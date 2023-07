Ubisoft da marcha atrás con el cierre de cuentas

Nunca terminaremos de tener claro si lo de Ubisoft, durante estas últimas horas, es una aclaración sobre una política que ya estaba previamente definida, o si nos encontramos ante lo que se ha popularizado denominar como una recogida de cable, es decir, una rectificación sobre una acción previa, tras comprobar el impacto negativo que ha tenido. Tenemos razones para decantarnos tanto por una como por la otra opción, así que al final, todo quedará sujeto a la interpretación personal de cada uno.

¿De qué estoy hablando? Hace tan solo un par de días te contábamos que una respuesta proporcionada por la cuenta oficial de Ubisoft en Twitter X, daba a entender que la compañía se arrogaba el derecho de eliminar cuentas de usuario que permanecieran inactivas, aún cuando los usuarios de las mismas las hubieran empleado en el pasado para comprar juegos de la compañía. Es decir, que uno podía terminar perdiendo todas sus compras si Ubisoft lo deseaba.

La polémica tardó muy poco en llegar, y se intensificó aún más cuando, también en la red social, la cuenta de Ubisoft confirmó que el cierre de una cuenta también impediría el poder jugar a sus títulos aunque éstos hayan sido adquiridos en otras tiendas, como en Steam. Y es que, como desgraciadamente se ha popularizado entre desarrolladoras y distribuidoras, es necesario contar con una cuenta de usuario de las mismas para acceder a los juegos, independientemente de dónde y en qué formato hayan sido adquiridos.

Ahora, con una buena parte de la comunidad gamer en llamas, ha llegado el momento de las aclaraciones y, según podemos leer en VGC, Ubisoft afirma que no eliminará las cuentas que hayan adquirido juegos, además de afirmar que nunca han eliminado una cuenta que llevara menos de cuatro años inactiva. Algo que, sin duda, genera algo de tranquilidad frente a un escenario en el que, por sorpresa, nos podíamos encontrar con que nuestras cuentas, con los juegos adquiridos y asociados a las mismas, se perdieran para siempre.

No obstante, y teniendo en cuenta que la polémica se inició la semana pasada, resulta un tanto sorprendente que Ubisoft no se haya pronunciado hasta ahora, pese a que esto habría requerido de una respuesta prácticamente inmediata. ¿Por qué han tenido que pasar varios días? Si desde siempre han tenido claro que no se eliminarían cuentas vinculadas a juegos comprados, ¿no habría sido suficiente con una declaración oficial durante las primeras horas? Yo creo que sí, y esto es lo que hace que no descarte la teoría de la recogida de cable, tras comprobar que mantener lo que se entendió por parte de todos la semana pasada era, hasta ahora, la posición oficial de la compañía.