Netflix ha publicado el tráiler de la tercera temporada de The Witcher, cuyo estreno se espera para el próximo 29 de junio, aunque se repartirá en dos tandas, alargando así lo que le queda de tirón a la serie, antes de que Henrry Cavill sea reemplazado por Liam Hemsworth en el papel de Geralt de Rivia.

Así pues, queda poco para volver a ver a Cavill en pantalla, si bien su despedida real se dará para finales de año. Y todo parece indicar que la serie no sobrevivirá la marcha de su protagonista, a pesar de que en Netflix intenten demostrar lo contrario no solo teniendo ya al actor con el que reemplazarlo, sino habiendo confirmado dos temporadas adicionales, la cuarta y la quinta.

Claro que bien podría tratarse de un farol por parte de Netflix, habida cuenta de que The Witcher ha sido un despropósito desde el principio al que solo la presencia de Cavill salvaba de la quema. Es triste, pero cierto.

Ya la primera temporada, la que se vendía como el Juego de tronos de Netflix hacía aguas por todos lados: un guion terrible, un ritmo desigual, una trama confusa y un nivel de producción que iba de lo notable a la vergüenza ajena (el capítulo de los dragones podría ser una broma de mal gusto, pero no) dejaban la serie a la altura del refrito medio del servicio. Con la segunda intentaron arreglarlo, pero ni pudieron.

Entonces, Cavill anunció su marcha, una noticia que pilló por sorpresa a muchos -fue el mismo actor quien tentó en su día a Netflix con interpretar el papel de una serie cuyo material original y juegos le encantaban- y que se excusó mediáticamente por la vuelta del británico al papel de Superman; pero más tarde se supo del descontento de Cavill con una adaptación que no solo no respetaba el material original, sino que se burlaba de él.

O, al menos, ese ha sido el razonamiento más recurrente entre la prensa especializada, aunque oficialmente no se llegó a especificar nada. Lo cierto es que ni los fans de la obra de Andrzej Sapkowski, ni los de los juegos de CD Projekt han mostrado nunca un agrado multitudinario por la adaptación de Netflix. Más bien al contrario, con un único punto en común como acierto: Henrry Cavill. ¿Por qué entonces Cavill compartía casi los mismos minutos en pantalla con dos personajes secundarios?

A todo eso, la miniserie The Witcher: El origen de la sangre no ayudó a remontar el interés, no digamos ya la ilusión, por lo que Netflix está haciendo con el universo del brujo. Por no decir que está considerada una auténtica basura. Entre medias, cabe recordar The Witcher: La pesadilla del lobo, otro intento por dotar de vida a la franquicia televisiva que no fue tan mal.

Sea como fuere, tiene que ocurrir un milagro para que Netflix siga adelante con The Witcher una vez Cavill le dé el testigo a Hemsworth, y es que si la serie con Cavill ya deja que desear, sin él cuesta imaginárselo. Por mucho que digan que si dos temporadas más. Sin embargo, se han gastado un pastizal en esto y tienen que ver si pueden compensarlo de algún modo. Habrá que verlo, aunque las esperanzas e incluso las expectativas hayan desaparecido.

Mientras tanto, la tercera temporada de The Witcher, dará pistas de si es posible la remontada o no hay manera, en cuyo caso, servirá de despedida al bueno de Cavill. Puedes ver el tráiler a continuación.