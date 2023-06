Hace nada hemos publicado nuestro análisis de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC, un modelo que se dirige directamente a la gama media y que, como vimos, tiene un precio muy ajustado para la calidad de construcción que ofrece. Gracias a GIGABYTE España también hemos tenido la oportunidad de probar la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G, una tarjeta gráfica de gama media que tiene un aire premium muy marcado, gracias a su soberbio diseño y a su excelente calidad de construcción.

La AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G mantiene todas las claves propias de la arquitectura Ada Lovelace, pero posiciona dentro de lo que podemos considerar como gama media premium, es decir, está en lo más alto de dicha gama tanto por su diseño como por su calidad de construcción, y también por el overclock que trae de casa, ya que es más alto que el que ofrece la versión Gaming OC, y supera por bastante margen a la GeForce RTX 4060 de referencia.

Si la comparamos con la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC está claro que la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G está a otro nivel, y frente a los modelos con diseños más sencillos y asequibles la diferencia es simplemente enorme. Como habréis podido imaginar también es uno de los modelos más caros.

Desde el momento en el que la sacamos de la caja esta última deja claro cuál es su lugar, y cuando la montamos y empezamos a utilizarla nos damos cuenta de que tiene uno de los diseños más cuidados, y más bonitos, que hemos visto en todo el catálogo de GeForce RTX 4060 que ha llegado al mercado hasta el momento.

AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G: resumen de sus claves

La AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G utiliza la arquitectura Ada Lovelace de NVIDIA y está basada en el núcleo gráfico AD107. Ya he profundizado en todas las claves de este núcleo gráfico, y en los valores que ofrece dicha arquitectura, en el análisis de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC, así que no voy a volver a repetirlo todo punto por punto porque es innecesario.

Si queréis profundizar sobre la arquitectura y sobre la GPU que monta la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G os invito a que consultéis directamente el análisis del modelo Gaming OC, cuyo enlace os he dejado al principio de este mismo análisis. Con todo, y para que tengáis aquí un resumen rápido con los valores más importantes que ofrece la arquitectura Ada Lovelace os dejo a continuación un listado simplificado.

Eficiencia mejorada: hasta 60 vatios menos de consumo frente a la generación anterior y hasta un 20% más de rendimiento bruto, sin contar los avances en trazado de rayos ni tampoco el valor del DLSS 3.

hasta 60 vatios menos de consumo frente a la generación anterior y hasta un 20% más de rendimiento bruto, sin contar los avances en trazado de rayos ni tampoco el valor del DLSS 3. Mayor caché L2: la GeForce RTX 4060 tiene 24 MB de caché L2, es decir, 21 MB más que la GeForce RTX 3060, lo que le permite mejorar la tasa de aciertos de la GPU al acceder a dicha caché, y reduce la dependencia del bus de memoria y de la VRAM.

la GeForce RTX 4060 tiene 24 MB de caché L2, es decir, 21 MB más que la GeForce RTX 3060, lo que le permite mejorar la tasa de aciertos de la GPU al acceder a dicha caché, y reduce la dependencia del bus de memoria y de la VRAM. Shaders de nueva generación con tecnología SER : reorganizan y ordenan la carga de trabajo de los sombreadores, mejorando los procesos de ejecución de diferentes datos. Puede doblar las operaciones de trazado de rayos, lo que se traduce en un mayor rendimiento.

: reorganizan y ordenan la carga de trabajo de los sombreadores, mejorando los procesos de ejecución de diferentes datos. Puede doblar las operaciones de trazado de rayos, lo que se traduce en un mayor rendimiento. Mayor rendimiento en trazado de rayos : gracias a los núcleos RT de tercera generación, que incorporan las tecnologías Displaced Micro-Mesh y Opacity Micro-Maks, que optimizan y mejoran la carga de trabajo tanto a nivel de geometría como de trazado de rayos, y también el cálculo de la opacidad y la densidad de los objetos.

