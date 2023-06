La GeForce RTX 4060 es la gran apuesta de NVIDIA dentro de la gama media, y se ha convertido en uno de los modelos de la serie GeForce RTX 40 que más interés ha generado. Es perfectamente comprensible, ya que estamos ante una tarjeta gráfica que mantiene todos los avances que ha introducido la arquitectura Ada Lovelace, y sin embargo es capaz de mantener un consumo realmente bajo y un precio muy ajustado.

Con esas dos claves, el precio ajustado y el consumo reducido, la GeForce RTX 4060 se convierte en una opción muy interesante para montar un PC potente pero económico, y también en una excelente alternativa para actualizar nuestro equipo sin tener que cambiar la fuente de alimentación, porque estamos hablando de un modelo que tiene un consumo medio de apenas 110 vatios.

Para que os hagáis una idea de lo importante que ha sido el salto generacional la GeForce RTX 3060 rinde menos y tiene un consumo medio de 170 vatios. Si nos vamos a la GeForce RTX 2060 la diferencia de rendimiento es todavía mayor, y esta tiene un consumo medio de 138 vatios. Incluso comparando con la GeForce GTX 1060 de 6 GB tenemos un consumo inferior, ya que esta ronda los 120 vatios.

He querido empezar el análisis hablando de consumo porque es, sin duda, uno de los valores más importantes que ofrece la GeForce RTX 4060. Para el usuario representa una actualización económica, sencilla y totalmente fiable. Si tienes una GeForce GTX 1060 y tu fuente puede moverla no tendrás nada de lo que preocuparte, podrás dar el salto directamente a la GeForce RTX 4060 sin tener que cambiar la fuente de alimentación.

Como ocurrió con la generación anterior, NVIDIA no ha lanzado una versión Founders Edition de la GeForce RTX 4060. Este modelo ha quedado en manos de las ensambladoras, y en este análisis nos vamos a centrar en la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC, un modelo que se sitúa un poco por encima del precio de venta base recomendado por NVIDIA y que, como veremos a continuación, lo compensa ofreciendo una mayor calidad de construcción, un buen sistema de refrigeración y un ligero overclock.

GeForce RTX 4060: núcleo gráfico

La GeForce RTX 4060 utiliza el núcleo gráfico AD107, el chip más pequeño que hemos visto hasta el momento dentro de la arquitectura Ada Lovelace, ya que tiene ocupa una superficie de solo 146 mm cuadrados, pero tiene una enorme densidad de transistores, puesto que alcanza los 18.900 millones. A efectos comparativos, el GA106 que NVIDIA utilizó en la GeForce RTX 3060 ocupa 276 mm cuadrados y suma 12.000 millones de transistores.

Hay una diferencia enorme si hablamos de densidad de transistores, y esto dice mucho de la evolución que supone Ada Lovelace y de los avances que ha permitido el nodo de 5 nm personalizado de TSMC. NVIDIA ha utilizado en la GeForce RTX 4060 el núcleo gráfico AD107 en su versión completa, lo que significa que no tenemos ninguna unidad SM desactivada, y que el chip conserva todos los GPCs y TPCs. En el diagrama podéis ver la división de ocho unidades SM por cada GP, y también el Optical Flow Accelerator y los motores de vídeo.

La caché L2 va situada en la parte central y ocupa una parte importante del espacio disponible a nivel de silicio, cosa perfectamente normal ya que NVIDIA ha aumentado la cantidad total hasta los 24 MB, un aumento enorme frente a los 3 MB de L2 que montaba la GeForce RTX 3060. Esto permite almacenar una mayor cantidad de datos, instrucciones y elementos en la caché L2, aumenta la tasa de aciertos cuando la GPU realiza peticiones a dicha caché y reduce la dependencia del subsistema de memoria gráfica.

Y hablando del subsistema de memoria gráfica, en el diagrama también podemos ver un total de cuatro controladoras de memoria de 32 bits cada una, lo que nos deja un total de 128 bits. La GeForce RTX 4060 tiene 3.072 shaders y dispone de 8 GB de memoria GDDR6 funcionando a 17 GHz, lo que nos deja un ancho de banda total de 272 GB/s. Sin embargo, gracias a la gran cantidad de caché L2 que tiene su rendimiento es capaz de igualar al que obtendríamos con un ancho de banda de 453 GB/s.

Es una cuestión muy fácil de entender. Cuando la GPU necesita datos, instrucciones o elementos específicos primero busca en lo que tiene más cerca, porque la latencia es menor y por tanto el rendimiento final será mayor. En este caso, la caché L2 es lo que tiene más cerca, y también es más rápida que la memoria gráfica, así que mira primero ahí.

Si encuentra lo que busca se produce un acierto, sino debe mirar en la memoria gráfica. Para ello tiene que pasar por las controladoras de memoria y llegar a un componente que está mucho más lejos, con todo lo que ello supone en términos de latencia y rendimiento. Con esto en mente, queda claro que mejorar la tasa de aciertos en la caché L2 ayuda a mejorar el rendimiento, y reduce como he dicho la dependencia del bus de memoria y de la memoria gráfica.

