Valve podría sorprendernos con un nuevo Half-Life en la Gamescom 2023

Si hay algo que casi todos los amantes de los videojuegos echamos en falta desde hace años es Half-Life 3, un juego que debería haber llegado al mercado hace años pero que, por desgracia, acabó siendo cancelado en 2014. Sobre este tema ya hicimos un análisis profundo donde llegamos a la conclusión de que, al final, el problema que definió el futuro de ese juego fue la búsqueda de la perfección.

La lista de proyectos relacionados con la franquicia Half-Life que canceló Valve es bastante larga, y pudimos conocerla al detalle hace tres años gracias a la publicación del libro interactivo Half-Life: Alyx – Final Hours. En la lista de proyectos cancelados también se encuentran otros juegos muy esperados, entre los que destaca sin ninguna duda Left 4 Dead 3.

El caso es que tras el lanzamiento de Half-Life: Alyx, y con los buenos resultados que cosechó tanto a nivel de ventas como de crítica, muchos recuperamos la esperanza de que Valve decidiese retomar el desarrollo de Half-Life 3 y de que pusiera por fin punto y final a las aventuras y desventuras de Gordon Freeman.

Sabemos que ese título centrado en la realidad virtual fue una manera de volver a tantear el interés de los jugadores en la franquicia sin correr grandes riesgos, y que esto podría servir a Valve como «punta de lanza» para seguir afrontando nuevos desarrollos, pero por desgracia no hay nada definitivo. No obstante, la aparición en la aplicación de la Gamescom 2023 de la etiqueta Half-Life y de referencias a la presencia de Valve en el evento han hecho saltar todas las alarmas.

Está claro que todo esto apunta al anuncio de novedades dentro de la franquicia en la Gamescom 2023, pero esto no quiere decir que tenga que ser necesariamente el anuncio de Half-Life 3, de hecho hay otras posibilidades mucho menos interesantes, como por ejemplo la presentación de una versión de Half-Life: Alyx para PlayStation 5 ahora que el kit PSVR2 lleva ya un tiempo prudencial en el mercado.

Ahora mismo solo podemos esperar a ver con qué nos sorprende Valve en la Gamescom 2023, pero yo por lo menos tengo las expectativas bajo mínimos por el historial de la compañía en los últimos años. Soy el primero al que le gustaría ver el final de la historia de Gordon Freeman, y también me encantaría disfrutar de Left 4 Dead 3, pero francamente no tengo muchas esperanzas en que ambos juegos vayan a llegar al mercado, ni siquiera a largo plazo. Ojalá me equivoque.