: gracias a los núcleos RT de tercera generación, que incorporan las tecnologías Displaced Micro-Mesh y Opacity Micro-Maks, que optimizan y mejoran la carga de trabajo tanto a nivel de geometría como de trazado de rayos, y también el cálculo de la opacidad y la densidad de los objetos. Generación de fotogramas y núcleos tensor de cuarta generación : los núcleos tensor de cuarta generación ofrecen un mayor rendimiento en tareas de IA, y pueden trabajar con operaciones FP8/INT8 de una manera más eficiente. El nuevo Optical Flow Accelerator nos permite activar la generación de fotogramas (DLSS 3), que produce un fotograma de forma totalmente independiente en la GPU por cada dos fotogramas renderizados de forma tradicional.

: los núcleos tensor de cuarta generación ofrecen un mayor rendimiento en tareas de IA, y pueden trabajar con operaciones FP8/INT8 de una manera más eficiente. El nuevo Optical Flow Accelerator nos permite activar la generación de fotogramas (DLSS 3), que produce un fotograma de forma totalmente independiente en la GPU por cada dos fotogramas renderizados de forma tradicional. Más valor para creadores y profesionales: gracias a la profunda integración en NVIDIA Studio, a sus codificadores duales AV1 de octava generación, al hardware especializado y a las funciones y tecnologías exclusivas de ciertas aplicaciones profesionales.

AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G: análisis externo

La AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G es, como os he dicho al principio, un modelo premium, y esto se deja notar desde el momento en el que la sacamos de la caja. Es más grande que el modelo Gaming OC, algo que es consecuencia de su sistema de refrigeración, que es más grande y potente, y tiene un diseño y una calidad de acabados claramente superiores.

En la parte superior nos encontramos con tres ventiladores Windforce de 90 mm cada uno, que pueden girar de forma alternativa, algo que como ya sabemos mejora la presión del flujo de aire y reduce las turbulencias. Estos ventiladores tienen iluminación LED RGB personalizable, y se asientan sobre un radiador de aluminio de gran tamaño.

El radiador se divide en tres grandes bloques interconectados por tubos de transferencia de calor fabricados en cobre, y gracias a su generoso tamaño es capaz de mantener los ventiladores apagados durante más tiempo que otros modelos. Para que os hagáis una idea, al pasar la prueba de Blender los ventiladores no se activaron hasta el final de Junkshop, que fue cuando la temperatura alcanzó el umbral límite a partir del cual ya empiezan a funcionar.

Los ventiladores están lubricados con nano grafeno, un material que dobla su vida útil, y tienen un patrón 3D en las aspas que mejora la entrada de aire. Cuando los ventiladores están apagados la tarjeta no hace nada de ruido, pero lo mejor es que cuando estos están activos resulta muy silenciosa, y como veremos mantiene unas temperaturas de trabajo excelentes.

En el lateral podemos ver con más detalle el radiador, y también el conector de alimentación adicional de 8 pines, que tiene un indicador luminoso para avisarnos en caso de que no introduzcamos del todo dicho conector. La serigrafía AORUS está distinguida con un color negro brillante, y tiene iluminación LED RGB personalizable.

Nos vamos ahora a la cara posterior y nos encontramos con una placa metálica de alta calidad que actúa como refuerzo estructural, y también contribuye en las tareas de refrigeración. En la parte de la izquierda podemos ver el interruptor para el cambio de BIOS (silenciosa u OC), y en la parte de la derecha tenemos una apertura que mejora el flujo de aire al radiador.

Desde esta otra vista lateral podemos apreciar mejor la terminación de la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G, y también su longitud. Es un modelo bastante grande, ya que mide 29,9 x 12,8 x 5,6 cm, así que necesitaremos un chasis espacioso para poder montarla sin problemas. También hay que tener en cuenta que ocupa tres ranuras de expansión, debido al tamaño del sistema de refrigeración.

