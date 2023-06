Una de las funciones más empleadas de WhatsApp, sobre todo desde el año 2020, es la videoconferencia. Este sistema de comunicación, hasta el final de la década pasada, no había terminado de calar en el común de los usuarios particulares, más dados a las comunicaciones de voz (ya sea en llamadas o mediante notas de voz) y a las comunicaciones de texto. Ya sea por falta de costumbre, por privacidad, por pudor o por cualquier otra razón, pese a que estaban al alcance de nuestra mano, el número de usuarios que las empleaban era francamente minoritario.

Sin embargo, a consecuencia de los confinamientos a los que nos vimos avocados durante la pandemia, las videoconferencias ganaron mucha popularidad, pues nos ofrecían un contacto más completo con nuestros seres queridos(familia, amigos, etcétera) que los medios que he mencionado anteriormente. De este modo, servicios como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y similares, que hasta entonces se asociaban exclusivamente al entorno profesional, pasaron a formar parte del día a día de muchas personas. Personas que, en bastantes casos, también descubrieron que otros servicios que empleaban habitualmente también contaban con dicha función. Eso sí, para restarle formalidad, el concepto de videoconferencia evolucionó al de videollamada, que en realidad es lo mismo, pero suena como algo menos asociado al entorno profesional.

Eso sí, estos servicios, como WhatsApp, estaban un tanto limitados en lo referido al número máximo de participantes por videollamada, aunque afortunadamente sus responsables empezaron a ponerse las pilas a este respecto precisamente en dicho periodo, en el que empezamos a ver pruebas (y luego despliegues efectivos) de grandes incrementos en la cantidad máxima de participantes que podían sumarse a una videoconfer… perdón, a una videollamada en grupo.

Con WhatsApp ocurre, eso sí, que su app para Windows suele ir bastante por detrás de lo que ofrecen sus pares para Android e iOS. Reconozco que nunca he llegado a entender la razón de ello. ¿Quizá es que su cuota de uso es significativamente menor? Esto es probable, pero claro, tiene sentido que lo sea, entre otras razones, precisamente por ser la más rezagada de la familia. Es decir, la clásica situación de pescadilla que se muerde la cola.

No obstante, al final muchas de las funciones y mejoras terminan por extender su alcance. Así, según podemos leer en WABetaInfo, Meta ya está probando las videollamadas de hasta 32 personas en WhatsApp para Windows. Disponible de momento en la versión beta 2.2324.1.0, su despliegue en pruebas es, eso sí, limitado, de modo que solo algunos usuarios pueden empezar a disfrutar de este incremento en la capacidad máxima de participantes. Se espera, no obstante, que a través de esta misma versión beta (y claro, también de posteriores) más usuarios puedan acceder a ella en futuro. No hay señales, eso sí, de cuando empezará a llegar a los usuarios de la versión final.