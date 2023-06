Razer Leviathan V2 Pro es el modelo más avanzado de la gama de barras de sonido que el fabricante especializado en dispositivos de alto rendimiento para juegos propone para elevar las prestaciones del sistema de audio en ordenadores personales y alcanzar un nuevo nivel en audio 3D multicanal y envolvente.

Ya sabes que las barras de sonido son una alternativa a los altavoces típicos y en productos como televisores una gran opción para compensar las carencias que éstos tienen en el apartado del audio. Simplemente, el diseño extra delgado de las grandes pantallas no deja espacio para colocar unos altavoces integrados de calidad. La oferta de barras para televisores es muy amplia, pero en PCs hay bastante menos y no están especializadas para el escritorio informático. Aquí entra la serie Leviathan, pensada, diseñada y optimizada para uso en ordenadores personales.

Razer nos ha cedido para revisión la última versión, la más avanzada, y como adelanto tenemos que decirte que es lo mejor que se puede encontrar en su segmento por diseño, calidad de sonido, facilidad de uso e innovaciones a la hora de emular audio 3D multicanal y envolvente que no tiene ninguna otra barra de sonido para PC.

Razer Leviathan V2 Pro, características

El apartado del audio sigue recortando terreno frente al vídeo. El grupo de accesorios y periféricos son cada vez más importantes y ese marketing del GHz y el FPS no debe engañar al usuario que busque un escritorio informático equilibrado. Para transmitir el sonido del PC, la mayoría de usuarios usa los altavoces integrados del monitor (los más limitados) o los típicos altavoces estéreo. Otra buena parte usamos auriculares para una mayor inmersión y de paso para no molestar al resto de usuarios.

Hasta aquí lo habitual, pero los que buscan la mejor experiencia apuestan por los sistemas de audio multicanal y envolvente. Montar, por ejemplo, un 7.1 para un PC es bastante complicado. Los buenos no son baratos, exigen un gran espacio del que muchos escritorios carecen y una configuración de cableado complejo para llegar a varios puntos de la dependencia donde hay que localizar los altavoces. De ahí que las barras de sonido, más compactas y sencillas de instalar en un escritorio, sean una gran opción para emular ese tipo de audio 3D. Y si hay mucha oferta para televisores porqué no traerlas al PC.

Es lo que ha pensado Razer con su serie Leviathan y un último modelo que sube la apuesta para superar el gran reto del «sonido envolvente frente a espacio» y lograr un audio posicional preciso en un escenario sonoro similar al obtenido en las configuraciones con varios altavoces. Para ello y como gran novedad de esta versión, la barra está equipada con una cámara de infrarrojos capaz de localizar la cabeza del usuario y detectar la posición de sus oídos en cualquier condición de iluminación. Veremos su funcionamiento más abajo, pero ya te adelantamos que es sorprendentemente efectiva.

La barra monta cinco diafragmas de 2 pulgadas y se acompaña de un subwoofer por separado que garantiza bajos contundentes. El sonido está sintonizado por THX (la mítica compañía creada por George Lucas y hoy en manos de Razer) lo que garantiza un sonido de calidad y las tecnologías más avanzadas en audio 3D.

Fabricada en policarbonato en un marco de metal, destaca por la calidad de construcción, acabados y facilidad para la instalación. Visualmente atractiva en cualquier escritorio (aunque necesitarás espacio para sus 60 cm de largo) sus funciones se pueden gestionar mediante controles físicos o software. Te dejamos con el cuadro de especificaciones principales:

Razer Leviathan V2 Pro Formato Barra de sonido y subwoofer Diafragmas Gama completa 5 x 2″ (barra)

Proyección inferior 1 x 5,25″ (subwoofer) Frecuencia de respuesta De 40 Hz a 20 kHz Presión sonora 98 dB Controles físicos Dial de volumen y arranque

Modo de audio y fuente

Perfiles de ecualización

Acceso inalámbrico Conexiones USB al PC

Bluetooth 5.2

Jack auriculares 3.5 mm Dimensiones Barra: 600 x 113 x 90 mm – 2,27 kg

Subwoofer: 260 x 295 x 260 mm – 5,08 kg Software y varios Razer Chroma RGB (30 zonas)

THX Spatial Audio

Razer Synapse

Razer Audio Precio oficial PVP 489,99 euros

Razer incluye (como siempre en una caja atractiva y que protege muy todos sus elementos) todo lo necesario para la instalación: la barra de sonido, el subwoofer, cables para conexión entre ellos y al PC, cableado para alimentación energética, guía de inicio rápido y pegatina por si quieres mayor personalización.