En la cara trasera tenemos las salidas de vídeo, dos DisplayPort 1.4a y dos HDMI 2.1. La AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G utiliza también el diseño Ultra Durable, lo que se traduce en una alta calidad de construcción tanto a nivel externo como interno, y tiene cuatro años de garantía. Su precio es de 399,99 euros, aproximadamente, una cifra elevada pero comprensible teniendo en cuenta lo que ofrece. Este modelo viene con un overclock importante, ya que funciona a 2.640 MHz (el modelo de referencia trabaja a 2.460 MHz).

Especificaciones completas de la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G

Núcleo gráfico AD107 en 5 nm.

18.900 millones de transistores.

Área del encapsulado: 146 mm cuadrados.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 3.

Texture Processing Clusters (TPCs): 12.

3.072 shaders a 2,64 GHz.

96 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

96 núcleos tensor de cuarta generación.

24 núcleos RT de tercera generación.

Bus de memoria de 128 bits.

8 GB de GDDR6 a 17 GHz con un ancho de banda de 272 GB/s.

16,22 TFLOPs de potencia en FP32.

24 MB de caché L2 (453 GB/s efectivos).

TGP de 115 vatios, consumo medio de 110 vatios.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 x8.

Necesita un conector de alimentación adicional de 8 pines.

Medidas: 29,9 cm x 12,8 cm x 5,6 cm.

El aumento de frecuencias de trabajo que trae esta tarjeta gráfica se deja notar en la potencia en FP32, que sube desde los 15,11 TFLOPs del modelo de referencia hasta los 16,22 TFLOPs. Es un aumento de 1,11 TFLOPs gracias a esa diferencia de 180 MHz en la GPU a favor de la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G.

Equipo de pruebas

Procesador Intel Core i9-13900K

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

He recurrido al mismo banco de pruebas que utilicé con la GeForce RTX 4060 Gaming OC, un equipo de gama alta que le permitirá trabajar a plena potencia y que no tiene ningún tipo de cuello de botella. Esto también me permitirá evitar discrepancias y establecer una comparativa directa entre ambos modelos cuando sea oportuno.

Rendimiento de la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G en aplicaciones profesionales y pruebas sintéticas

Empezamos la batería de pruebas con Blender, un clásico que mide el rendimiento de una tarjeta gráfica en muestras por minuto al renderizar una escena concreta. Cuantas más muestras mejor rendimiento, como es lógico.

Rendimiento en Blender

La AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G supera en Blender al modelo Gaming OC, aunque la diferencia es pequeña, ya que la primera consigue una puntuación de 1.759 en Monster, 871 en Junkshop y 910 en Classroom, y la segunda consigue 1.747 muestras por minuto en Monster, 872 muestras por minuto en Junkshop y 907 muestras por minuto en Classroom.

Obviamente, la distancia que marca esta tarjeta gráfica frente a la Radeon RX 7600 en Blender es muy grande, y esto hace que la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G sea una opción muy superior si vamos a trabajar con dicha aplicación profesional.

Rendimiento en V-Ray

En V-ray tenemos un resultado muy curioso, ya que la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G consigue 1.201 vpaths en modo CUDA y 1.791 vrays en modo RTX. Estas puntuaciones quedan un poco por debajo de los 1.205 vpaths y 1.792 vrays que obtuvo el modelo gaming OC, pero en cualquier caso es una diferencia tan pequeña que podría deberse a una simple fluctuación normal del equipo.

Los resultados son muy buenos, y colocan a la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G muy por encima de la GeForce RTX 3060 en esta prueba que, os recuerdo, se centra en el renderizado de escenas bajo el motor V-ray 5, y que es muy exigente.