No obstante, hay que tener en cuenta que con el aumento de la resolución se incrementa el consumo de memoria, y la caché L2 no es una excepción. Por ello, la GeForce RTX 4060 es una tarjeta gráfica que da lo mejor de sí en 1080p, un nivel donde esos 24 MB de caché L2 trabajan a un nivel óptimo. Esto no quiere decir que no sea capaz de mover juegos en 1440p, de hecho como veremos en este análisis puede hacerlo sin problemas, pero la tarjeta muestra su mejor cara en FullHD.

Arquitectura: Ada Lovelace y el valor de la especialización

Con Ada Lovelace se mantuvo la apuesta por los núcleos RT, especializados en trazado de rayos, y los núcleos tensor, especializados en IA. Sin embargo, NVIDIA no se limitó llevar a cabo una renovación generacional a nivel de shaders, núcleos RT y núcleos tensor, también introdujo un Optical Flow Accelerator de nueva generación, dio forma a nuevas tecnologías que se han convertido en todo un referente, y gracias a las mejoras a nivel de arquitectura y al salto al nodo de 5 nm ha marcado un punto de inflexión en términos de eficiencia.

La GeForce RTX 4060 incorpora todas las novedades de la arquitectura Ada Lovelace, lo que significa que es compatible con todas las tecnologías clave de dicha generación y que soporta, además, el DLSS 3 de NVIDIA, también conocido como generación de fotogramas. La guinda al pastel la pone la eficiencia, y es que como hemos dicho al principio del artículo estamos ante una tarjeta gráfica con un TGP de 115 vatios que registra un consumo medio de solo 110 vatios.

Como ya sabrán nuestros lectores habituales, la unidad básica dentro de Ada Lovelace es el SM, siglas de «Streaming Multiprocessor». Cada bloque cuenta con 128 shaders de nueva generación, cuatro unidades de texturizado, cuatro núcleos tensor de cuarta generación, un núcleo RT de tercera generación y 128 KB de caché L1 compartida. De esos 128 shaders 64 pueden trabajar de forma concurrente con operaciones INT32.

La GeForce RTX 4060 se integra por completo en el ecosistema NVIDIA Studio. Esto quiere decir que tiene un soporte excelente en numerosas aplicaciones profesionales, y que podemos utilizarla alternando entre los controladores profesionales y los gaming con un simple a través de GeForce Experience.

Dispone de codificadores AV1 duales de octava generación, que pueden mejorar la eficiencia del streaming en vivo hasta en un 40%, mejora notablemente el rendimiento en renderizado 3D en Omniverse gracias al DLSS 3 y gracias a su hardware especializado en IA puede reducir en gran medida los tiempos de edición y exportación de vídeos.

Avances clave que incorpora la GeForce RTX 4060

Tecnología SER, siglas de «Shader Execution Reordering»

Como su propio nombre indica se encarga de reordenar el trabajo de los sombreadores en tiempo real, lo que permite mejorar el proceso de posicionamiento y de ejecución de los datos. Gracias a esto es posible poner fin a la divergencia de ejecución y a la divergencia de datos, con el consecuente aumento de rendimiento que ello conlleva. Según NVIDIA puede mejorar las operaciones de trazado de rayos hasta en 2x.

Núcleos RT de tercera generación

Representan un gran salto generacional gracias a la incorporación de dos tecnologías clave que vamos a ver con detalle a continuación:

Displaced Micro-Mesh, utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con grandes cargas de geometría y trazado de rayos.

utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con grandes cargas de geometría y trazado de rayos. Opacity Micro-Mask, reduce la carga de trabajo de los shaders al realizar una determinación más precisa de la opacidad de los objetos y de la densidad de los mismos, evitando trabajo redundante y/o excesivo e innecesario.

Núcleos tensor de cuarta generación

Mejoran enormemente la potencia frente a la generación anterior y son capaces de trabajar con operaciones FP8/INT8 de una manera más eficiente, como su hermana mayor, la GPU Hopper de NVIDIA, una solución de alto rendimiento pensada para equipos de computación de alto rendimiento especializados en IA. Son clave también para la ejecución del nuevo DLSS 3.

Nuevo «Optical Flow Accelerator»

Un componente que realiza una estimación inteligente de la posición de los píxeles en movimiento, y que es clave para que la generación de fotogramas utilizada en el DLSS 3 alcance un nivel de calidad y de precisión óptimo que no tiene nada que ver con la simple interpolación de fotogramas, un tema que ya os explicamos en su momento en este artículo.

Esta tecnología que es capaz de generar un fotograma adicional independiente en la GPU por cada dos fotogramas renderizados de manera tradicional, lo que permite mejorar en gran medida la fluidez en juegos y minimizar los cuellos de botella a nivel de GPU. El DLSS 3 se apoya en NVIDIA Reflex para reducir la latencia que se produce con la generación de fotogramas, de manera que al final nos encontramos con una experiencia totalmente óptima.

Nuevo subsistema de caché L2

Ya os hemos hablado anteriormente de él, así que no me extenderé mucho. La GeForce RTX 4060 tiene mucha más memoria caché L2 que la GeForce RTX 3060, lo que le permite multiplicar hasta por 8 veces la tasa de aciertos cuando la GPU busca datos e instrucciones en dicha caché. Esto mejora el rendimiento, especialmente en 1080p, y reduce la dependencia del sistema del bus de memoria y de la VRAM.

GeForce RTX 4060 frente a GeForce RTX 3060

En términos de arquitectura y de eficiencia la GeForce RTX 4060 representa un avance muy grande frente a la GeForce RTX 3060, esto no admite discusión. A nivel de especificaciones las diferencias entre ambas tarjetas gráfica son también muy claras, y aunque a simple vista puede parecer que NVIDIA ha dado un paso atrás en términos de rendimiento la realidad es totalmente distinta, porque la GeForce RTX 4060 es hasta un 20% más potente en rasterizado a pesar de contar con menos shaders, y de consumir hasta 60 vatios menos.

Especificaciones de la GeForce RTX 4060

Núcleo gráfico AD107 en 5 nm.

18.900 millones de transistores.

Área del encapsulado: 146 mm cuadrados.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 3.

Texture Processing Clusters (TPCs): 12.

3.072 shaders a 2,46 GHz.

96 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

96 núcleos tensor de cuarta generación.

24 núcleos RT de tercera generación.

Bus de memoria de 128 bits.

8 GB de GDDR6 a 17 GHz con un ancho de banda de 272 GB/s.

15,11 TFLOPs de potencia en FP32.

24 MB de caché L2 (453 GB/s efectivos).

TGP de 115 vatios, consumo medio de 110 vatios.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 x8.

Necesita un conector de alimentación adicional de 8 pines.

Precio de lanzamiento: desde 335 euros.

Especificaciones de la GeForce RTX 3060

Núcleo gráfico GA106 en 8 nm.

12.000 millones de transistores.

Área del encapsulado: 276 mm cuadrados.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 3.

Texture Processing Clusters (TPCs): 14.

3.584 shaders a 1,77 GHz en modo turbo.

112 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

112 núcleos tensor de tercera generación.

28 núcleos RT de segunda generación.

Bus de memoria de 192 bits.

12 GB de GDDR6 a 15 GHz con un ancho de banda de 360 GB/s.

12,74 TFLOPs de potencia en FP32.

3 MB de caché L2.

TGP de 170 vatios.

Utiliza el estándar PCIe Gen3 x16.

Necesita un conector de alimentación adicional de 8 pines.

Precio de lanzamiento: desde 335 euros.

La GeForce RTX 4060 ofrece una potencia en FP32 de 15 TFLOPs, una cifra que supera los 12,74 TFLOPs de la GeForce RTX 3060. Si miramos los valores de IA y trazado de rayos las diferencias son todavía mayores, ya que la primera alcanza los 35 TFLOPs en trazado de rayos, mientras que la segunda queda en 25 TFLOPs. En IA la GeForce RTX 4060 tiene un pico máximo de 242 TFLOPs, mientras que la GeForce RTX 3060 solo llega a los 102 TFLOPs.

Tenemos una diferencia clara en términos de potencia, y a pesar de todo la GeForce RTX 4060 tiene un TGP claramente inferior al de la GeForce RTX 3060, lo que confirma que se ha producido una mejora de eficiencia sustancial. Puede que te estés preguntando si realmente vale la pena destacar tanto la reducción de consumo, y la respuesta es que sí, sin ninguna duda. Piensa que la GeForce RTX 4060 consume un 54,55% menos y rinde más que la GeForce RTX 3060.

Gracias a esa diferencia de consumo entre ambas tarjetas gráficas podríamos conseguir un ahorro medio considerable en la factura de la luz. Por ejemplo, si juegas una media de 20 horas a la semana, que serían 2,8 horas al día, la diferencia de consumo semanal frente a la GeForce RTX 3060 sería de 1,2 kWh, lo que se traduciría en 249,6 kWh en cuatro años.

Partiendo de un coste medio actual de 0,20 euros por kWh el ahorro total en esos cuatro años habría sido de casi 50 euros. Puede que 50 euros en cuatro años no parezcan gran cosa, pero conseguir ese ahorro solo con cambiar de tarjeta gráfica es algo digno de mención. A efectos comparativos os recuerdo que la Radeon RX 7600 de AMD, que es su principal rival por gama y precio, tiene un consumo medio de 166 vatios.

La diferencia que existe en el subsistema de memoria se compensa con ese aumento de la caché L2 que ya os he comentado anteriormente, y la única nota negativa la encontramos en la reducción del total de memoria gráfica, que pasa de 12 GB a 8 GB. No obstante, dado que estamos ante una tarjeta gráfica pensada para jugar en 1080p no tendremos ningún problema en este sentido, ni a corto ni a largo plazo.

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC: análisis externo

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC es uno de los modelos más interesantes que ha presentado GIGABYTE, porque posiciona solo un poco por encima del precio de venta mínimo recomendado por NVIDIA y cuenta, sin embargo, con un sistema de refrigeración muy capaz, tiene una buena calidad de construcción y viene, además, con un toque de iluminación LED RGB.

Este es precisamente el primero que hemos podido analizar, y antes de entrar a hablar del rendimiento vamos a hacer un análisis externo de la tarjeta gráfica. En la parte superior vemos que la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC monta un sistema de refrigeración con tres ventiladores Windforce situados sobre un radiador de aluminio. Dichos ventiladores pueden girar de manera alternativa, lo que reduce las turbulencias y mejora la presión del flujo de aire.

Cuando la carga de trabajo es muy baja los ventiladores se apagan totalmente, lo que hace que la tarjeta se refrigere de forma pasiva y que su funcionamiento sea totalmente silencioso. Las aspas de los ventiladores tienen pequeñas muescas tridimensionales que mejoran la entrada de aire, y estos utilizan nano grafeno como lubricante, un material que mejora hasta en 2,1 veces la vida útil de los ventiladores.

En la imagen lateral podemos ver con más detalle el radiador de aluminio interconectado mediante tuberías de calor, que hace contacto con todos los elementos clave de la tarjeta gráfica. También podemos ver el conector de alimentación adicional de 8 pines, la serigrafía GeForce RTX y el logo GIGABYTE, que cuenta con un sistema de iluminación LED RGB que le da un toque de color. Dicha iluminación es totalmente personalizable.

El conector de alimentación adicional de 8 pines viene con un indicador luminoso que nos permitirá descubrir, de una manera sencilla, si hemos cometido algún error a la hora de insertar el conector. Sé que conectar un cable no tiene misterio, pero viendo lo que ha ocurrido en los últimos meses y los casos de usuarios que no llegaban a conectarlos por completo es algo que sin duda se agradece.

Saltando a la cara posterior de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC nos encontramos con una placa metálica que aporta solidez estructural y contribuye, además, a las tareas de disipación del calor. Esta placa presenta una apertura en la parte derecha que permite un mayor flujo de aire en la zona más alejada del radiador. No es una simple cuestión de diseño, esto acelera el enfriamiento de las aletas de aluminio y mejora, en líneas generales, la refrigeración de la tarjeta gráfica. También podemos apreciar el interruptor para cambiar entre la BIOS OC y «Silent».

En parte trasera tenemos dos conectores DisplayPort 1.4a y dos salidas HDMI 2.1a. Como podemos apreciar, la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC ocupa dos ranuras de expansión y mide 28,1 x 11,4 x 4 cm de longitud, lo que significa que tiene un tamaño considerable, y que por tanto deberéis aseguraros de que tenéis espacio suficiente en vuestro equipo para montarla.

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC se basada en el diseño Ultra Durable de la compañía taiwanesa, lo que significa que utiliza componentes de alta calidad para garantizar una fiabilidad total y una mayor vida útil.

Tiene un precio recomendado de 369,99 euros, es decir, se sitúa 35 euros por encima del precio mínimo recomendado por NVIDIA. Teniendo en cuenta su calidad de construcción, el sistema de refrigeración que incluye y que viene con overclock de casa (funciona a 2.550 MHz) podemos decir que es un precio bastante equilibrado.

Equipo de pruebas

Procesador Intel Core i9-13900K con 8 núcleos P y 16 núcleos E.

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC con 8 GB de memoria gráfica.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Para la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC he utilizado nuestro banco de pruebas habitual, y la misma batería de software para que lo tengáis más fácil a la hora de comparar análisis de otros productos. Es importante utilizar el mismo hardware y el mismo entorno para evitar discrepancias que puedan invalidar los resultados y posibles comparativas.

El proceso de instalación y configuración de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC ha sido muy sencillo, no he tenido ningún problema ni a nivel de drivers ni de estabilidad, y me ha sorprendido lo silenciosa que resultó en todo momento. Con el banco de pruebas utilizado esta tarjeta gráfica no sufría ningún tipo de cuello de botella y podía desarrollar, en todo momento, su máximo nivel de rendimiento.

Rendimiento en pruebas sintéticas y profesionales

Entramos de lleno en nuestras pruebas de rendimiento en aplicaciones profesionales, y también en pruebas sintéticas, y empezamos con todo un clásico, Blender, una plataforma muy popular utilizada para el modelado y renderizado 3D, la animación y la creación de contenidos.

Como sabrán nuestros lectores habituales, en esta prueba el rendimiento se mide en muestras por minuto, y cuando mayor sea el resultado final mejor. Es muy fácil de interpretar y de comparar con otros resultados.

