Corsair SLIPSTREAM WIRELESS y la iluminación LED RGB activada.

Iluminación LED RGB integrada de cinco zonas totalmente personalizable.

Integración total en iCUE, donde podremos crear y guardar hasta cinco perfiles diferentes.

Giroscopio y acelerómetro de seis ejes para mejorar el seguimiento del ratón que nos permiten, además, crear gestos de inclinación para ejecutar acciones específicas.

Cable de carga USB 2.0 Type-A a Type-C.

Peso: 96 gramos.

Precio: 169,99 euros.

Corsair Darkstar Wireless: configuración y experiencia de uso

Como el Corsair Darkstar Wireless viene cargado de casa podemos empezar a utilizarlo de forma inalámbrica nada más sacarlo de la caja. Este ratón da lo mejor de sí en dicho modo, pero si nos quedamos sin batería podremos utilizarlo conectado por cable para no tener que esperar a que cargue. Funciona en cualquier puerto USB Type-A de nuestro PC.

El proceso de configuración e instalación del Corsair Darkstar Wireless es muy sencillo, tanto que podemos decir que es prácticamente «plug and play». Tanto Windows 10 como Windows 11 lo reconocen sin problemas incluso aunque no tengamos instalada la plataforma iCUE, aunque con Windows 11 tuve que conectarlo un momento por cable porque, aunque en iCUE lo identificaba a la perfección, no reconocía la acción de encenderlo y apagarlo.

Si queremos sacar el máximo partido al Corsair Darkstar Wireless tendremos que instalar la aplicación iCUE de Corsair. Es totalmente gratuita, no nos obliga a realizar ningún tipo de registro y el proceso de descarga e instalación no nos llevará más de unos minutos. Una vez que la tengamos instalada podremos acceder a una gran variedad de ajustes y de opciones de personalización.

Como podéis ver en la galería adjunta (clic en ella para ampliarla) a través de iCUE podemos:

Asignar teclas, tanto por software como por hardware.

Personalizar los efectos de iluminación RGB, también por software y por hardware.

Ajustar el nivel de DPI y crear diferentes perfiles entre los que podremos alternar fácilmente.

Crear y configurar gestos, ajustando la inclinación en función de la posición que nos resulte más cómoda.

Hacer una calibración de superficie.

Acceder a diferentes opciones de configuración del ratón, como el tiempo para la entrada en suspensión, la activación del modo de ahorro de energía y la tasa de sondeo.

Podremos visualizar el nivel de carga de la batería.

Cuando creamos nuevas asignaciones de teclas, patrones de iluminación LED RGB, gestos y niveles de DPI estos se pueden guardar en perfiles almacenados a nivel de hardware o de software. En el primer caso, los perfiles quedan guardados en el ratón y funcionarán aunque no tengamos iCUE abierto, mientras que en el segundo caso solo se activarán esos perfiles al ejecutar dicha herramienta. El Corsair Darkstar Wireless nos permite memorizar hasta 5 perfiles diferentes.

El grado de personalización que ofrece el Corsair Darkstar Wireless es excelente, y contamos con la friolera de 15 teclas a las que podremos asignar acciones concretas, lo que sin duda nos hará la vida más fácil en muchos juegos, aunque en este caso destaca especialmente su valor en títulos RPG de tipo MMO, ya que estos son los que más habilidades y acciones ponen a nuestra disposición, y tenerlas concentradas en el ratón marca una gran diferencia.

La novedad más importante que introduce el Corsair Darkstar Wireless es la sección gestos, donde podemos crear gestos de inclinación del ratón y asociarlos a acciones concretas. El giroscopio y el acelerómetro de seis ejes que incluye este ratón son la clave que hace posible esta nueva función, y podemos ajustarlo en ángulos de -10 y +10 grados hasta un máximo de 80 grados. También podemos activar la opción de permitir varios gestos con múltiples inclinaciones sin necesidad de que el ratón vuelva a su posición natural.

Puede que hayáis levantado una ceja, pero no os preocupéis, que esta nueva característica es muy fácil de explicar. Básicamente podemos asociar teclas y acciones a la inclinación izquierda, inclinación derecha, inclinación frontal e inclinación trasera del ratón. Así, por ejemplo, podemos hacer que cuando inclinamos ligeramente el ratón hacia la derecha, levantándolo, nuestro personaje recargue su arma, que se gire rápidamente, que utilice una habilidad o cualquier otra cosa que queramos, siempre que sea una acción del juego.

Como habréis podido imaginar, esta nueva función abre las puertas a una nueva manera controlar nuestros juegos favoritos, y la verdad es que funciona muy bien, aunque hay que reconocer que al principio cuesta un poco acostumbrarse, y que el gesto de la elevación trasera es bastante incómodo. Por contra, el de la elevación frontal es el más cómodo, y casa bastante bien con la acción de recargar el arma, al menos en mi caso. Puede que sea por todas las horas que me pegué en su momento jugando a los arcades de de disparos, donde tenías que mover el arma en una dirección concreta para recargar.

