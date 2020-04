Novedades VOD 17/20: ‘Tyler Rake’, el nuevo refrito de acción de Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+… Y de lo mucho que cae, el grueso de estrenos exclusivos lo trae como siempre Netflix: de ahí sale Tyler Rake, refrito del refrito del refrito… que, no obstante, en pleno confinamiento y con unas palomitas, hasta te puede hacer creer que estás en el cine, si te lo tomas en serio.

Netflix

Netflix se planta una semana más con una quincena larga de estrenos originales o exclusivos entre los que como es tradicional abunda el relleno puro y duro, pero también la variedad, todo hay que decirlo. Y de todo nos quedamos con Tyler Rake porque…

Porque Tyler Rake es -lo repito para que quede cristalino- el enésimo refrito de acción que saca Netflix con el único afán de llamar la atención de las masas con el actor que lo protagoniza, en este caso, Chris Hemsworth, que como Thor no tiene rival, pero hasta ahí. Pero es una peli de acción -el género que mejor le va-, la producen los hermanos Russo (los responsables de algunas de las películas más taquilleras del Universo Cinematográfico de Marvel), el guión también es suyo, la producción es de buen nivel… En definitiva, Tyler Rake es la típica película gancho dedicada al lucimiento de su protagonista que verás una vez y olvidarás rápido. Como lo fueron Rescate en el mar rojo o Point Blank, y es que por alguna razón, quizás con la excepción de 6 en la sombra -que tampoco es el no va más, pero al menos es entretenida- Netflix no acierta con este tipo de historias, tal y como vuelve a demostrar con Tyler Rake.

After Life tampoco es la mejor historia de Netflix, ni mucho menos el mejor trabajo de Ricky Gervais; de hecho, la mordacidad por lo general inteligente del cómico británico se diluye en el poso lacrimógeno y pseudovitalizador que pretende la serie desde su primera temporada con un resultado que no es el deseable. Pero aquí está la segunda y si no tienes nada más interesante que ver, es de lo mejor que ha caído en Netflix esta semana. Con el tráiler (el de la primera temporada) te sobra para hacerte una idea de lo que te vas a encontrar.

Y porque me toca la fibra, el último contenido destacado de Netflix es Ghost in the Shell: SAC_2045, una nueva vuelta de tuerca del clásico anime la cual, mal que me pese, huele a basura, se ve como basura y, efectivamente, sabe a basura. Exactamente lo mismo que hicieron con SAINT SEIYA: Los Caballeros del Zodíaco. Y aun así lo he puesto, sí… Alguien tenía que hacerlo. Pasa directo al resto de contenidos exclusivos.

Más contenidos exclusivos:

Circus of Books. «Durante décadas, una pareja judía regentó Circle of Books, una tienda de porno que acogió a la comunidad gay de Los Ángeles. Su hija cineasta narra su vida y milagros.»

Cocina con cannabis (T1). «Los chefs compiten para que los presentadores y los invitados especiales estén de buen rollo con platos en los que el cannabis es el gran protagonista.»

El último baile (T1). «Esta docuserie repleta de material inédito de la temporada 1997-98 muestra la carrera de Jordan y la trayectoria de los Chicago Bulls en los años 90.»

Hola, ninja (T2). «Wesley, Georgie y su atontado compi gatuno, Pretzel, se transforman en ninjas y acceden a un mundo mágico, donde resuelven problemas y arreglan todos los líos.»

La casa de las flores (T3). «En esta comedia de humor negro, una adinerada matriarca intenta mantener la imagen de perfección familiar cuando la amante de su marido airea los trapos sucios.»

Las plagas de Breslavia. «Tras hallar una piel de toro con un cadáver dentro, una detective de Breslavia descubre que un asesino está recreando una «plaga» de castigos a criminales del s. XVIII.»

Los hermanos Willoughby. «Cuatro hermanos con unos padres muy egoístas traman un plan para deshacerse de ellos para siempre y formar su propia familia perfectamente imperfecta.»

Love 101 (T1). «Estos estudiantes buscan la amistad, el amor y el coraje para ser ellos mismos mientras hacen de celestinas entre su profesora y el entrenador de baloncesto.»

Middleditch & Schwartz (T1). «El dúo cómico formado por Thomas Middleditch y Ben Schwartz convierte ideas minúsculas en historias superdivertidas en esta serie de especiales totalmente improvisados.»

The Midnight Gospel (T1). «Un «podcaster cósmico» visita mundos alucinantes en su simulador de universos buscando respuestas a preguntas sobre la vida, la muerte y otras cuestiones existenciales.»

Tiempo de caza. «Tres forajidos planean robar dinero para poder abandonar el distópico mundo en el que viven y alcanzar un paraíso lejano, pero atraen la atención de un brutal asesino.»

Un planeta absurdo (T1). «La madre naturaleza y un reparto de bichejos raros narran esta divertida serie científica, que muestra las vidas de los animales más increíbles de la Tierra.»

Win the Wilderness (T1). «Seis parejas compiten por la propiedad de una casa espectacular en Alaska. Deben demostrar que son las más aptas para sobrevivir en un entorno tan virgen como inhóspito.»

Yours Sincerely, Kanan Gill. «De joven escribió una carta con unas metas para su futuro yo. Ahora, Kanan Gill evalúa su vida de acuerdo a esos objetivos y saca conclusiones sobre si los ha cumplido.»

Entra en catálogo:

Alelí

Cosas que hacer antes de los 18

El silencio del pantano

Especial de Heidi: Llega la primavera

Sicario: El día del soldado

The Story of God with Morgan Freeman (T1)

Disney+

Disney+ se presenta esta semana, como va siendo norma, con poco nuevo que ofrecer. Pero añade un lanzamiento destacado a su catálogo con el que asegurarte al menos una buena sobremesa.