Rendimiento en Blender

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC ha conseguido una puntuación de 1.747 muestras por minuto en Monster, 872 muestras por minuto en Junkshop y 907 muestras por minuto en Classroom.

A efectos comparativos, una Radeon RX 7600, que es lo más cercano que tiene AMD en precio en el mercado ahora mismo, logra 652 muestras por minuto en Monster, 346 muestras por minuto en Junkshop y 324 muestras por minuto en Classroom. Hay una diferencia enorme a favor de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC, y comparada con la GeForce RTX 3060 es casi un 40% más rápida.

Rendimiento en 3DMark DLSS 3

Es una prueba fundamental para cualquier tarjeta gráfica compatible con la tecnología DLSS 3 de NVIDIA, ya que nos permite descubrir el valor que puede llegar a marcar y la diferencia que representa cuando se utiliza en un escenario extremadamente exigente. Ya vimos en nuestro análisis de la GeForce RTX 4060 Ti que dicha tecnología podía multiplicar casi en un 2.000% el rendimiento, y con la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC la mejora también ha sido impresionante.

Sin DLSS 3 la media que tenemos es de 3,25 fotogramas por segundo, pero al activar dicha tecnología pasamos a tener una media de 49,59 fotogramas por segundo. La diferencia de casi un 1.540%, una mejora enorme que pone en evidencia el potencial de la IA y el valor del DLSS 3.

Echando un vistazo a los valores de frecuencias y de temperatura vemos que la GPU se mantiene bastante estable y que toca techo en los 2.790 MHz. Su pico máximo de temperatura fue de 61,95 grados C, un valor muy bueno.

Rendimiento en V-ray

En V-ray medimos el rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC en tareas de renderizado, y podemos hacerlo de dos maneras diferentes, con el modo CUDA y con el modo RTX. Este último es el más recomendable porque aprovecha el hardware dedicado de la tarjeta gráfica, pero hemos pasado pruebas de rendimiento en ambos modos para que tengáis una visión más clara de su rendimiento.

Bajo el modo CUDA tenemos una puntuación de 1.205 vpaths, un resultado muy bueno ya que coloca a la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC muy cerca de los 1.375 vpaths de la GeForce RTX 4060 Ti.

Con el modo RTX tenemos una puntuación de 1.792 vrays, de nuevo una puntuación que la sitúa muy cerca de la GeForce RTX 4060 Ti, que consiguió en mis pruebas 1.889 vrays. Queda claro que la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC es una opción muy interesante para renderizado y modelado 3D, y que ofrece un valor muy interesante a pesar de estar un escalón por debajo de la versión Ti. Comparada con la GeForce RTX 3060 es casi un 50% más potente en V-ray.

Rendimiento en Octanebench

Octanebench es una prueba de renderizado 3D que también puede aprovechar el hardware dedicado de las tarjetas gráficas GeForce RTX. La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC posiciona bastante bien en esta prueba, ya que queda bastante cerca de la GeForce RTX 4060 Ti en algunos escenarios y supera a la GeForce RTX 3060 por una media del 25%, aproximadamente. He adjuntado el resultado de la GeForce RTX 4060 Ti para que podáis comparar de forma directa.

Rendimiento en PassMark

Esta es una prueba de rendimiento que nos permite obtener una puntuación media en diferentes escenarios, ya que utiliza distintas APIs y luego saca una valoración media. La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC consigue 23.220 puntos, superando con ello los 19.968 puntos de la Radeon RX 7600 y quedando por detrás de los 28.893 puntos de la GeForce RTX 4060 Ti. Supera al 92% de tarjetas gráficas que hay en la base de datos de PassMark.

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC: rendimiento en juegos

En líneas generales la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC ha conseguido un resultado muy bueno en las pruebas profesionales y sintéticas, y ahora nos toca ver qué es capaz de dar de sí en juegos. Hemos mantenido nuestra batería de pruebas clásica, donde incluimos títulos exigentes que utilizan trazado de rayos, y también algunos que son compatibles con DLSS 3.

Comenzamos con Cyberpunk 2077, probablemente el juego más avanzado y más exigente que existe a día de hoy. En 1080p con calidad ultra y reflejos en demencial la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC logra 52 FPS, pero solo con activar el DLSS 3 en modo calidad vemos que el rendimiento se dispara hasta los 136 FPS, es decir, hemos multiplicado el rendimiento en más de dos veces.

Al activar el trazado de rayos el rendimiento baja a 30 FPS, pero con el DLSS 3 en modo calidad podemos subir hasta los 88 FPS, lo que supone casi triplicar la tasa de fotogramas por segundo. Con path tracing, que es la tecnología más exigente, podemos pasar de 16 FPS a 57 FPS con DLSS 3 en modo calidad.

