Productos como esta Yeston GeForce RTX 4060 CUTE PET son, sin duda, el mejor recordatorio de lo más que peculiar que pueden llegar a ser algunos mercados asiáticos, principalmente el japonés, pero no en exclusiva. Hoy ha sido, como ya sabes, el día elegido por NVIDIA para el debut en el mercado de las GeForce RTX 4060, para muchas personas el modelo más esperado de la serie RTX 40, pues es el que finalmente extiende el alcance de la arquitectura Ada Lovelace a la gama media, dando el relevo generacional a la más que exitosa RTX 3060.

Como ya sabes, NVIDIA proporciona un diseño de referencia, con determinados elementos que deben mantenerse en los modelos ensamblados por los diferentes fabricantes. Sin embargo, fuera de los mismo, los fabricantes cuentan con bastante margen para personalizar sus diseños. Un excelente ejemplo de ello lo puedes encontrar en los dos extensos análisis que hemos publicado esta misma tarde, primero el de GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC y, poco después, el de la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G, también de GIGABYTE, lo que nos confirma precisamente esto, que sobre el diseño base de NVIDIA, los fabricantes tienen la capacidad de crear propuestas que aportan valor adicional al usuario.

Por norma general, lo que solemos encontrarnos es modelos que se ajustan más al estándar, que podemos establecer en los modelos FE de NVIDIA, y con otros más avanzados, diseñados para exprimir más rendimiento de la GPU, gracias a sistemas de refrigeración avanzados y tecnologías propias. Y, tanto en unas como en otras, el diseño también es importante. Desde que se popularizaron los laterales de cristal o de materiales transparentes, la iluminación LED RGB y los diseños atractivos han ganado mucha importancia.