El genio de la lámpara en versión de acción real y forma de Will Smith gigante llega a Disney+, y aunque puede que ya la hayas visto y no te apetezca volver a verla, Aladdin no engaña: al contrario del original de dibujos animados, que también encontrarás en la plataforma, cero de originalidad, pero mantiene el diez en deleite visual. Además, es un toque de atención a navegantes: todas estas pelis van a ir del cine a Disney+, sin más rodeos.

Nuevos capítulos:

Be Our Chef (T1)

Diario de una futura Presidenta (T1)

Disney’s Fairy Tale Weddings (T2)

El increíble Dr. Pol (T1)

El mundo según Jeff Goldblum (T1)

High School Musical: The Musical: The Series (T1)

Marvel’s Hero Project (T1)

One Day at Disney (T1)

Pick of the Litter (T1)

Shop Class (T1)

Star Wars: The Clone Wars (T7)

The Imagineering Story (T1)

The Mandalorian (T1)

Tron: Uprising (T1)

Entra en catálogo:

A jugar con los cachorros (T1)

Viento

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video no viene con nada original para ofrecer esta semana, pero le sobran los billetes como para agenciarse contenidos exclusivos con los que dar el pego, que es lo que ha hecho, y con los que seguir rellenando su catálogo con montones de películas y alguna serie. No hay videoclub en Internet con más fondo de armario que este.

En esta ocasión, sin embargo, Amazon Prime Video sorprende por la pieza escogida para poder estrenar algo: Selah y las Picas se sale del canon de la plataforma ofreciendo un drama juvenil más fresco de lo habitual. Es lo que tiene elegir a posteriori.

Entra en catálogo:

3 Bellezas

Amor de mis amores

Arizmendiarrieta, el hombre cooperativo

Asalto en la noche

Bendita calamidad

Blood Fest

Caballé, más allá de la música

Carne de Neón

Celia Pacquola: All Talk

Como comer gusanos fritos

Corrupción en el Poder

Croupier

Desk Clerk

Down There in Heaven

El Genio, George Boole

El intercambio

El marginal

El niño de Marte

El Principe (T1-T2)

El proyeccionista

El último guión: Buñuel en la memoria

Elsa & Fred

En la Playa de Chesi

Entre ellas

Escándalo en el Poder

Escucha mi voz

Espectro

Fátima o El Parque de la Fraternidad

Garaje de Oro

Grace de Mónaco

Happiness Continues: los Jonas Brothers en concierto

Hardball

Hércules contra Sansón

I… como Ícaro

Idénticos

Imperium

Invencible

Jacque

Jóvenes prodigiosos

Kika Superbruja y el libro de hechizos

La gallina Turuleca

La hija de mi mejor amigo

La Mejor Receta

Las hermanas McLeod (T3-T5)

Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa

Los elegidos

Los locos de Hollywood

Los últimos

Lost River

Manou

Mátalos suavemente

Me Necesitas

Mi querido dictador

My Senior Year

Navidades, ¿bien o en familia?

Noel (El milagro de Noel)

NOS4A2 (T1)

Parada en el infierno

Pequeños salvajes

Re-Emigrantes

Rivales

Sabotage

Señales del futuro

Serpientes en el avión

Solitaire

Street Dance: Pequeñas Estrellas

Templario

Tenacious D: dando la nota

The Last Man

The Propaganda Game

The Royals (T3)

Tiburón Zombie

Tokarev

Tommy Little: Self-Diagnosed Genius

Una Decisión Peligrosa

Una película de huevos

Uno para todas

Vidas criminales

Wide Boyz

Wildlands

Zoë Coombs Marr: Bossy Bottom

Apple TV+

¿Suscriptor de Apple TV+? Ya puedes volver a encender el reproductor, porque el servicio no llega con una, sino con dos novedades… que muy posiblemente no te interesante nada.

Lo más llamativo de Apple TV+ para esta semana es Defender a Jacob, una miniserie supuestamente de intriga sobre un asesinato y la lucha de unos padres por defender a su hijo, que de no estar protagonizada por Chris Evans (el Capi) solo verías por la tele en la sobremesa de media tarde de algún sábado lluvioso para darte una buena cabezadita.



Más contenidos exclusivos:

La Historia de los Beastie Boys. «En este documental grabado en directo y dirigido por su amigo y colaborador Spike Jonze, Mike Diamond y Adam Horovitz comparten la historia de la mítica banda y de sus 40 años de amistad.»

HBO

Por último, HBO se presenta con apenas un lanzamiento original y los nuevos capítulos de sus series en emisión, pero como la semana pasada estrenaron la segunda temporada de Lo que hacemos en las sombras, se les perdona.

Al contrario de todo lo que he puesto a parir hasta ahora, We’re Here esta siendo bien recibida por la crítica. A pesar de que no deja de ser una mezcla de reality y documental en torno al mundo drag queen que huele a rancio desde el mismo tráiler: fascinación, incomprensión… ¡Lo nunca visto!



Nuevos capítulos:

Bendita paciencia (T1)

Dave (T1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Embrujadas (T2)

Insecure (T4)

Killing Eve (T3)

La conjura contra América (T1)

Legacies (T2)

Lo que hacemos en las sombras (T2)

Manifest (T2)

Mrs. America (T1)

Roswell, New Mexico (T2)

Run (T1)

Siren (T3)

Strike Back (T7)

Supergirl (T5)

Westworld (T3)

Entra en catálogo: