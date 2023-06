Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, semana floja, floja, en lo que a estrenos puros y duros se refiere, si bien las continuación son un buen relevo en términos generales, véase Tyler Rake 2 como elemento destacado.

Netflix

Así pues, comenzamos el repaso por Netflix, que es donde se estrena Tyler Rake 2, aunque no es lo único. De hecho, esta es una semana realmente atípica y la gran N del VOD apenas estrena cuatro cosillas e interesantes casi todas: de la nueva temporada de Black Mirror a la segunda parte del documental Nuestro planeta.

Comenzamos, no obstante, por Tyler Rake 2, o la secuela de Tyler Rake, la película de acción sin freno producida por los hermanos Russo (los responsables de algunas de las películas más taquilleras del Universo Cinematográfico de Marvel) y escrita por uno de ellos para el lucimiento sin ambages de Chris Hemsworth (Thor) y, en las mismas estamos en esta ocasión: es una segunda taza de lo mismo, pero…

Si ya califiqué a la primera parte de «el nuevo refrito de acción de Netflix», a Tyler Rake 2 no cabe otra que repetir el calificativo, pero como es obvio de lo que se trata (una película de acción clásico con tipo duro atormentado dejando un río de cadáveres tras de sí… pero sin la gracia de un John Wick, por poner un ejemplo), lo dejaremos tal cual.

Dicho esto, tengo que decir también que Tyler Rake 2 es, sin determinar el grado, peor que la primera. Con todo, es el gran lanzamiento de la semana y con él encabezamos la sección. Adelante tráiler…

Pero no, Tyler Rake 2 no es lo único que destacamos de Netflix para esta semana, aun cuando he mencionado otras cosas que llegan a la plataforma y que pintan muy bien. Sin embargo, también estrenan Black Clover: La espada del rey mago, una película de anime de combates… Y yo no me puedo resistir a estas cosas (este verano cae la segunda parte de la segunda temporada de Record of Ragnarok).

Más contenidos exclusivos:

Amy Schumer: Emergency Contact . «En este especial, Amy Schumer habla sin tapujos sobre su tratamiento facial, el sexo posparto, la desastrosa elección del nombre de su hijo y la viagra masticable.»

. «En este especial, Amy Schumer habla sin tapujos sobre su tratamiento facial, el sexo posparto, la desastrosa elección del nombre de su hijo y la viagra masticable.» Black Mirror (T6). «Las historias más retorcidas pueblan esta alucinante serie antológica que muestra los peores rasgos de la humanidad, sus mayores innovaciones y mucho más.»

(T6). «Las historias más retorcidas pueblan esta alucinante serie antológica que muestra los peores rasgos de la humanidad, sus mayores innovaciones y mucho más.» Nuestro planeta II. «Un documental excepcional que invita a sumergirse en la belleza natural del planeta Tierra y a reflexionar sobre el impacto del calentamiento global en sus moradores.»

Entra en catálogo:

Angry Birds 2: La película

Años de sequía

Assassin’s Creed

Dasara (Hindi)

Dunkirk

Ghost in the Shell: El alma de la máquina

La gran apuesta

La mala familia

La vecina de al lado

Palabra de honor

Passport

Pequeños Invasores

Pozos de ambición

Space Jam

Transformers: La chispa de la Tierra (T1)

Disney+

En Disney+ lo más interesante para los marvelitas, que reciben otras dosis de contenido, es el documental sobre la figura de Stan Lee, que a pesar de que no fue el gran creador que muchos piensan, sí tuvo un peso inmenso en la industria (cómo olvidar el típico encabezado de tantos cómics de Marvel con el «Stan Lee presenta»).

Contenidos exclusivos:

Full Count: El béisbol en Corea (T1). «Un solo lanzamiento puede cambiar el destino de la liga o hacer un milagro. Diez equipos de béisbol profesional se enfrentan en un torneo con más de cuarenta años de historia en Corea. La lucha por ser campeón es feroz.»