Diseño y conectividad

Cuando hablamos de sonido el tamaño sí importa y la Razer Leviathan V2 Pro es una barra robusta y de generoso tamaño con sus 60 cm de longitud. Para aprovechar sus tecnologías lo ideal es situarla frente al usuario, por lo que necesitarás dejar espacio en tu escritorio para el teclado que irá por delante y el monitor por detrás.

Estéticamente, quedará genial en cualquier escritorio con su marco metálico, materiales de policarbonato y acabado en color negro mate. Razer estampa su logo en el centro del frontal, mientras que el de THX va en la parte derecha. Como es norma en este fabricante, la calidad visual y al tacto de la construcción y acabados es sobresaliente.

El diseño es ligeramente distinto al resto de la serie Leviathan y para nuestro gusto es un acierto. La barra tiene una sección biselada en el centro donde se incluye la cámara de infrarrojos para seguimiento de la cabeza del usuario y dos filas horizontales de luces indicadoras de actividad y que se accionan cuando bajamos/subimos el volumen o cambiamos el modo de audio.

En la parte superior de la barra tenemos un dial para control del volumen y que también funciona como botón de encendido/apagado. El dial está flanqueado por cuatro pequeños botones circulares, a la izquierda para selección del modo de audio y el ecualizador, mientras que los de la derecha seleccionan la fuente de audio y alternan entre los patrones de iluminación Chroma, respectivamente. Todo a la vista y todo al alcance para un manejo sencillo.

El diseño se remata con una tira de luces LED RGB debajo de la barra de sonido proporcionando iluminación de color programable. Como otros productos de Razer, los efectos y colores se pueden sincronizar con la de otros periféricos. Cuenta con unas patas de goma que la mantienen firme en su posición y que la elevan 1 centímetro del escritorio lo que se puede aprovechar para pasar por debajo los cables del teclado o ratón y mantener ordenado el cableado.

En cuanto al subwoofer, también es bien grandote, si bien como debe instalarse en el suelo (ideal es una esquina) no ocupa espacio en el escritorio. Dispone de un botón para encendido/apagado, un pequeño jack para conectar a la barra y otro conector para alimentación energética independiente. Su diseño es el típico de un subwoofer, más alto que ancho y cuatro patas para elevarlo del suelo y asegurar su posición.

Conectividad: por y para PCs

La parte posterior de la barra tiene una conexión fija para el adaptador de energía y un cable de generosas dimensiones. También un puerto USB Tipo C para conectar el sistema de sonido al PC (no es necesario conectar nada de la tarjeta de sonido), un cable para conectar el subwoofer y un jack de audio de 3,5 mm libre para auriculares cableados.

Hay que recalcar que es una barra diseñada por entero para funcionar con PCs, por lo que no incluye entradas ópticas o conectores HDMI que son habituales en los modelos destinados a ‘cine en casa’ con televisores o proyectores. Tampoco hay opción para otros controles analógicos, un control remoto y tan ni siquiera micrófonos. Podría haber sido más versátil con todo ello, pero insistimos, no se pueden considerar una carencia, es que simplemente esta barra no está destinada para usos fuera de ordenadores personales.

Sí podemos usar auriculares por cable conectándolos con el jack disponible y también podemos seleccionar fuentes de audio distintas al PC, conectando un móvil o un tablet mediante el soporte de Bluetooth.

Sonido y funcionamiento

No es nada sencillo conseguir un audio espacial realmente inmersivo con una sola barra de escritorio, que -por ejemplo- en un sistema multicanal 7.1 debe reemplazar las funciones de todos esos altavoces físicos. Y si pretende proporcionar una sensación real de direccionalidad la tarea es ya superlativa.

La Razer Leviathan V2 Pro admite el desafío con un conjunto de altavoces integrados rediseñados por completo para este modelo y de gran calidad (cinco con diafragmas de 2 pulgadas), el apoyo del subwoofer para manejar las bajas frecuencias y distintas tecnologías donde destaca la innovación de su cámara de infrarrojos y la formación de haces adaptativa para localizar la posición del usuario.

Las imágenes de la cámara de infrarrojos pasan por un procesador de red neuronal profunda que gracias a la IA es capaz de estimar con precisión nuestros movimientos. Basado en esa información, la barra utiliza la tecnología de formación de haces del especialista en audio 3D Audioscenic y la tecnología de THX para crear una experiencia personalizada y completa. Como salvaguarda de la privacidad, una vez localizada la posición las imágenes se descartan de inmediato y la información en ningún momento sale fuera de la propia barra.

El objetivo es ofrecer un sonido 3D envolvente y realista que combine el audio posicional de unos auriculares con el escenario sonoro de un sistema de cine en casa. ¿Funciona? Sí, emulado, pero muy bien conseguido.