Rendimiento en 3DMark DLSS 3

Con 3DMark DLSS 3 podemos ver la diferencia que existe entre ejecutar una prueba muy exigente de forma nativa, es decir sin activar el DLSS 3, y hacer lo mismo con dicha tecnología activada. La diferencia que marca es enorme, ya que pasamos de tener una media de 3,17 FPS a llegar a los 49,07 FPS. El salto en términos de rendimiento es tan enorme que saltamos de un pase de diapositivas a tener una fluidez muy buena.

La AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G se mantiene a una velocidad de trabajo de 2.790 MHz totalmente estables en la GPU, y sus valores de temperatura son excelentes, puesto que se mantiene en los 57,09 grados C, es decir, nunca llega a los 60 grados. Esto es posible gracias al sistema de disipación que utiliza y que, como os he dicho anteriormente, está un escalón por encima de la Gaming OC.

Rendimiento en Octanebench

Saltamos ahora a ver los resultados que obtiene la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G en una prueba que de renderizado 3D que también es muy exigente, y que puede aprovechar el hardware especializado de las tarjetas gráficas GeForce RTX de NVIDIA. En línea general las puntuaciones que obtiene son casi idénticas a las que vimos al probar la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC, lo que se traduce en un resultado positivo.

Rendimiento en PassMark GPU

En PassMark el ligero overclock que trae la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G le permite colocarse un poco por encima de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC. La primera logra 24.159 puntos, y la segunda 23.220 puntos, lo que arroja una diferencia de menos de 1.000 puntos, pero resulta suficiente para que la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G se coloque por encima del 93% de tarjetas gráficas que tiene PassMark en su base de datos.

Rendimiento de la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G en juegos

Ya hemos terminado nuestra ronda de pruebas en aplicaciones profesionales, y es el momento de entrar a ver qué es capaz de ofrecer la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G en juegos. Para ello vamos a verla en acción con diferentes configuraciones y resoluciones gráficas, incluyendo trazado de rayos, trazado de caminos y DLSS 3.

Empezamos con Cyberpunk 2077, un juego muy exigente y probablemente el más avanzado a nivel tecnológico que existe a día de hoy en PC. La AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G mejora ligeramente el rendimiento frente a la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC, y tenemos una diferencia de hasta 3 FPS, dependiendo de la configuración.

La AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G mueve Cyberpunk 2077 a 55 FPS con calidad ultra y reflejos en demencial, pero gracias al DLSS 3 en modo calidad alcanza los 136 FPS, y con el DLSS 3 se dispara hasta los 159 FPS. Una mejora de rendimiento enorme que es todavía más impresionante al activar el trazado de rayos, puesto que pasamos de 31 FPS a 89 FPS con el DLSS 3 en modo calidad.

Gracias al DLSS 3 el modo Overdrive, que aplica path tracing al juego, es perfectamente viable tanto en 1080p, donde podemos conseguir 58 FPS en modo calidad, como en 1440p, donde pasamos de 6 FPS a 50 FPS con el DLSS 3 en modo rendimiento. En este caso hemos multiplicado por cinco la tasa de fotogramas por segundo.

En Ghostwire Tokyo tenemos la misma tónica, la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G ofrece un pico mayor de rendimiento que la Gaming OC de GIGABYTE. Esto es posible gracias a ese overclock que trae de casa, pero sobre todo a la estabilidad de sus frecuencias de trabajo, y es que, como veremos más adelante al hablar del escalado de frecuencia, rara vez baja de los 2.790 MHz.

La AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G va sobrada en 1080p, incluso con trazado de rayos. Con el DLSS 2 en modo calidad podemos lograr 123 FPS, pero podemos jugarlo incluso en nativo a unos excelentes 75 FPS.

En 1440p esta tarjeta gráfica no tiene problemas, aunque si activamos el trazado de rayos a esta resolución lo ideal es activar el DLSS 2 para pasar de 44 FPS a 77 FPS de media. Con el DLSS 2 en modo rendimiento podríamos llegar a una media de 110 FPS.

