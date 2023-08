Nfortec presenta su polivalente Saggita X

Hablar de la Saggita X de Nfortec es, sin duda, poner el foco en una fuente de alimentación tremendamente equilibrada, capaz de proporcionar el rendimiento y la seguridad que demandamos para un sistema de alto rendimiento, pero por un precio que la acerca a muchos presupuestos, lo que explica que se haya convertido en la elección predilecta para muchos usuarios que deciden ensamblar su propio PC. Ahora bien, para mantenerse al frente, es imprescindible renovarse.

Conscientes de esa necesidad, Nfortec acaba de presentar su nueva Saggita X, una revisión mayor del modelo Saggita y que hereda todas las virtudes del diseño predecesor, pero que suma interesantes novedades que la convierten en una opción aún más recomendable que hasta ahora. Este modelo se suma a la completa propuesta configurada por los modelos Vanth y SCUTUM, asumiendo el rol de tope de gama de la marca.

Disponible en versiones de 750, 850 y 1.000 vatios, todos los modelos cuentan con certificiación 80 Plus GOLD, lo que nos garantiza que hablamos de unas fuentes de alimentación totalmente fiables, que no solo garantizarán el correcto suministro de energía en todo momento, sino también la protección de los componentes del PC. No en vano, cuenta con protecciones frente a sobrevoltaje (OVP), cortocircuitos (SCP), bajo voltaje (UVP), sobretensión (OPP) sobrecorriente (OCP) y sobrecalentamiento (OTP). Además, claro, dado que hablamos de una fuente de alimentación totalmente actualizada, la Nfortec Saggita X cumple con el estándar ATX 3.0 PCI 5.

Como puedes ver en la imagen, hablamos de una fuente de alimentación 100% modular, de modo que nos evitaremos la presencia de cables innecesarios que no solo dificultan el montaje, sino que también tienen un efecto negativo en el flujo de ventilación de la caja. Esta es su lista completa de conexiones, según las especificaciones para el modelo de 1.000 vatios:

1x Conector para placa base: 20+4 pin ATX, Longitud 650mm

2x Conector EPS (8-pin), Longitud 650mm

4x Conector PCI-E (6 + 2 pin), Longitud 650mm (3x en los modelos de 850 y 750 vatios)

1x Conector PCI-E 5.0 12VHPWR (600W), Longitud 650mm

(600W), Longitud 650mm 8x Conector SATA, Longitud 500mm + 120mm entre conector

4x Conector (4 pin) periferal (Molex), Longitud 550mm + 120mm por conector

1x Conector para sincronización A-RGB 3pin 5v

Los tres modelos de la Nfortec Saggita X cuentan, por lo tanto, con un conector 12VHPWR de modo que son totalmente aptas para equipos con tarjetas gráficas NVDIA GeForce RTX 40.

El trabajo de rediseño de la Saggita para llegar a este Saggita X ha dado lugar no solo a su adecuación a las necesidades más actuales, también nos encontramos con mejoras en su diseño, algo que queda evidenciado al comprobar que su tamaño es más reducido, algo a lo que contribuye un PCB rediseñado que mejora su eficiencia y reduce su temperatura, lo que facilita su montaje en sistemas de diversos tamaños. Y, por supuesto, para aquellos usuarios que no renuncian al toque de color, también cuenta con un ventilador LED RGB.

Las nuevas Nfortec Saggita X ya están a la venta en la página web de Nfortec, estos son sus precios: