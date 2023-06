Satya Nadella, CEO de Microsoft, en contra de los exclusivos

Microsoft y Sony llevan ya cerca de año y medio enfrentadas por las intenciones de los primeros de comprar Activision-Blizzard King, en la que sería, con diferencia, la operación más cara en toda la historia del mercado de los videojuegos. Recordemos que cuando apenas habían pasado unas semanas desde el inicio de 2022, los de Redmond y ABK anunciaron la adquisición, por un valor de casi 70.000 millones de dólares, y que desde el primer momento Sony empezó a enseñar los dientes, recurriendo a todo tipo de medidas para intentar evitar la operación.

Año y medio después, todo se encuentra en compás de espera, después de que una gran cantidad de reguladores se hayan mostrado a favor de la operación, pero también con la negativa de la CMA británica y con la FTC estadounidense en una posición que, a la espera de su dictamen final, también parece bastante crítica. Si finalmente el organismo federal de EEUU da luz verde, lo más probable es que la operación se complete, pero si lo veta en su territorio nacional, lo más probable es que suponga el punto y final de dichos planes, salvo por el recursos de las posibles apelaciones y su recorrido judicial.

El rol de Activision-Blizzard King en la política de exclusivos de PlayStation se encuentra, sin duda, en el epicentro de este huracán, aunque Sony ha intentado derivar la discusión hacia otros ámbitos, como el juego en la nube o los servicios de suscripción. Y es que, para bien o para mal, pues esto depende de la opinión de cada uno, los juegos exclusivos son un elemento clave en las políticas de venta de las consolas de Microsoft y de Sony.

Sin embargo, según podemos leer en Wccftech, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, está en contra del modelo de juegos exclusivos, y aboga por su eliminación. Dichas declaraciones se han producido en las vistas que se están llevando a cabo a instancia de la FTC, que ha pedido un bloqueo provisional de la operación de compra, pues parece temer que Microsoft y ABK la completaran antes de su pronunciamiento final, pues esto podría enrevesar la situación.

“Si por mí fuera me gustaría deshacerme de la exclusividad en las consolas”, dijo como parte de su testimonio. «Pero eso no me corresponde a mí definirlo especialmente como un jugador de baja participación en el mercado de las consolas. El jugador dominante allí [Sony] ha definido la competencia del mercado usando exclusivas, así que ese es el mundo en el que vivimos«. Y agregó: «No me gusta ese mundo«.

Obviamente una cosa es la opinión de Nadella, y otra muy distinta es la política actual de Microsoft a este respecto. Recordemos, sin ir más lejos, que en el aún reciente Xbox Showcase 2023 se mostraron bastantes títulos que serán exclusivos de Xbox+PC. Sin embargo, sí que es cierto que aunque Microsoft abandonara ese modelo, parece muy poco probable que Sony lo siguiera.