(T1). «Un solo lanzamiento puede cambiar el destino de la liga o hacer un milagro. Diez equipos de béisbol profesional se enfrentan en un torneo con más de cuarenta años de historia en Corea. La lucha por ser campeón es feroz.» Leyendas de Marvel Studios (T2). «Emocionante recordatorio de los diversos héroes y villanos que se encaminan hacia los esperadísimos programas en streaming que se estrenarán en Disney+, preparando el terreno para las próximas aventuras.»

(T2). «Emocionante recordatorio de los diversos héroes y villanos que se encaminan hacia los esperadísimos programas en streaming que se estrenarán en Disney+, preparando el terreno para las próximas aventuras.» Spidey y sus sorprendentes amigos (T2). «Spidey, Spider Fantasma y Miles Morales forman el Equipo Spidey. Con un poco de ayuda de sus amigos Vengadores, los superhéroes trabajarán unidos para salvar a todos.»

(T2). «Spidey, Spider Fantasma y Miles Morales forman el Equipo Spidey. Con un poco de ayuda de sus amigos Vengadores, los superhéroes trabajarán unidos para salvar a todos.» Stan Lee . «Marvel Studios y el aclamado director David Gelb nos presentan el documental oficial sobre Stan “The Man” Lee y su periplo hasta convertirse en un referente del mundo del cómic y de la cultura pop: desde su infancia como Stanley Lieber hasta el ascenso meteórico de Marvel Comics.»

. «Marvel Studios y el aclamado director David Gelb nos presentan el documental oficial sobre Stan “The Man” Lee y su periplo hasta convertirse en un referente del mundo del cómic y de la cultura pop: desde su infancia como Stanley Lieber hasta el ascenso meteórico de Marvel Comics.» The Chevalier. «Inspirada en la historia real del compositor Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Hijo ilegítimo de una esclava y del propietario de una plantación, Bologne alcanza cotas inverosímiles en la sociedad francesa como violinista, compositor y espadachín.»

Entra en catálogo:

Buscando el paraíso (T1)

Cerca de casa

Guerra de novias

Habana Blues

Lugares comunes

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video echa el freno esta semana y, aunque lo compensa rellenando catálogo con mucha cosa, no trae nada especialmente destacable (aunque ya que la pelñi de hoy es Tyler Rake 2 y lo he mencionado… te chivo que la plataforma estrenará la semana que viene John Wick 4).

Contenidos exclusivos:

Citas Barcelona (T1). «Citas entre personas en busca de amor, sexo o simplemente compañía para evitar la soledad. Los protagonistas se encuentran cara a cara después de haberse conocido en internet.»

(T1). «Citas entre personas en busca de amor, sexo o simplemente compañía para evitar la soledad. Los protagonistas se encuentran cara a cara después de haberse conocido en internet.» El Gran Tour (T5). «Jeremy, Richard y James van a Europa del Este a hacer un viaje que no se le había ocurrido a nadie, con coches inimaginables. Prueban la Fórmula 1 soviética, les atacan arqueros asesinos, reclutan a un famoso piloto de carreras y se sumergen en una escena al más puro estilo Fast and Furious.»

(T5). «Jeremy, Richard y James van a Europa del Este a hacer un viaje que no se le había ocurrido a nadie, con coches inimaginables. Prueban la Fórmula 1 soviética, les atacan arqueros asesinos, reclutan a un famoso piloto de carreras y se sumergen en una escena al más puro estilo Fast and Furious.» Un año inolvidable: Invierno. «Los padres de Mabel organizan un viaje familiar a una estación de esquí en Chile, lo cual la obliga a perderse el viaje de fin de curso con sus amigas. Para su sorpresa, en ese retiro gélido encuentra un grupo secreto de amigos y un posible nuevo amor.»

