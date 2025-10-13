Orange Pi 6 Plus sube de nivel el segmento de SBC

Orange Pi 6 Plus es la nueva computadora de placa única del grupo chino Shenzhen Xunlong, seguramente una de las mejores alternativas a las Raspberry Pi que lideran en ventas el segmento del SBC.

Aunque la mayoría de las ofertas de Orange Pi están diseñadas para competir en la gama de entrada, el último modelo lanzado incluye características que la acercan más al potencial de un mini-PC.

Orange Pi 6 Plus, más en todo

La placa tiene un tamaño superior a la media de las SBC, con dimensiones de 115 x 100 mm. Ello ya nos indica otro tipo de enfoque. Su procesador es un Cix CD8180 /CD8160, un ARM de 64 bits con CPU de 12 núcleos de procesamiento (4 ARM Cortex-A720 a 2,8 GHz; 4 ARM Cortex-A720 a 2,4 GHz y 4 ARM Cortex-A520 a 1,8 GHz); una gráfica integrada Immortalis-G720 MC10 y una NPU con 30 TOPS de potencia para tareas de inteligencia artificial.

Su capacidad de memoria también es superior, ya que admite hasta 64 GB de memoria LPDDR5-5500 con ancho de banda de 128 bits. Lo mismo podemos decir del apartado del almacenamiento, con dos ranuras M.2 2280 con soporte para almacenamiento PCIe NVMe y otro conector adicional M.2 2230.

Su conectividad es amplísima gracias al aumento de tamaño, con todo tipo de puertos USB para periféricos, salidas para pantallas externas, conector GPIO, opción de tarjeta inalámbrica para Wi-Fi y Bluetooth o doble puerto LAN Ethernet. En concreto:

2 puertos host USB 3.0 tipo C (datos, video y alimentación)

2 puertos host USB 3.0

2 puertos USB 2.0

1 puerto DisplayPort 1.4

1 HDMI 1.4

1 x eDP

2 x Gigabit Ethernet

1 entrada de audio de 3,5 mm

2 conectores de altavoz (estéreo)

1 lector de tarjetas microSD

2 x M.2 2280 M-Key (para PCIe)

1 x M.2 2230 E-Key (para tarjeta inalámbrica)

Interfaz de cámara MIPI-CSI de 2 x 4 carriles

Interfaz táctil

1 conector de 40 pines (GPIO, UART, I2C, SPI, PWM)

Con estas características, el Orange Pi 6 Plus será una de las computadoras de placa única más potentes de las disponibles bajo la arquitectura ARM. Claro que, su consumo será superior ya que está diseñada para funcionar con una fuente de alimentación USB Tipo-C de 100 W. También su precio será bastante más elevado que el de una Raspberry 5, confirmando que este modelo forma parte de una línea de producto distinta.

Según la página del producto, el sistema será compatible con sistemas GNU/Linux como Debian o Ubuntu, además de Android y también Windows, suponemos la versión IoT, ya que Microsoft solo ha lanzado la versión de escritorio para procesadores Qualcomm.