En 1440p la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC mantiene unos dignos 30 FPS, pero de nuevo gracias al DLSS podemos subir hasta los 83 FPS configurándolo en modo calidad. Si activamos el trazado de rayos la media baja a 18 FPS, pero con el DLSS 3 en modo rendimiento podemos llegar a 70 FPS de media. El path tracing a esta resolución hunde la media hasta los 6 FPS, aunque gracias al DLSS 3 en modo rendimiento podemos remontar hasta los 49 FPS. En este caso al aumento de rendimiento ha sido enorme.

Saltamos ahora a ver los resultados en Dying Light 2, que es otro de los juegos más exigentes del momento. En 1080p la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC va sobrada, como podemos ver en la gráfica adjunta. Incluso activando el trazado de rayos esta es capaz de mantener medias de 42 FPS, y gracias al DLSS 3 en modo calidad podemos llegar a los 79 FPS.

En 1440p tenemos una media de 57 FPS, cifra que podemos llevar hasta los 108 FPS con el DLSS 3 en modo rendimiento. Al activar el trazado de rayos la media se hunde hasta los 25 FPS, pero podemos levantarla hasta los 75 FPS con el DLSS 3 en modo rendimiento. Esto supone triplicar la tasa de fotogramas por segundo.

Al configurar Red Dead Redemption 2 en calidad máxima podemos ver por qué este juego sigue siendo todo un referente, y es que se mantiene como uno de los más exigentes a pesar del tiempo que tiene a sus espaldas. La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC consigue una media de 60 FPS en 1080p, y podemos llegar a 68 FPS con el DLSS 2 en modo calidad. En 1440p se mueve a 50 FPS, pero gracias al DLSS 2 en modo calidad podemos llegar a los 59 FPS sin problema.

En Gears V, que es uno de los grandes referentes si hablamos del Unreal Engine 4, la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC logra una media de 88 FPS en 1080p con calidad locura e iluminación global al máximo. La tasa baja a 56 fotogramas por segundo en 1440p, pero la experiencia sigue siendo buena con esa media. Si reducimos un poco la iluminación global podemos llegar a una media de 67 FPS.

Vamos ahora a por Ghostwire Tokyo, que es otro de los grandes referentes por su desarrollo centrado en las consolas de la presente generación y por su buena implementación del trazado de rayos. No hay sorpresas, la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC va sobrada en 1080p, tanto que incluso con trazado de rayos activado consigue una media de 74 FPS.

En 1440p la media sigue siendo buena, ya que tenemos 101 FPS sin tirar de DLSS 2, pero al activar el trazado de rayos cae a 44 FPS. Podemos compensar la caída con el DLSS 2 en modo calidad, que nos llevará hasta los 76 FPS. Si lo activamos en modo rendimiento la media subirá hasta los 109 FPS.

Nos toca ahora Microsoft Flight, un juego muy exigente y uno de los que más sufre por el cuello de botella a nivel de CPU, así que es una prueba excelente para valorar el impacto que tiene el DLSS 3 y la generación de fotogramas. En 1080p la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC logra 54 FPS, una cifra que podemos casi doblar gracias al DLSS 3 en modo calidad, que nos llevará hasta los 102 FPS.

En 1440p el rendimiento cae hasta los 35 FPS, pero con el DLSS 3 en modo calidad sube hasta los 78 FPS, y si lo activamos en modo rendimiento aumenta hasta los 94 FPS.

Destroy All Humans 2 Reprobed es otro abanderado del DLSS 3 que sufre un cuello de botella considerable a nivel de CPU cuando bajamos mucho la resolución. La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC consigue una media de 119 FPS en nativo y 182 con DLSS 3 en modo calidad. Si subimos la resolución a 1440p vemos una caída a 62 FPS, pero con el DLSS 3 en modo calidad la media sube a 123 FPS.



A Plague Tale: Requiem es un hueso duro de roer para cualquier tarjeta gráfica, incluso para las más potentes del momento. La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC aguanta el tipo con 51 FPS de media en calidad máxima bajo resolución 1080p, y con el DLSS 3 en modo calidad podemos doblar la tasa de fotogramas por segundo.

Al activar el trazado de rayos el DLSS 3 en modo calidad es imprescindible para mantener un buen nivel de fluidez, tanto en 1080p como en 1440p. Con esa tecnología podemos jugar sin problemas en ambas resoluciones con trazado de rayos, de hecho con el modo calidad pasaremos de 25 FPS a 57 FPS.

Pasamos a ver el rendimiento en Resident Evil 4 Remake, un juego que generó cierta polémica porque era muy estricto con el consumo de memoria gráfica en sus inicios, pero que al final acabó recibiendo una actualización que hizo que fuese perfectamente jugable incluso al superar la memoria gráfica disponible, siempre que nuestra tarjeta gráfica sea lo bastante potente.

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC va sobrada en 1080p, aunque activar el trazado de rayos da un bocado importante al rendimiento. En este juego tenemos que tirar de FSR2, una tecnología que como vemos no escala demasiado bien, por desgracia. Teniendo en cuenta la diferencia que marca el trazado de rayos, es mejor no activarlo directamente, porque está mal implementado y mal optimizado.

Si jugamos en 1440p con la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC podremos mantener 60 FPS de media, lo que significa que es perfectamente jugable, aunque al exceder el consumo de memoria gráfica bajo esta resolución la fluidez al apuntar con la mira del rifle de francotirador no termina de ser buena, así que sería mejor reducir el espacio reservado a texturas para no exceder el máximo de memoria gráfica.

Seguimos nuestra ronda de pruebas con Shadow of the Tomb Raider, otro de los clásicos que no puede faltar en ningún banco de pruebas. Este juego no es un reto para la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC que, como vemos en la gráfica, va sobradísima tanto en 1080p como en 1440p, donde consigue medias en nativo de 146 y 94 FPS. Si activamos el DLSS 2 en modo calidad podemos llegar a los 166 y 112 FPS, respectivamente.

Al activar el trazado de rayos la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC es capaz de mantener 92 FPS en 1080p y 62 FPS en 1440p. Si activamos el DLSS 2 en modo calidad conseguimos mejorar la media hasta los 116 FPS y 77 FPS, lo que significa que sería perfectamente jugable en ambas resoluciones.

Encaramos la recta final de nuestra ronda de pruebas con Control, otro clásico que no puede faltar, y uno de los juegos que mejor uso hizo del trazado de rayos cuando esta tecnología se estaba empezando a implementar en el gaming en PC. La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC puede con él en 1080p sin problemas, aunque con trazado de rayos activado es recomendable utilizar el DLSS 2 en modo calidad, ya que subimos de 51 a 81 FPS.

En 1440p hay una caída normal de rendimiento, pero de nuevo el DLSS 2 obra un milagro y nos permite subir de 51 a 88 FPS. Con trazado de rayos activo la mejora también es enorme, puesto que pasamos de 32 FPS a 57 FPS con el DLSS 2 en modo calidad. Si lo activamos en modo rendimiento llegaremos a los 79 FPS.

Terminamos con Lyra, un juego basado en el Unreal Engine 5 que nos permite medir el rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC con un motor gráfico de última generación. En 4K y calidad máxima, esta tarjeta gráfica registra una media de 19 FPS y un mínimo de 7 FPS, así que es injugable. Al activar el DLSS 3 en modo rendimiento la media sube a 57 FPS y el mínimo a 46 FPS, lo que significa que se puede disfrutar a la perfección. La mejora de rendimiento que logra esta tecnología es simplemente impresionante.

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC muestra, en líneas generales, un rendimiento ligeramente inferior al que veríamos en una GeForce RTX 3060 Ti en rasterización, entre un 5% y un 10% menos en 1080p, pero marca una diferencia sustancial en términos de consumo, como veremos a continuación, y gracias al DLSS 3 es capaz de ofrecer una tasa de FPS superior al de tarjetas gráficas mucho más potentes, como la GeForce RTX 3080, por ejemplo.

Por otro lado, es impresionante ver que una tarjeta gráfica como esta, que tiene un precio de 369,99 euros, es capaz de mover Cyberpunk 2077 con path tracing en 1440p a 49 FPS utilizando calidad máxima (reflejos en demencial) gracias al DLSS 3. Esto está fuera del alcance de tarjetas gráficas mucho más caras y con consumos mucho más elevados.

Velocidad de trabajo, temperatura y consumo

Entramos a ver ahora los datos de consumo, y nos encontramos con un resultado muy bueno en general. La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC registró un consumo mínimo de 110 vatios, nada mal para tener un poco de overclock, y una media de 115 vatios, en línea con el TGP máximo del modelo de referencia de NVIDIA. Teniendo en cuenta el rendimiento que ofrece, estamos ante una tarjeta gráfica con la mejor relación rendimiento por vatio de su gama.

Con todo, hay un detalle que me ha dejado descolocado, y es que el consumo en el escritorio se mantenía entre los 50 y los 53 vatios. No es normal, ya que el uso es mínimo en ese escenario y su consumo debería ser de entre 8 y 12 vatios como máximo. Ya he avisado a NVIDIA, y me han confirmado que lo están investigando, así que no tenemos nada de qué preocuparnos.

Pasamos ahora a hablar de temperaturas. En modo la temperatura es un poco alta precisamente por ese consumo anormal que hemos visto anteriormente, pero los ventiladores se mantienen apagados en todo momento, así que el nivel de ruido se reduce a cero. En juegos registramos un mínimo de 57 grados, un máximo de 63 grados y una media de 62 grados, valores totalmente óptimos que, además, debemos poner en contexto con el bajo nivel de ruido que presenta la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC. Es muy silenciosa, tanto que no llegué a escucharla en ningún momento.

Con respecto al escalado de frecuencias, la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC viene con overclock de casa y esto hace que el modo turbo tenga un pico de rendimiento superior. En líneas generales las frecuencias se mantienen en una franja bastante estable, aunque dependiendo de la configuración del juego y de la presencia de determinados ajustes, como el trazado de rayos y el DLSS, pueden oscilar considerablemente. No obstante, es totalmente normal.

Mínimo en juegos: 2.555 MHz.

Media estable: 2.685 MHz.

Media estable más alta: 2.760 MHz.

Máximo registrado: 2.790 MHz.

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC frente a Radeon RX 7600

Antes de entrar a compartir con vosotros nuestras conclusiones es necesario hacer una comparativa exhaustiva entre la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC y su rival más cercano, por precio y gama, que existe a día de hoy, la Radeon RX 7600. Esta última tiene un precio recomendado de 299,99 euros, mientras que el modelo de GIGABYTE cuesta 369,99 euros.

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC es 70 euros más cara, ¿pero lo compensa con un mayor nivel de rendimiento? Pues sí, y no solo es más potente, sino que también consume menos energía (115 vatios de media frente a los 166 vatios de media de la Radeon) y es más fresca, puesto que se mueve en medias de 62 grados frente a los 78 grados de media que registra la Radeon RX 7600.

En 1080p queda claro que la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC gana por un 6% de media a la Radeon RX 7600, y la supera en un 40,3% si activamos el trazado de rayos. NVIDIA sigue por delante en este sentido, y la diferencia es, como podemos ver, bastante grande.

En 1440p la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC gana por un 7,59%, y la diferencia se acentúa al activar el trazado de rayos, ya que como se puede apreciar en la gráfica adjunta la primera gana a la Radeon RX 7600 por un 59,12%.

En Cyberpunk 2077 con resolución 1080p y calidad ultra con reflejos en demencial la Radeon RX 7600 gana por un 19,20% a la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC, pero al activar el DLSS 3 las tornas cambian y esta última se impone con una ventaja del 41,67%.

Al activar el trazado de rayos la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC gana a la Radeon RX 7600 por un 67,67%, y si activamos el DLSS 3 y el FSR 2 vemos que la diferencia es enorme, ya que la primera ofrece una tasa de FPS un 283,87% mayor. Esto es consecuencia de:

Mayor rendimiento con trazado de rayos, lo que deja un rendimiento base mucho mayor.

Mejor escalado del DLSS 2.

Aumento de la tasa de FPS derivado de la generación de fotogramas (DLSS 3).

Notas finales

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC es una tarjeta gráfica de nueva generación bien diseñada, con una estética gaming cuidada y una buena calidad de construcción. Viene con un toque de overclock de cada que le permite alcanzar una mayor frecuencia en modo turbo, y el sistema de refrigeración no solo es muy efectivo, sino que además es totalmente silencioso.

En líneas generales GIGABYTE ha hecho un trabajo excelente tanto en el diseño como en la construcción de la tarjeta. A nivel de rendimiento en 1080p bajo rasterización hemos visto que la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC rinde, de media, entre un 5 y un 10 por ciento menos que la GeForce RTX 3060 Ti, pero es mucho más eficiente y la supera de largo en aquellos títulos donde podemos activar el DLSS 3.

Esos son, precisamente, los dos valores más importantes con los que la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC marca la diferencia frente a la generación anterior, con el consumo y el DLSS 3. Esta tarjeta gráfica tiene un consumo inferior al de una GeForce GTX 1060, y su pico de 117 vatios la hace compatible incluso con las fuentes de alimentación más modestas del momento.

Por otro lado, gracias al DLSS 3 es capaz de aumentar la tasa de fotogramas por segundo en juegos compatibles a niveles propios de tarjetas gráficas mucho más caras, y mucho más tragonas. Cuando la comparamos con la Radeon RX 7600 vemos que sale muy bien parada, sobre todo por su mayor rendimiento con trazado de rayos y por el enorme salto que consigue gracias al DLSS 3.

También he notado algo muy curioso, y es que la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC tiene menos problemas que la Radeon RX 7600 en juegos con un alto consumo de memoria. Es interesante porque las dos cuentan con 8 GB de memoria gráfica, y me da la impresión de que la primera hace una gestión más eficiente de la misma.

Os pongo un ejemplo, en Resident Evil 4 Remake al superar el límite de memoria disponible con una Radeon RX 7600 en 1440p la mira del rifle de francotirador daba unos tirones enormes y era injugable, con la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC se produce una caída de fotogramas por segundo, pero no es tan marcada como para llegar a hacerlo injugable.

Es cierto que, de nuevo, el salto generacional que marca la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC no es grande en potencia bruta, y que la reducción de memoria gráfica de 12 GB a 8 GB es un punto negativo, pero se compensan claramente con la mejora de rendimiento en trazado de rayos, el salto en términos de rendimiento por vatio consumido y con la implementación de la tecnología DLSS 3, que ha hecho posible mover Cyberpunk 2077 con path tracing en una tarjeta gráfica con un consumo de 115 vatios.