Razer Enki es la nueva marca de sillas gaming que acaba de anunciar el fabricante de equipos y periféricos de alto rendimiento en un evento RazerCon 2021 donde ha renovado una buena parte de su catálogo. Te lo detallaremos todo en próximos artículos, pero en el caso de las sillas decirte que estas Enki suponen una interesante opción añadida a la serie Iskur que ya formaba parte de la oferta de Razer.

El gran grupo de periféricos y accesorios cada vez tiene más importancia en la tecnología mundial. Personalmente y frente al marketing (perverso en ocasiones) del FPS y del GHz, prefiero buscar el equilibrio distribuyendo el presupuesto disponible para equipamiento informático en todos los apartados que debe incluir un puesto de trabajo que se precie. Si el monitor es un elemento absolutamente fundamental, lo mismo podemos decir del teclado y el ratón que terminan marcando diferencias en el día a día. Razer sabe mucho de ello porque es una de las firmas punteras en todo lo que huela a periféricos para Gaming.

Completando el conjunto, y sea para trabajo u ocio, no debe faltar una silla de la suficiente calidad. Los que tenemos que pasar 8, 10 o más horas sentados a diario en un escritorio informático sabemos de su importancia. Decía mi abuelo que ‘todos los excesos se acaban pagando’ y visto con distancia qué razón tenía. Esas jornadas interminables de juventud en posturas inadecuadas trabajando o jugando terminan pasando factura en cuello, espalda y unos lumbares que más de un día dicen basta. Si eres joven todavía estás a tiempo. Si tienes una edad poco hay que contarte.

El equipo de Razer en España nos seleccionó como uno de los pocos medios que podrían analizar sus sillas de última generación y hemos podido probarla (más bien disfrutarla) unas semanas antes del lanzamiento internacional que se ha producido hoy. La conclusión rápida es que la inversión, aunque parezca exigente, merece la pena. Es una silla de calidad en construcción y acabados, amplia, cómoda, bien diseñada pensando en largas jornadas de uso, con los controles necesarios para ajustarla a las necesidades de cualquier usuario y visualmente tan atractiva como puedes ver en las imágenes.

Razer Enki, especificaciones

Como decíamos arriba, hace tiempo que el fabricante ofrece sillas Gaming bajo la serie «Iskur» y recientemente amplió su oferta con dos nuevas versiones «Fabric» y «XL». Razer Enki abre ahora una nueva línea de producto, distinta, con dos versiones, aunque no esconde la línea de diseño general vista hasta ahora y el enfoque de uso hacia los jugadores más exigentes que valoren un producto como este.

Entre sus especificaciones principales podemos destacar:

Base Aluminio Marco Acero Peso soportado Hasta 136 kg Altura soportada Entre 166 y 200 cm Material de la cubierta Cuero sintético EPU Relleno Espuma moldeada de PU de alta densidad Apoyabrazos 4D reforzado con metal Ruedas Cinco ruedas de 60 mm recubiertas de PU Regulación de altura Elevación de gas clase A Reclinación total 152 grados Reposacabezas Almohada de espuma viscoelástica ajustable Garantía 36 meses

Montaje

Si tienes la fortuna de adquirir esta silla, no te asustes al recibir el paquete, generoso en dimensiones y peso. Razer cree que la experiencia del usuario debe empezar por el mismo empaquetado y desde ratones a portátiles entrega sus productos perfectamente protegidos. No faltan las debidas advertencias de uso y cómo no el grito de guerra de la compañía: «de jugadores, para jugadores«.

Razer ha publicado un vídeo en YouTube donde explica el montaje de la silla y recomienda dos personas para hacerlo. Realmente no es imprescindible aunque cuatro manos siempre son mejor que dos. Te recomendamos que saques todos los componentes de su caja, uses una dependencia espaciosa para poder trabajar con comodidad y simplemente sigue las instrucciones.

En el caso de esta silla están bien diferenciadas cada una de sus partes, la base, el respaldo, el soporte para las ruedas y hasta unos guantes para proteger las manos durante el montaje, que confirman lo que hablamos de atención al detalle que tiene este fabricante.

En una caja adicional incluye el pistón de gas, la tornillería, unos embellecedores para tapar los tornillos una vez colocados y una herramienta propia que sirve para completar todo el montaje sin necesidad de que el usuario tenga que usar nada más.

Lo cierto es que no tiene ninguna dificultad. Unimos el respaldo a la base como primera acción del montaje y aseguramos el conjunto con unos tornillos incluidos en la bancada.

Seguidamente, insertamos el pistón de gas y la base con las cinco ruedas que introduciremos mediante presión. Comprobarás que todo está perfectamente rematado, incluso las partes inferiores que no se verán una vez la silla esté en el escritorio.

Teniendo en cuenta que los mandos para controlar la elevación y respaldo ya viene montados, como también los reposabrazos, una vez colocados los embellecedores prácticamente la tendremos montada. No debes tener ningún problema. En 10 minutos tendrás tu silla lista para usar.

Diseño

Una buena silla es un elemento esencial de todo espacio de batalla de un usuario de videojuegos, el enfoque principal donde va destinado este modelo, si bien puede usarse por igual para una oficina en casa de esas que han aumentado por doquier por la pandemia del COVID. Esa ciencia de la ergonomía, más nombrada que seguida, nos dice que una silla destinada a un escritorio informático debe ser la mejor que el presupuesto permita.

Debe contar con ajuste en altura para que el usuario pueda mantener los pies en el suelo con o sin reposapiés y sin presionar la parte inferior de los muslos. El respaldo también debe ser ajustable en vertical y hacia delante y atrás, tener la altura y el ancho adecuados para proporcionar soporte sin restringir el movimiento y contar con un apoyo lumbar firme sin crear puntos de presión que restrinjan la circulación sanguínea.

La superficie del asiento debe ser cómoda, construida en materiales transpirables que minimicen la acumulación del calor y humedad. Debe tener el ancho y la profundidad suficiente para una postura cómoda y uniforme en todo el asiento y permitir ajustes en la postura del usuario. Si cuenta con apoyabrazos, deben ser firmes y ajustables en altura y en distancia.

Lo cierto es que todos esos parámetros están presentes en esta Razer Enki, «diseñada para crear rutinas de juego sin esfuerzo, buscando la comodidad para que la experiencia de los jugadores con sus títulos favoritos sea realmente agradable», describen en el anuncio de lanzamiento.

Distribuyendo el peso

La silla está diseñada para optimizar la distribución del peso y lo logra a través de una combinación específica de los arcos de los hombros, la base del asiento más ancha y el arco lumbar incorporado. Este diseño influye sutilmente en la postura del asiento al aliviar la presión y la tensión en la espalda y las piernas, lo que sumado a los materiales de cuero sintético de doble textura, la silla brinda una experiencia de uso más cómoda y lujosa.

En la Razer Enki podemos destacar apartados como:

Arco de hombro de 110 grados : diseñado para jugar durante todo el día, este diseño usa un ángulo para mantener la postura ideal para sentarse y garantiza una distribución óptima del peso.

: diseñado para jugar durante todo el día, este diseño usa un ángulo para mantener la postura ideal para sentarse y garantiza una distribución óptima del peso. Base del asiento de 54 cm de ancho : más ancha que la media, permite distribuir el peso uniformemente sin restricciones a lo largo de la silla, aliviando la presión y el estrés creado en la parte inferior del cuerpo.

: más ancha que la media, permite distribuir el peso uniformemente sin restricciones a lo largo de la silla, aliviando la presión y el estrés creado en la parte inferior del cuerpo. Soporte lumbar integrado: este diseño sostiene suavemente la parte inferior de la espalda y evita que se encorve excesivamente, lo que lo obliga al usuario a sentarse en la postura correcta para limitar la fatiga durante largos períodos de tiempo.

Cuero y densidad de materiales

Razer usa materiales de calidad para su nueva silla. Un cuero sintético que también es ecológico y es importante que los fabricantes -en los tiempos que vivimos- también presten atención a este apartado. Así, la fabricación utiliza un consumo de energía y procesos de emisión de carbono reducidos, además de no incluir ningún tipo de disolventes nocivo para el medio ambiente.

El cuero empleado de doble textura en la base del asiento y el respaldo buscan la combinación ideal en comodidad y durabilidad. El cuero acolchado de felpa de la base del asiento tiene un acabado más suave para una mayor comodidad, mientras que el instalado lo largo de los bordes de la silla es más duro para mejorar la resistencia contra el desgaste. El remate de las texturas en el color de la marca le dan ese toque especial para los jugadores y es en estos detalles donde se nota la calidad de la silla porque los remates son perfectos.

El cuero de la base del asiento y el respaldo incorpora un efecto acanalado para mejorar la comodidad de la columna. En cuando a la densidad, la base tiene un índice de dureza de 60 buscando mayores sensaciones de comodidad, mientras que la del respaldo del asiento tiene un índice de 75, más firme para un soporte más sólido.

Otras características

Razer Enki dispone de apoyabrazos 4D reforzados con metal, diseñados para alinearse perfectamente con los brazos mientras los ajustas hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha o girando hacia adentro o hacia afuera.

Como elemento premium, la silla incluye un cojín para la cabeza que se coloca de manera adicional. Está realizado en una espuma viscoelástica y la verdad es que viene muy bien como soporte natural para la cabeza.

Controles

Razer Enki dispone del obligatorio ajuste en altura a través de un pistón de gas clase A, que permite a usuarios de hasta dos metros situar los pies en el suelo con comodidad. Funciona realmente bien y su longitud de desplazamiento hace innecesaria la colocación de un reposapiés adicional.

A destacar el mecanismo de inclinación reactivo del asiento de la silla. Puedes recostarte sin esfuerzo en tu asiento y dejar que este diseño de ajuste de peso haga todo el trabajo mientras juegas en tu posición favorita durante todo el día.

También puedes dejarlo fijo y buscar la inclinación que desees del respaldo con otro de los mecanismos incluidos, ajustable hasta 152 grados por si quieres tomarte un respiro y relajarte un rato de los maratones de juegos en una posición más tumbada.

En este apartado de la regulación y aunque la silla cuenta con un soporte lumbar perfectamente diseñado para alinearse con la columna, hay que decir que es fijo. Hubiera sido perfecto que Racer añadiera un control específico para poder ajustar la zona lumbar como ya tienen algunos modelos de la serie Iskur.

Razer Enki, conclusiones, versiones y precios

Razer Enki pasa con nota todo lo que pedimos a una silla de batalla en calidad de construcción, robustez para aguantar nuestro peso, comodidad para largas jornadas de uso y controles para ajustarla a las necesidades de cada usuario.

Por lo demás, hay que destacar la gran atención a los detalles (desde los guantes para el montaje al cojín adicional para la cabeza), la calidad del cuero sintético empleado y la perfección de las costuras. Visualmente es tan atractiva como puedes ver en las imágenes, con los toques precisos de color que alegran el diseño general pero sin las estridencias que vemos en otros modelos y que no gustan a todos los usuarios.

Y de paso, por diseño y prestaciones, esta silla puede encajar en cualquier espacio de trabajo informático además del de los grandes jugones donde se destina principalmente. Una buena inversión que gana con merecimiento nuestro galardón de producto recomendado.

No quisiéremos finalizar sin recordar que además de un buen asiento el usuario debe observar las técnicas debidas para una postura correcta. Lo bueno de sillas de este nivel es que su mismo diseño te obligará a adoptarla lo que terminará redundando en tu salud. Razer también recomienda en un documento que entrega con la silla unas normas de seguridad y mantenimiento elementales para que te dure mucho más de los tres años que tiene de garantía.

Razer comercializa su nueva marca de sillas gaming en dos versiones y con los siguientes precios en España:

Razer Enki: 449,99 euros .

. Razer Enki X: 329,99 euros.

El análisis de producto lo hemos realizado sobre el modelo superior. No hemos visto la versión «X» porque ha sido anunciada hoy mismo. Dando por seguro que mantendrá las características generales de la serie puede ser una gran opción para completar o renovar tu espacio de trabajo a un precio económico. Y si prefieres otro tipo de modelo, Razer tiene en catálogo otras cuantas sillas de la serie Iskur.