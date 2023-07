Apple cede ante Elon Musk con X, una mala señal

[Opinión] Ayer mismo te contábamos que Twitter no podía cambiar su nombre a X en la App Store por las políticas de Apple. No era una cuestión de animadversión entre las partes, no, era (y sigue siendo, en realidad) el cumplimiento de las normas que, durante años, Apple ha impuesto a desarrolladores y compañías que querían publicar sus apps en la tienda de aplicaciones de iOS. Era (es) la uniformidad que equipara a los más grandes con los más pequeños.

Soy consciente de que, al citar «las normas», de manera general, puede faltar algo de contexto, así que lo mejor será empezar por ir a lo concreto, es decir, a la página del sitio para desarrolladores de Apple en la que se dan cumplidas indicaciones sobre las reglas que deben seguirse en lo referido a la información sobre las apps. La puedes consultar en este enlace, y el apartado en concreto que nos interesa en este caso es el primero, «Name». En la web lo puedes ver en inglés, así que lo traduzco al español:

«El nombre localizado de su aplicación tal y como aparece en la App Store. El nombre debe tener un mínimo de dos caracteres y un máximo de 30 caracteres. Puede editarse hasta que envíe la aplicación a App Review. Posteriormente, puede cambiar el nombre cuando cree una nueva versión o cuando el estado de la versión de la aplicación permita editar esta propiedad.»

La norma está clara y, aunque estoy de acuerdo en que podríamos abrir una charla-coloquio para intentar determinar si esta norma tiene o no tiene sentido (seguro que hay argumentos muy interesantes por ambas partes) ahora no hablamos de su utilidad/sentido o falta de los mismos, sino de su mera existencia y, por lo tanto, de la obligatoriedad de su cumplimiento. Un aro, repito, por el que han pasado sin excepción todos los desarrolladores que han subido sus apps hasta el momento. Y también los que lo hagan en el futuro pues, dado que sigue publicada, debemos entender que sigue vigente.

Sin embargo, basta con visitar la tienda para comprobar que Apple ha permitido el cambio de nombre de la app, de Twitter a X, en un cambio que se obrado durante las últimas horas, pues ayer mismo, y lo comprobé personalmente al publicar la noticia que mencionaba al principio, la app seguía llamándose Twitter. Por su parte, la regla del mínimo de dos caracteres, como has podido comprobar tú mismo si has abierto el enlace, sigue estando vigente.

La App Store es la tienda de Apple y, en consecuencia, puede hacer en ella lo que le venga en gana (siempre y cuando no vaya en contra de la legalidad, claro está), pero demostrar una falta de coherencia como ésta supone, sin duda, un golpe para la imagen no ya de la tienda, sino de la compañía. «Éstos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros«, dice una popular cita atribuida erróneamente a Groucho Marx. En este caso, no obstante, la firma de la misma es lo de menos, lo verdaderamente importante es lo bien que encaja con la situación.

Ya hemos hablado bastantes veces, en el pasado, de aspectos positivos y negativos de la App Store, y sabemos que los reguladores (al menos los europeos) están cerca de acabar con su posición de exclusividad en el ecosistema de iOS. Por el incumplimiento de las reglas de la misma, Apple expulsó a Fortnite, y ha presionado de manera habitual a otros muchos desarrolladores. Sin embargo, en esta ocasión, han conculcado sus propias reglas, creando de este modo una situación de agravio comparativo con el resto de desarrolladores. Y no sé qué pensarás tú, pero personalmente me parece una enorme falta de respeto a los mismos que, y esto Apple no debería olvidarlo, son los principales responsables de los pingües beneficios que tienen su origen en la App Store.