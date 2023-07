Últimas horas para guardar tu Archivo de Álbumes de Google

Ya ha pasado casi un mes desde que Google anunciara el cierre de la función de Archivo de Álbumes, y dado que la medida fue anunciada con un mes de antelación con respecto a dicho cierre… efectivamente, es ahora o nunca, o realizas una copia de su contenido o lo perderás de manera irremisible. Claro que, y especialmente si no leíste la noticia que publicamos al respecto cuando se produjo el anuncio, es bastante posible que ahora mismo te estés preguntando qué es eso del Archivo de Álbumes.

Para explicarlo, tenemos que retroceder hasta 2016, momento en el que Google cerró Picasa, un conjunto de aplicación y servicio online de gestión de catálogos fotográficos que había adquirido previamente. En su momento fue un servicio muy popular, de modo que su cierre fue uno de esos que generan bastante ruido, aunque encajaba con los planes de la compañía, que pasaban por trasladar el foco a Google Fotos, que había sido lanzado un año antes y que se integraba mejor en el ecosistema de servicios de la compañía.

Aunque las colecciones fotográficas de Picasa fueron trasladadas a Google Fotos, la compañía también creo el Archivo de Álbumes para guardar determinados elementos de Picasa. Pero los planes no quedaron ahí, ya que la compañía del buscador se planteó convertirlo en un espacio común en el que se irían almacenando todas las imágenes de sus servicios, es decir, todas aquellas relacionadas con la cuenta del usuario, claro. Sin embargo, su uso no llegó a generalizarse (y eso que es algo que dependía de la propia compañía, no de los usuarios), por lo que terminó quedando condenado al ostracismo y, ya conocemos a Google, a un inevitable cierre.

Ahora bien, es probable que pienses que no lo has usado nunca y, por lo tanto, que no tienes Archivo de Álbumes o, en todo caso, que estará vacío. Sin embargo, que su uso no se generalizara no significa que solo se asociara a Picasa. Otros servicios, como Google Hangouts o Blogger, también han recurrido a este almacén compartido, por lo que si los has empleado, es más que probable que tengas algún contenido en los mismos, aunque sean imágenes que ya ni siquiera recuerdas.

Pues bien, ya solo quedan unas pocas horas para que puedas guardar el contenido de tu Archivo de Álbumes, así que como mínimo, lo que tendrías que hacer es acceder al mismo (puedes hacerlo directamente desde este enlace). Y sí, al hacerlo, descubres que efectivamente hay algún contenido en el mismo, podrás hacer una copia de todo su contenido mediante Google Takeout. Para tal fin, cuentas con un apartado diseñado para guardar el contenido de tu archivo. Puedes acceder al mismo pinchando aquí.

En mi caso, cuando comprobé por primera vez el contenido de mi Archivo de Álbumes (hace un mes menos un día), para mi sorpresa me encontré con muchas más imágenes de las que esperaba, y esa es la razón por la que, desde entonces, recomiendo a todo el mundo que revise el suyo, pues quizá esté a punto de perder algunas imágenes que, de saber que están ahí, querrían conservar. Así, y perdona mi insistencia, y a no ser que estés totalmente seguro de que no tienes nada, o de que lo que hay ahí no te interesa, te vuelvo a recomendar que, como mínimo, lo compruebes. Te llevará solo unos segundos y, quizá, incluso te lleves alguna alegría.