Vamos ahora con Gears V, que es curiosamente uno de los juegos donde más se nota la mejora de rendimiento por el aumento, y la mayor estabilidad, de las frecuencias de trabajo de la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G. En 1080p conseguimos 90 FPS con la iluminación global activada y configurada en 32 rayos, y el modo de calidad locura.

El resultado en 1440p con esa misma configuración es muy bueno, ya que nos movemos en 60 FPS de media, pero podemos conseguir una mayor tasa de fotogramas por segundo solo con reducir el número de rayos, o con desactivar la iluminación global.

Seguimos viendo mejoras en la tasa de fotogramas por segundo en todos los juegos de la comparativa. Dying Light 2 se mueve a 87 FPS en 1080p, y con DLSS 3 en modo calidad podemos llegar a los 124 FPS de media. El trazado de rayos merma mucho el rendimiento, aunque gracias al DLSS 3 podemos llegar casi a doblar la tasa de FPS, puesto que pasamos de 42 a 80 fotogramas por segundo (en modo calidad).

En 1440p el trazado de rayos en calidad máxima es perfectamente viable gracias al DLSS 3, que nos lleva de los 25 FPS que tendríamos en nativo hasta los 59 FPS, y en modo calidad, lo que significa que no tendremos que renunciar a una excelente calidad de imagen. Estamos hablando de más del doble de fotogramas por segundo.

Destroy All Humans 2 Reprobed nos permite ver cómo influye el DLSS 3 en un juego que, a nivel de CPU, no termina de estar bien optimizado. En 1080p tenemos una media de 120 FPS, cifra que sube a unos impresionantes 184 FPS con el DLSS 3 en modo calidad. En 1440p la media baja a 63 FPS, pero gracias al DLSS 3 podemos llegar a 124 FPS, y en modo calidad.

Control sigue siendo un juego tremendamente exigente, y uno de los que mejor implementó el trazado de rayos. La AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G puede sin problemas con el juego en 1080p, y también llega a un nivel bueno en 1440p, aunque podemos convertir fácilmente esos 51 FPS en 89 FPS solo con activar el DLSS 2 en modo calidad.

Al activar el trazado de rayos la caída de rendimiento es notable, aunque es impresionante que la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G sea capaz de mantener 32 FPS en 1440p. Con el DLSS 2 en modo calidad podemos subir hasta los 57 FPS, y si lo activamos en modo rendimiento llegaremos a los 81 FPS de media. El DLSS 2 marca una diferencia enorme, como podemos apreciar, y hace que sea viable jugar con calidad máxima, trazado de rayos al máximo y una fluidez total.

En Shadow of the Tomb Raider tenemos un resultado muy bueno. La AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G puede de sobra con el juego tanto en 1080p como en 1440p, incluso con trazado de rayos activo, ya que consigue 93 FPS y 62 FPS respectivamente con dicha tecnología activada y configurada en modo ultra.

Si activamos el DLSS 2 en modo calidad pasamos a una media de 117 FPS en 1080p con trazado de rayos, y subimos hasta los 78 FPS en 1440p. El modo rendimiento nos permitiría llegar hasta los 142 FPS en 1080p y 101 FPS en 1440p. Los números hablan por sí solos, y confirman que Shadow of the Tomb Raider no es un desafío para la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G.

Con Resident Evil 4 Remake se repite todo lo que os he comentado en el análisis de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC sobre el tema de la memoria gráfica, el juego funciona aunque superemos la cantidad disponible, pero se produce una caída considerable de fotogramas por segundo al usar la mira del rifle de francotirador en 1440p, y también al activar el trazado de rayos. Sigue siendo jugable, pero es importante tenerlo en cuenta porque al final sería mejor reducir el espacio reservado a texturas a 1 GB.