Entra en catálogo:

Aguirre, la cólera de Dios

Alicia en las ciudades

Aprendiz de gigoló

Bangkok Dangerous

Cop Secret

Cowboys

Daybreakers

Deadloch (T1)

E.T. el extraterrestre

El Novato

El hijo

El secreto de los hermanos Grimm

El ángel de la muerte

Elvis & Priscilla: Conditional Love

Escuela de rock(T1)

Exegesis Lovecraft

Fuego cruzado

Gaza mon amour

Girl on the Third Floor

Gretel y Hansel

Harakiri

Headhunters

Henry Danger (T1-T2)

Holocausto (Miniserie)

Infierno blanco

Inquebrantable

Joaquín: La penúltima y me voy

Kung Fu Panda: La Leyenda de Po (T1-T2)

La cazarrecompensas

La luz entre los océanos

La promesaz

La última legión

Las aventuras de Tadeo Jones

Los Thundermans (T1-T2)

Los últimos supervivientes

Mi ligue en apuros

NY84

No confíes en nadie

No sos vos, soy yo

Old Henry

Olvido y León

Papeles en el viento

Piraña 3D

Regreso al futuro 3

Synchronic. Los límites del tiempo

The Outpost

The Possession (El origen del mal)

The Take Down

Tiburón

Un año inolvidable: Otoño

Un lío inesperado

Un pequeño caos

¿Cómo se escribe amor?

HBO Max

Tres cuartos de los mismo para HBO Max, que sigue al ralentí la misma semana en la que se ha anunciado la subida de precio del servicio, locual no casa demasiado bien, aunque de esto Netflix sabe bastante.

Contenidos exclusivos:

Boylesque . «Una historia agridulce sobre una vida desafiando su edad y lo tradicional. La artista queer Lulla La Polaca continúa buscando el amor.»

. «Una historia agridulce sobre una vida desafiando su edad y lo tradicional. La artista queer Lulla La Polaca continúa buscando el amor.» BugsBunny: ¡Manos a la obra! (T1). «Bugs Bunny y Lola Bunny dirigen una cuadrilla de construcción que, sinceramente, no debería acercarse a ninguna obra…».

(T1). «Bugs Bunny y Lola Bunny dirigen una cuadrilla de construcción que, sinceramente, no debería acercarse a ninguna obra…». Cómo crear un escándalo sexual (T1). «Documental que saca a la luz un devastador e increíble crimen real que comienza en un club de intercambio de parejas en una pequeña ciudad de Texas.»

(T1). «Documental que saca a la luz un devastador e increíble crimen real que comienza en un club de intercambio de parejas en una pequeña ciudad de Texas.» Mayans M.C. (T5). «Mayans M.C. es el nuevo capítulo de la saga de Hijos de la anarquía. La serie está ambientada en un mundo pos Jax Teller, donde Ezekiel «EZ» Reyes acaba de salir de la cárcel y entra en el club de los Mayans como novato.»

(T5). «Mayans M.C. es el nuevo capítulo de la saga de Hijos de la anarquía. La serie está ambientada en un mundo pos Jax Teller, donde Ezekiel «EZ» Reyes acaba de salir de la cárcel y entra en el club de los Mayans como novato.» Un pueblo tranquilo . «En un pueblo que perdió su belleza debido a la construcción de un enorme vertedero, un joven anhela liberarse del cruel destino que lo ata a su tierra.»

. «En un pueblo que perdió su belleza debido a la construcción de un enorme vertedero, un joven anhela liberarse del cruel destino que lo ata a su tierra.» ¿Cómo se mide un año? «El cineasta Jay Rosenblatt lleva 17 años entrevistando a su hija en su cumpleaños. Una emotiva muestra de amor paternal y aceptación.»

Entra en catálogo:

Corazones rebeldes

El gran sarao (T1)

El regreso de la reina de Versalles (T1)

La Caza (T3)

SkyShowtime

Y, por último, en SkyShowtime… ¡hay nueva temporada de Star Trek! Con eso nos conformamos.

Contenidos exclusivos:

Star Trek: Strange New Worlds (T2). «El capitán Pike, el oficial científico Spock y Number One exploran nuevos mundos alrededor de la galaxia a bordo de la USS Enterprise.»

Entra en catálogo: