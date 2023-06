Ha llegado a España la subida de precio de HBO Max que el servicio anunció a principios de año en Estados Unidos, aprovechando el estreno de su último gran éxito, The Last of Us. El nuevo precio es ya el predeterminado para nuevos usuarios y comenzará a aplicarse al grueso de los suscriptores a partir de julio.

Pero no te asustes, porque el precio de HBO Max en España no es el mismo que en Estados Unidos, aunque tampoco es igual el catálogo que ofrece la plataforma. La subida en el caso que nos ocupa es de un euro, por lo que la mensualidad pasa de los 8,99 a los 9,99 euros. Por otro lado, el precio de la suscripción anual se mantiene sin cambios en los 69,99 euros al año.

¿Y qué pasa si eres uno de los que se aprovechó de la oferta de lanzamiento con un «descuento del 50% para siempre«? La duda ha tardado poco en extenderse por las redes sociales, y es que todos los suscriptores del servicio han recibido el mismo mensaje de correo electrónico anunciando la subida, pero sin especificar este punto. Las cuentas oficiales de HBO Max han salido al ruedo para aclararlo.

🚨Confirmamos que aquellos usuarios que estén actualmente suscritos a la promoción del 50% seguirán disfrutando de ella🚨 pic.twitter.com/YTHhd7JwYW — HBO Max España (@HBOMaxES) June 13, 2023

Relax. Como ves, seguirás disfrutando del descuento del 50%, lo cual no significa que vayas a pagar lo mismo: el precio sube para todos y también lo hace para ti, pero en menor medida. Respetando la rebaja, vaya, por lo que a partir de ahora pasarás de pagar 4,49 a 4,99 euros. Cincuenta céntimos más; o sea, la mitad de lo que sube al resto de suscriptores del servicio.

Ahora bien, prepárate para el futuro más cercano si eres suscriptor de HBO Max, porque este no va a ser el último cambio, o la última subida de precio del servicio en el corto plazo. Como hemos recogido en más de una información, la fusión de HBO Max con Discovery+ está en marcha y sí, volverán a subir el precio, pero no solo eso: también aumentarán también las limitaciones, un poco al estilo de Netflix.

El nuevo Max llegará a España en 2024 y al margen de los cambios que traiga, vuelverá a suscritar la duda a quienes disfrutan hoy del descuento de marras: ¿lo respetarán para intentar conservar a todos suscriptores actuales que puedan, aunque se les aplique un aumento de la mensualidad acorde a las nuevas tarifas, o harán borrón y cuenta nueva? Habrá que esperar para verlo.