La enorme cantidad de botones personalizables y los gestos hacen que el Corsair Darkstar Wireless ofrezca todo un mundo de posibilidades, y que nos permita jugar a otro nivel. Por ejemplo, en Destiny 2 asignar la acción de recarga a una leve elevación frontal y la esquiva a la elevación lateral derecha cambió por completo mi experiencia de juego. Al principio me costó un poco acostumbrarme al final acabe jugando a las mil maravillas, y la experiencia no solo me gustó, sino que además me permitió jugar mejor al dejarme la mano izquierda más liberada para mover al personaje.

En otros títulos como Guild Wars 2 o World of Warcraft podemos asignar diferentes habilidades y teclas de acción a los botones personalizables, algo que reduce enormemente nuestra dependencia del teclado, y que nos ayuda a jugar mejor y a ser más competitivos, ya que podemos concentrar las habilidades más importantes en el bloque de botones que tenemos en el lateral izquierdo del ratón, y a los que podemos acceder cómodamente con el pulgar. Esto marca una diferencia muy grande, pero la calidad del ratón y del sensor no se quedan atrás.

Profundizando un poco más en la experiencia de uso os puedo decir que el Corsair Darkstar Wireless es, sin duda, el ratón con mejor deslizamiento, equilibrio de peso, ergonomía y relación de recorrido-fuerza que he probado hasta el momento, y ya sabéis que en las últimas décadas he probado unos cuantos ratones. Si te preocupa el agarre tranquilo, está tan bien hecho es cómodo tanto con un agarre de tipo garra, dedos y palma, y tiene zonas de goma rugosa en los laterales para conseguir una sujeción perfecta.

También es uno de los ratones más cómodos que he probado, y de los que mejor equilibrio presenta en relación peso, tamaño y deslizamiento. Esto hace que la experiencia de uso sea fantástica. Por otro lado, la disposición de botones está cuidada al milímetro para que podamos acceder a todos ellos sin forzar la posición de la mano.

A nivel de prestaciones ofrece una precisión y una velocidad de respuesta simplemente perfectas, algo que lo convierte en un ratón todoterreno capaz de cubrir las necesidades de cualquier jugador, por exigente que sea, y de adaptarse a las particularidades de cualquier juego, incluso aquellos donde lo importante es disparar primero y preguntar después.

Tengo que destacar, en este sentido, el papel que juega la tecnología Corsair QUICKSTRIKE, y es que al eliminar el espacio entre los interruptores principales del ratón, clics izquierdo y derecho, se consigue un tiempo de respuesta casi instantáneo. Con esta se reduce también el tiempo de retorno, lo que nos permite realizar varios clics en una sucesión más rápida y con una resistencia menor y una fluidez superior.

Los interruptores ópticos, utilizados en los clics izquierdo y derecho, son otro valor a tener en cuenta, puesto que eliminan la necesidad de implementar técnicas de mitigación de rebote, que son imprescindibles cuando se utilizan interruptores mecánicos tradicionales. Con ellos es posible reducir al mínimo la latencia por clic y ofrecen una mayor vida útil, lo que significa que podrás disfrutar del Corsair Darkstar Wireless durante mucho tiempo, incluso aunque lo utilices de una manera intensiva. Está hecho para durar.

Notas finales: uno de los mejores ratones que existen

Que después de tantos años utilizando diferentes ratones me haya llevado una sorpresa con este tipo de periféricos es algo digno de mención. El Corsair Darkstar Wireless no es un ratón gaming más, es un modelo que apunta directamente a lo más alto y que se atreve a innovar apostando por nuevas funciones que realmente pueden marcar la diferencia.

En términos de ergonomía y de calidad de construcción es un ratón sobresaliente. Corsair ha vuelto a demostrar por qué es una de las marcas mejor valoradas del sector, y ha dado forma a un ratón que combina una estética atractiva con un acabado totalmente premium, tanto por los materiales, que son de primera, como por el sensor y los interruptores.

Su nivel de prestaciones lo colocan como uno de los mejores ratones de su gama, y su cuidada ergonomía le confieren un carácter polivalente muy marcado, ya que resulta muy cómodo con cualquier tipo de agarre, y se desliza con tanta suavidad y precisión que casi parece que esté «bailando» sobre nuestra alfombrilla.

Por otro lado, las distintas opciones de configuración que ofrece, los botones configurables del lateral, y la posibilidad de asociar acciones concretas a la inclinación del ratón, hacen que sea también uno de los ratones con más opciones de personalización del mercado. Sí, es verdad que tiene un precio alto, ya que cuesta 169,99 euros, pero como contrapartida ofrece un valor muy bueno en todos los niveles. Recomendable.