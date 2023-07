Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, sí ,le dedicamos una portada más a The Witcher, aunque sea para despedirnos de la serie y porque tampoco hay mucho más que valga la pena destacar. Vayamos rápido, pues.

Netflix

Comenzamos el repaso por Netflix, que llega con un poco de todo, para todos los gustos. Lo más destacado, sin embargo, es…

La tercera temporada de The Witcher, o más bien, la primera parte de la misma, el principio del fin de lo que pudo ser y no fue, según parece apuntar todo, por la supina estupidez de Netflix. Otra oportunidad perdida, qué le vamos a hacer. Lo peor de todo, no obstante, es que se van a ir de malas maneras, esto es, sin remontar la mediocridad que nos han ofrecido hasta el momento, de acuerdo a lo que apuntan las primeras críticas. Una pena.

En segundo lugar, Netflix estrena esta semana Nimona, una nueva película de animación original que al contrario del ejemplo anterior, está entrando bastante bien, aunque como suele pasarle a casi todas las producciones de la gran N, le falta un punto para llegar a la excelencia, aunque sea visual, de otras productoras. Y sí, se nota que la «inspiración» artística le viene mucho por el Spider-Man animado.

Más contenidos exclusivos:

(T1). «Fama. Dinero. Poder. De un día para otro, Seo A-ri se convierte en una estrella de las redes sociales, pero este mundo glamuroso y deslumbrante oculta sorpresas mortales.» Cuatro historias de deseo 2 . «Cuatro destacados directores indios presentan cortos sobre el sexo, el deseo y el amor en esta secuela de ‘Cuatro historias de deseo’, antología de 2018 nominada al Emmy.»

Entra en catálogo:

Al final del túnel

Dale duro

El malo y el loco

Guru

La hora más oscura

Lang Tong

Malefique

Maquíllame otra vez

Más allá de la vida

Power Rangers: Furia dino (T2)

Reza por el diablo

Superbro

Suspicious Partner

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video viene de igual modo con una variedad de contenidos en su haber, aunque con una menor selección de contenidos exclusivos. Dicho lo cual…

Dicho lo cual, lo más destacado de la semana en la plataforma es la cuarta y también temporada de despedida de Jack Ryan, la adaptación televisiva del popular personaje ficticio. Acción a la americana para quien guste.

Más contenidos exclusivos:

Días mejores (T2). «Días Mejores es la historia de un grupo de padres y madres que acaban de perder a sus parejas y que con la ayuda de la Doctora Laforet y su peculiar terapia de duelo tratarán de superar el dolor y avanzar en sus vidas.»

(T2). «Días Mejores es la historia de un grupo de padres y madres que acaban de perder a sus parejas y que con la ayuda de la Doctora Laforet y su peculiar terapia de duelo tratarán de superar el dolor y avanzar en sus vidas.» Un año inolvidable: Primavera . «Jasmine odia las matemáticas. Como está a punto de suspender la asignatura, se ve obligada a ir a clases particulares con un joven y guapo tutor que vive por y para los números.»

. «Jasmine odia las matemáticas. Como está a punto de suspender la asignatura, se ve obligada a ir a clases particulares con un joven y guapo tutor que vive por y para los números.» Últimas noticias en Yuba. «Sue pilla a su marido en la cama con otra mujer y éste fallece, al ser sorprendido, de un ataque al corazón. Ella entierra su cuerpo y se aprovecha del estatus de celebridad que le da tener un marido desaparecido. Pero…»

Entra en catálogo:

Bigfoot

Black Sunday (T1)

Chuck Steel: Night of the Trampires

De la India a París en un armario de IKEA

El almirante: mar de fuego

El partido del siglo

Fred & Rose West: Love & Murder

Imparable

La batalla de Los Ángeles

La bella mentirosa

La última fiesta

Las 7 aventuras de Sinbad

Mega Python vs Gatoroid

Paisajes devorados

Saw VI

Saw VII

Saw VIII

Suicide Kings

Última noche en el Soho

Una pequeña mentira

Vivarium

Zona mortal

Apple TV+

En Apple TV+ solo encontrarás un estreno…

Y ese estreno no es otro que Secuestro en el aire, una miniserie de acción muy a la americana, también, pero protagonizada por un británico, el incombustible Idris Elba.

Disney+

Disney+ es otra plataforma que llega con bastante y variado, pero peca de lo mismo de Netflix, y es el traer cosas con poco lustre, salvo..

Grandes esperanzas es, por supuesto, una nueva adaptación del clásico de Dickens al frente del cual no hay hay precisamente un desconocido, sino el creador de Peaky Blinders, por citar solo una de sus muchas obras. Pero, mira por dónde, que no parece haber acertado en esta ocasión, o así lo está manifestando casi con unanimidad la crítica, muy negativa por lo general.



Más contenidos exclusivos:

548 días: captada por una secta (T1). «La joven Patricia Aguilar desaparece dejando a su familia destrozada. Son semanas de angustia hasta que recuperan la esperanza cuando Patricia da señales de vida, pero habla y actúa de manera extraña, como si fuese controlada por otra persona.»

(T1). «La joven Patricia Aguilar desaparece dejando a su familia destrozada. Son semanas de angustia hasta que recuperan la esperanza cuando Patricia da señales de vida, pero habla y actúa de manera extraña, como si fuese controlada por otra persona.» Freeks (T1). «Gaspar se ve obligado a dejar la banda que él mismo creó después de que Ludovico, Coco, Juani y Ulises lo acusaran de robar dinero de sus conciertos. La acusación se vuelve viral y provoca un revuelo en redes sociales mientras FreeKs se vuelve más exitosa sin Gaspar.»

(T1). «Gaspar se ve obligado a dejar la banda que él mismo creó después de que Ludovico, Coco, Juani y Ulises lo acusaran de robar dinero de sus conciertos. La acusación se vuelve viral y provoca un revuelo en redes sociales mientras FreeKs se vuelve más exitosa sin Gaspar.» La historia del himno de Estados Unidos . «La Historia del Himno de Estados Unidos es un largometraje documental que sigue a un grupo de artistas estadounidenses dirigidos por el aclamado compositor Kris Bowers y el reconocido productor Dahi. Juntos, viajan por todo el país con el objetivo de crear un nuevo himno de Estados Unidos.»

. «La Historia del Himno de Estados Unidos es un largometraje documental que sigue a un grupo de artistas estadounidenses dirigidos por el aclamado compositor Kris Bowers y el reconocido productor Dahi. Juntos, viajan por todo el país con el objetivo de crear un nuevo himno de Estados Unidos.» Moon Girl y Dinosaurio Diabólico (T1). «»Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur» se basa en los cómics de éxito de Marvel y sigue las aventuras de Lunella Lafayette, una supergenio de 13 años, y su T-Rex, Devil Dinosaur.»

(T1). «»Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur» se basa en los cómics de éxito de Marvel y sigue las aventuras de Lunella Lafayette, una supergenio de 13 años, y su T-Rex, Devil Dinosaur.» Secret Chef (T1). «El productor ejecutivo David Chang trae una nueva visión radical de las competiciones de cocina en la que los chefs viven totalmente aislados y califican de forma anónima los platos de los demás en una serie de catas a ciegas. No podrán revelar su identidad y todo permanecerá oculto salvo lo más importante: la comida.»

(T1). «El productor ejecutivo David Chang trae una nueva visión radical de las competiciones de cocina en la que los chefs viven totalmente aislados y califican de forma anónima los platos de los demás en una serie de catas a ciegas. No podrán revelar su identidad y todo permanecerá oculto salvo lo más importante: la comida.» Week-End Family (T2). «Vic intenta entender si sus sentimientos hacia Nolan son recíprocos y le pide consejo a sus hermanas. Como Emma está fuera en un seminario este fin de semana, Fred está solo con sus hijas y está decidido a inmiscuirse en sus asuntos.»

HBO Max

Por último, HBO Max llega con poco y más bien sui géneris, aunque ahí está la nueva temporada de Warrior, si es que te gustan las galletas de época.

Contenidos exclusivos:

El pequeño Tom (T2). «Las desventuras de un niño y los consejos cuestionables que recibe de los bien intencionados adultos que le rodean.»

(T2). «Las desventuras de un niño y los consejos cuestionables que recibe de los bien intencionados adultos que le rodean.» Taylor Mac: 24 décadas de historia de la música popular americana . «Taylor Mac redefine la historia estadounidense a través de una experiencia teatral de 24 horas y la acompaña de canciones de los años 1776 a 2016.»

. «Taylor Mac redefine la historia estadounidense a través de una experiencia teatral de 24 horas y la acompaña de canciones de los años 1776 a 2016.» Vgly (T1). «Vgly y su grupo quieren ser famosos, pero están en lo más bajo de la pirámide social. Sin contactos, ni dinero, ni privilegios tendrán que enfrentarse a su barrio y al mundo para triunfar en la industria de la música.»

(T1). «Vgly y su grupo quieren ser famosos, pero están en lo más bajo de la pirámide social. Sin contactos, ni dinero, ni privilegios tendrán que enfrentarse a su barrio y al mundo para triunfar en la industria de la música.» Warrior (T3), A finales del siglo XIX donde diferentes organizaciones criminales chinas se enfrentaban entre ellas, además de luchar contra la policía y la clase trabajadora blanca abiertamente racista.»

