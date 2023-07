Google Takeout no es una herramienta de uso diario, pero pese a ello es, en realidad, una de las más importantes del ecosistema de Google, pues es el principal medio, y en no pocos casos el único que nos ofrece la compañía del buscador para poder descargar todos los datos, archivos y demás que tenemos en sus diversos servicios. Así, si eres usuario habitual de sus servicios y todavía no conoces Takeout, no dudes en visitarlo, pues te encontrarás con más información de la que quizá puedas imaginar.

Google Takeout ofrece la posibilidad de programar exportaciones periódicas, aunque también las podemos llevar a cabo de manera puntual. Esto, claro, se ha convertido por lo tanto en un elemento recurrente cuando se produce el cierre de alguno de los servicios de la compañía y no queremos perder los datos del mismo. El ejemplo más reciente lo tenemos en el Archivo de Álbumes, aunque sin salir de este mismo año también resultó de lo más útil con el cierre de Stadia.

A lo largo de sus ya más de 10 años de historia, Google Takeout ha ido evolucionando tanto para dar cabida a los nuevos servicios de la compañía (y también a aquellos no disponibles inicialmente, como Gmail), como para sumar nuevas funciones que han ido dotando de mayor utilidad a esta herramienta. Así, como digo, pese a no figurar entre los más conocidos de la compañía, sin duda es una de las herramientas más interesantes y útiles.

Pues bien, según podemos leer en 9to5Google próximamente se sumará una nueva función que hará crecer su utilidad de manera exponencial, ya que Google Takeout mejorará la exportación de datos a servicios de terceros, con varias mejoras que entrarán en funcionamiento durante el primer trimestre de 2024. Con las mismas, los usuarios evitarán el tedio de tener que descargar a su PC el contenido de Google para, posteriormente, subirlo al servicio de su elección.

La interoperabilidad entre servicios es, en muchos casos, una quimera perseguida por los usuarios prácticamente desde los primeros tiempos de Internet, pero por diversas razones, que van desde el índole técnico hasta la preservación de los activos del usuario para mantenerlo atado a los mismos, en la mayoría de los casos no ha llegado a ser una realidad. Así, que Google vaya a avanzar sustancialmente en este sentido supone, sin duda, una excelente noticia y, además, esperemos que también una referencia para que otras empresas que prestan servicios similares avancen también en este sentido.