Modos de audio

El sistema de seguimiento comentado lo usan dos de los modos de audio de la barra con tecnología THX Spatial. El primero emula un sonido virtual envolvente donde el audio se transmite a 7 altavoces virtuales y ofrece el escenario sonoro más completo en toda la dependencia, pero siempre centrado en el usuario. Se usa con fuentes de audio multicanal 5.1 o 7.1, en nuestro caso con una tarjeta de sonido dedicada Sound Blaster Audigy Rx interna que tenemos instalada en el PC.

El segundo es el modo de auriculares virtuales donde emula el sonido 3D de unos cascos transmitiendo directamente el sonido a los oídos del usuario. Se usa con una fuente de audio estéreo o binaural. Funciona bien, pero nos ha gustado más el primero y en todo caso si quieres usar auriculares puedes conectar los tuyos al jack de la barra de sonido.

El tercer modo en un estéreo típico que ofrece sonido nativo sin procesamiento y es el que usamos con carácter general y en tareas como música donde preferimos no emular. El último modo es el de ‘llenado de sala’ donde el audio se emite para proporcionar un paisaje sonoro amplio para escucha por varios oyentes que estén en la misma dependencia.

La verdad es que todos funcionan muy bien, pero hay que destacar dos, el modo estéreo cuando queremos oír música nativa sin procesamiento y especialmente el sonido virtual envolvente que hemos probado en juegos y películas compatibles y que ciertamente es capaz de emular esa experiencia de sonido 3D que nos ofrecerían un 7.1 físico. Y ello con una barra compacta más sencilla de instalar.

En cuanto al modo Bluetooth es un añadido interesante cuando queremos usar dispositivos alternativos al PC como fuente de sonido. Es compatible con códecs AAC y SBC y aunque no hay soporte multipunto es muy sencillo alternar la fuente entre el PC y el dispositivo móvil mediante el botón de la barra.

Software

El software de control es el conocido Razer Synapse, que ofrece todas las funciones de los controles físicos de la barra y algunas configuraciones más. Una vez conectada al PC, de inmediato reconoce todos los periféricos de la marca que tengan instalados.

Desde aquí se puede gestionar el volumen general de la barra y separado el del subwoofer; el cambio de salida de la barra o auriculares conectados por cable; la fuente de entrada como un móvil conectado por Bluetooth y los modos de audio explicados más arriba.

Adicionalmente, puedes gestionar el ahorro de energía, la iluminación con Razer Chroma y gestionar un ecualizador con varios modos predefinidos, un base estándar plano, juegos, películas o música. Por supuesto, puedes usar el personalizado para variar las frecuencias como quieras.

Decir que como todos los dispositivos de audio de Razer que hemos probado, por defecto persiste un perfil de graves dominante. Es ligero y personalmente me gusta para juegos por contundente, pero seguramente prefieras bajarlos un poco y subir los agudos. Cada oído es un mundo por lo que conviene probar para conseguir el sonido ideal. El nivel de volumen máximo es muy elevado y conviene bajarlo un poco ¡Que no se quejen los vecinos!

Conclusiones

Razer cumple su promesa de ofrecer una barra de sonido para PC única e innovadora. La capacidad de formación de haces adaptativa y el seguimiento de la cabeza del usuario con la cámara de infrarrojos impulsada por IA son todo una novedad. ¿Es necesario para unos jugadores que habitualmente ocupan un puesto de batalla fijo? Cada usuario tendrá que decidir, pero tecnológicamente es una pasada y funcionar, funciona realmente muy bien.

Más allá del seguimiento, la barra de sonido (para ser de un PC) suena de lujo en todas las frecuencias con cinco altavoces integrados y diafragmas de buen tamaño. El subwoofer es obligado en equipos de este nivel y ofrece lo exigible, calidad y contundencia. Los controles físicos de la barra no pueden estar más a la mano y el rediseño frente a versiones anteriores de la serie Leviathan es un acierto. Y si quieres gestionarla por software desde Synapse puedes hacerlo a golpe de ratón.

La Razer Leviathan V2 Pro está disponible en el portal web del fabricante con precio oficial de 489,99 euros. Un coste elevado, no cabe duda, que rebaja su puntuación general, pero que a cambio te permite poner en tu escritorio la barra de sonido para PCs más avanzada del mercado.

Si se te va el presupuesto y no ves imprescindible la tecnología de seguimiento, debes saber que Razer también comercializa la Leviathan V2 con subwoofer en un tamaño más compacto y precio más ajustado (279,99 euros). La tercera variante, la Leviathan V2 X (sin subwoofer), es todavía más compacta y con un precio de 119,99 euros accesible para todos. Si lo prefieres, puedes comprar estas versiones en nuestros minoristas de cabecera, Amazon y PcComponentes.