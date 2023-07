Como cada semana aquí en MC llega nuestra sección de juegos gratis y ofertas con lo mejor que cazamos de lo uno y de lo otro, para que no te compliques la vida buscando por ahí si no tienes tiempo, ganas o te falla la inspiración para elegir nuevo destino jugable.

Juegos gratis

Un par de juegos es lo que te puedes llevar gratis esta semana, pero no te quejes que estrenamos julio y además han llegado las rebajas de verano donde tú sabes. Al lío.

The Dungeon Of Naheulbeuk

En primer lugar tenemos el juego gratis de la semana en Epic Games Store, cuyo título completo es The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos. Se trata de un RPG táctico por turnos que puedes reclamar en este enlace.

Beholder 2

El segundo plato lo encontrarás en GOG, donde si te das prisa puedes echarle el guante a Beholder 2, un peculiar título de estrategia de esos en los que «las elecciones importan». Lo puedes reclamar en este enlace.



Juegos gratis en Prime Gaming

Si eres suscriptor de Amazon Prime, ya sabes que en Prime Gaming tienes una inagotable fuente de, entre otros contenidos, juegos gratis, actualizados semanalmente y con paquetes de largo recorrido. Sin embargo, la tradicional renovación de principios de mes aguantará unos días con una buena excusa: llegan los Prime Days de Amazon, lo cual alcanza también a los juegos. Pero hablando de juegos…

Los juegos nuevos que acaban de poner son:

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition

Gems of Destiny: Homeless Dwarf

Roguebook

Más juegos gratis en Prime Gaming por tiempo limitado:

Autonauts

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Prey

Revita

SteamWorld Dig 2

Un vistazo a las novedades de Prime Gaming para los Prime Days 2023:



Y más juegos gratis en Prime Gaming:

Alpha Mission II

Art of Fighting 3: The Path of The Warrior

Crossed Swords

Ghost Pilots

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter: Super Tag Battle

Last Resort

Magician Lord

Metal Slug

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug X

Mutation Nation

Ninja Commando

Ninja Master’s

Over Top

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

SNK 40th Anniversary Collection

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Sengoku

Sengoku 2

Soccer Brawl

Super Sidekicks

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

The Super Spy

Top Hunter: Roddy & Cathy

Twinkle Star Sprites

Ofertas

Y pasamos ya con el bloque de ofertas, con un último repaso a las novedades que nos dejó junio y que puedes encontrar rebajadas.

Novedades en oferta

Acabamos de estrenar el verano, junio dya se ha ido, pero hay unos cuantos títulos en oferta de entre los lanzamientos más destacados del mes que te pueden interesar:

Ofertas para PC

Seguimos con las ofertas para PC, aunque el centro neurálgico de las mismas ya sabes dónde se encuentra, porque ya te lo contamos: han comenzado las Rebajas de Verano de Steam y poco más hay que decir al respecto, ahí tienes toneladas de descuentos de los que aprovecharte.

Pero ya que estamos, en la Humble Store tienes ofertas con las que puedes hacerte e instalar posteriormente en Steam, por lo que todo queda en casa:

Ofertas para consolas

Y terminamos con nuestras tradicionales algunas buenas ofertas para las tres grandes consolas del mercado.

Tres buenas ofertas para Nintendo Switch:

Más ofertas para Nintendo Switch en Nintendo eShop.

Tres buenas ofertas para PlayStation:

Más ofertas para PS4 y PS5 en PlayStation Store.

Tres buenas ofertas para Xbox:

Más ofertas para Xbox One y Series en Xbox Store.