En 1080p, con calidad máxima y el límite de memoria excedido, la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G es capaz de conseguir 90 FPS y 104 FPS si activamos el FSR2 en modo calidad. Activar el trazado de rayos hunde el rendimiento, y no es nada recomendable porque a nivel gráfico no marca ninguna diferencia que valga la pena (está muy mal implementado, como ocurrió con las entregas anteriores de la saga).

En 1440p la media de FPS es de 61 y el juego se puede disfrutar muy bien, salvando el tema de la mira del rifle de francotirador que os he comentado. Lo ideal en este caso sería reducir el espacio reservado a texturas a 1 GB. Como vemos, activar el trazado de rayos tiene un gran impacto en el rendimiento, y como os dije no vale la pena.

En Red Dead Redemption 2 la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G logra 61 FPS con la configuración de calidad máxima, todo un logro que podemos llevar más allá gracias al DLSS 2 en modo calidad, que nos ofrecerá una calidad superior a la nativa y mejorará el rendimiento al llevarnos a una media de 70 FPS.

Al subir la resolución a 1440p la media cae a 51 FPS, una caída bastante pequeña que podemos compensar a la perfección con el DLSS 2 en modo calidad, que nos devolverá a una media de 60 FPS sin sacrificios en calidad gráfica.

Como ya sabéis los que nos leéis habitualmente, A Plague Tale: Requiem es un juego tremendamente exigente, sobre todo a nivel de GPU y de rendimiento monohilo en la CPU. Con la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G podemos jugar sin problemas en 1080p utilizando el nivel de calidad máxima, y al activar el trazado de rayos mantendremos una tasa bastante digna de 37 FPS.

Si utilizamos el DLSS 3 en modo calidad, el rendimiento se incrementa enormemente, ya que pasamos de 52 FPS a 103 FPS sin trazado de rayos, y de 37 FPS a 77 FPS con trazado de rayos.

En 1440 la mejora de rendimiento que consigue el DLSS 3 también es importante. Sin trazado de rayos pasamos de 37 a 73 FPS en modo calidad, y con trazado de rayos la mejora es de más del doble, puesto que subimos de 25 FPS a 57 FPS. En modo rendimiento la mejora sería aún mayor, puesto que tendríamos una media de 71 FPS.

Con Microsoft Flight Simulator tenemos una visión muy clara de la diferencia que marca la generación de fotogramas del DLSS 3, porque este es un juego que se ve muy limitado por un cuello de botella a nivel de CPU cuando reducimos mucho la resolución base, cosa que hace el DLSS 2 (Super Resolution).

De media tenemos 55 FPS en 1080p, pero con el DLSS 3 (generación de fotogramas y Super Resolution trabajando en tándem) en modo calidad la cifra sube hasta los 103 FPS, casi el doble. En 1440p la mejora de más del doble, porque pasamos de 35 FPS a 79 FPS. Estos números demuestran el valor que ofrece el DLSS 3, y por qué es una tecnología de valor.

En Metro Exodus Enhanced Edition tenemos unos resultados bastante buenos. Os recuerdo que este juego requiere de aceleración en trazado de rayos para funcionar, y que es muy exigente. La AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G consigue una media de 70 FPS en 1080p nativo con calidad ultra y trazado de rayos al máximo, y puede llegar a los 111 FPS con DLSS 2 en modo calidad. En 1440p la media cae a 36 FPS, pero con el DLSS 2 en modo calidad podemos jugarlo con total fluidez, ya que sube a los 71 FPS. Si lo configuramos en modo rendimiento llegaremos hasta los 101 FPS.

Terminamos nuestra ronda de pruebas con Lyra, un título multijugador basado en el Unreal Engine 5 que, como podemos ver por la gráfica adjunta, apenas llega a los 20 FPS de media y tiene mínimos de 11 FPS. Con DLSS 3 activado la media sube a 59 FPS y el mínimo llega a los 48 FPS. Prácticamente hemos triplicado la media, y hemos multiplicado casi por cinco la tasa de FPS mínima.

Haciendo un balance medio vemos que la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G rinde un poco mejor en juegos que la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC. Esto es posible gracias a ese mayor overclock que trae de casa, y aunque no es una diferencia grande, ya que estamos hablando de unos cuatro o cinco FPS en el mejor de los casos, al final es un valor que debemos tener en cuenta. Ya sabéis que todo suma cuando hablamos de fotogramas por segundo.

En términos de potencia bruta la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G tampoco supera a la GeForce RTX 3060 Ti, pero tiene un consumo mucho más bajo y gracias al DLSS 3 consigue alcanzar tasas de FPS que serían imposibles para dicha tarjeta gráfica. Solo tenéis que ver el resultado que consigue en Cyberpunk 2077 con path tracing al activar la generación de fotogramas.

Temperaturas, consumo y frecuencias de trabajo

La AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G tiene, como os he dicho anteriormente, un sistema de refrigeración sobresaliente, y esto se deja notar en las temperaturas de trabajo. Es muy fresca, y como vemos en la gráfica adjunta nunca llegó a superar los 59 grados C. Esto explica por qué el modo turbo se mantiene en su pico máximo casi en todo momento, y como hemos visto esto le permite ofrecer mayor rendimiento.

En términos de consumo la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G tiene un pico ligeramente mayor al de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC, debido a ese mayor overclock que trae de casa y a su pico de frecuencia máxima, que se mantiene de forma casi totalmente estable, como ya he dicho.

El valor máximo que registré fue un pico de 123 vatios, pero la media se mantiene en la franja de los 120 vatios. Si la comparamos con la GeForce RTX 3060 esto son 50 vatios menos, y frente a la GeForce RTX 3060 Ti estamos hablando de 80 vatios menos.

Por lo que respecta al escalado de frecuencias, la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G se mantuvo casi siempre en 2.790 MHz clavados, aunque dependiendo de la configuración gráfica utilizada, y especialmente del impacto del trazado de rayos en el rendimiento general del juego, dicha frecuencia se reducía ligeramente hasta los 2.775 MHz.

Mínimo en juegos: 2.775 MHz.

Media estable: 2.790 MHz.

Media estable más alta: 2.790 MHz.

Máximo registrado: 2.790 MHz.

Notas finales

La AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G es el modelo tope de gama de GIGABYTE dentro de la serie GeForce RTX 4060, y la verdad es que en términos de diseño y de calidad de construcción está más cerca de lo que podríamos esperar de una tarjeta gráfica de gama alta que de una de gama media. Para aquellos a los que les importe la iluminación LED RGB este modelo es también una opción excelente, ya que cuenta con un sistema de iluminación de este tipo que raya a un gran nivel.

Es muy fresca y muy silenciosa, y en todo momento se mantiene en unos valores de temperatura y de frecuencia sobresalientes. Esto, unido al overclock de serie, hace que la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G sea una de las más potentes de su clase, aunque también es una de las más caras, algo que es totalmente lógico, porque al final el diseño y la calidad de construcción hay que pagarlos.

Su desempeño en 1080p es muy bueno, rinde mucho mejor que la competencia en trazado de rayos, su relación consumo-rendimiento marca también un gran salto generacional, y gracias al DLSS 3 es capaz de llegar a tasas de fotogramas por segundo imposibles para otras tarjetas gráficas más caras. La diferencia que marca esta tecnología es tan grande que, como dije, hace que el path tracing sea viable en una gráfica de gama media como esta.

Es verdad que el salto en potencia bruta frente a la generación anterior no ha estado a la altura de lo esperado, de hecho la GeForce RTX 3060 Ti rinde entre un 5% y un 10% más en rasterización, pero quedarnos solo en eso sería ser muy cortos de miras. Ada Lovelace ha sido mucho más que un salto en potencia bruta, y viendo lo bien que funciona el DLSS 3, y que incluso AMD piensa seguir un camino similar con el FSR3, debemos darle el valor que realmente merece.