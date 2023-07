UP 7000, una placa tipo Raspberry Pi con Intel Alder Lake-N

La nueva UP 7000 de la firma AAEON es una computadora de placa única que podría confundirse fácilmente con una Raspberry Pi. Tiene la misma forma y tamaño, presenta un conjunto similar de puertos e incluso tiene un conector GPIO de 40 pines compatible con el desarrollo de la Fundación británica, el gran referente en SBC.

Sin embargo, mientras que las Raspberry Pi están basadas en procesadores ARM, la UP 7000 funciona con arquitectura x86 de Intel y en concreto los procesadores Alder Lake-N que como sabes son los modelos de bajo consumo y precio que han reemplazado a los Pentium y Celeron.

Ello debería traducirse en una mayor compatibilidad de software, con una amplia gama de sistemas operativos soportados, incluidos todos los Windows y las distribuciones GNU/Linux. También debería ofrecer un mejor rendimiento general de proceso y gráfico, pero frente a esas ventajas tendrá el problema que será bastante más cara que los desarrollos similares basados en ARM.

La placa admite hasta 8 Gbytes de memoria LPDDR5 y hasta 64 GB de almacenamiento eMMC y se oferta con tres opciones de procesador, N97, N50 y el Intel N100 que conocemos por su instalación en Mini-PCs. La placa UP 7000 mide 85 x 56 mm, un tamaño similar al de una tarjeta de crédito y en conectividad podemos encontrar:

1 x HDMI 1.4b

1 x Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111H CG)

3 x USB 3.2 tipo A

Chip TPM 2.0

GPIO de 40 pines

Entrada de alimentación de CC (12 V/5 A)

No parece haber un lector de tarjetas microSD, pero en este tipo de desarrollos no es demasiado importante el almacenamiento y con el eMMC integrado debería bastar, si bien se puede usar uno de los puertos USB si se necesita almacenamiento adicional y además hay un encabezado de 10 pines con soporte para otras dos conexiones USB 2.0.

AAEON dice que la placa SBC es oficialmente compatible con Windows 10 Enterprise LTSC 2021, Ubuntu 22.04 LTS con kernel de Linux versión 5.15 y Yocto 4.0. Pero con un procesador Intel x86_64 y TPM 2.0 sus posibilidades van más allá y podría instalar cualquier Windows o Linux.

No se ha facilitado precio, pero tenemos la referencia de la UP Squared Pro 7000 lanzada por AAEON a comienzos de año que está disponible por 249 dólares. La Up 4000 es más pequeña y tiene menos puertos, por lo que debería ser sensiblemente más económica. En todo caso será más cara que los desarrollos basados en ARM como las Raspberry Pi.