La serie GeForce RTX 40 se encuentra en una fase muy avanzada de despliegue, tanto que NVIDIA solo tiene pendiente ahora mismo el lanzamiento de la GeForce RTX 4050, una tarjeta gráfica de gama media económica que, si todo va según lo previsto, debería llegar al mercado antes de terminar este mismo año.

Con las Radeon RX 7000 ocurre precisamente todo lo contrario. Esta nueva generación de AMD ha tenido un lanzamiento mucho más espaciado y lento, y todavía faltan por llegar al mercado modelos tan importantes como la Radeon RX 7800 XT, la Radeon RX 7700 XT y la Radeon RX 7500 XT, aunque no descartamos la posibilidad de que lleguen también otras versiones sin la coletilla XT.

Precisamente por esta razón todavía no he actualizado la guía de equivalencias de tarjetas gráficas, porque estoy esperando a que NVIDIA y AMD completen el lanzamiento de todos los modelos que darán forma a sus nuevas generaciones, y es que no tiene sentido hacer una actualización parcial para tener que volver a tocar la guía unos meses después.

Con todo, como veo que ambas están tardando más de lo que me gustaría, y que muchos de nuestros lectores tienen dudas sobre cómo posicionan realmente las GeForce RTX 40 y las Radeon RX 7000, he decidido hacer un artículo independiente centrado en ambos modelos para ofreceros una relación de equivalencias que os ayudará a resolver esas dudas, y que os permitirá tener claro cómo posicionan todos los modelos disponibles de ambas generaciones.

Para que tengáis una visión más amplia a la hora de hablar de cada tarjeta gráfica y de sus equivalencias no solo os daré el rendimiento en bruto, sino que también os indicaré qué es lo que podéis esperar al activar el trazado de rayos, y haré una referencia a tecnologías de valor como el DLSS 2, el FSR2 y el DLSS 3.

Muchos medios se resisten a dar el valor que merece la generación de fotogramas, pero también ocurrió esto en los primeros años de vida del trazado de rayos y del DLSS y al final mirad a dónde hemos llegado. Como siempre, si tras leer el artículo os queda cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

GeForce RTX 40 frente a Radeon RX 7000: rendimiento y equivalencias

El orden adoptado para listar cada modelo está ordenado por la potencia del mismo. Por tanto, os indico primero el modelo más potente y su equivalencia más cercana, si es que tiene alguna. También haré referencia a las tecnologías de valor soportadas y a su capacidad para trabajar con trazado de rayos, ya que es un tema importante a día de hoy.

GeForce RTX 4090: es la tarjeta gráfica más potente que existe actualmente en el mercado de consumo general, y no tiene equivalente directo . En juegos es hasta un 45% más potente que la GeForce RTX 3090 Ti, el anterior tope de gama de NVIDIA, y con trazado de rayos activo la supera hasta en un 79%. La diferencia es enorme, tanto que supera a la Radeon RX 7900 XTX en un 25% de media. También es la tarjeta gráfica más potente que existe trabajando con trazado de rayos, soporta DLSS 3 (generación de fotogramas) y es ideal para 4K.

es la tarjeta gráfica más potente que existe actualmente en el mercado de consumo general, y . En juegos es hasta un 45% más potente que la GeForce RTX 3090 Ti, el anterior tope de gama de NVIDIA, y con trazado de rayos activo la supera hasta en un 79%. La diferencia es enorme, tanto que supera a la Radeon RX 7900 XTX en un 25% de media. También es la tarjeta gráfica más potente que existe trabajando con trazado de rayos, soporta DLSS 3 (generación de fotogramas) y es ideal para 4K. GeForce RTX 4080: su equivalencia más cercana es la Radeon RX 7900 XTX . Esta última es un pelín más potente de media en rasterización, pero muy inferior en trazado de rayos. Comparada con la GeForce RTX 3080 es hasta un 49% más potente, soporta DLSS 3 y también es una solución gráfica pensada para mover juegos en resolución 4K sin ningún tipo de problemas.

su equivalencia más cercana es la . Esta última es un pelín más potente de media en rasterización, pero muy inferior en trazado de rayos. Comparada con la GeForce RTX 3080 es hasta un 49% más potente, soporta DLSS 3 y también es una solución gráfica pensada para mover juegos en resolución 4K sin ningún tipo de problemas. GeForce RTX 4070 Ti : su equivalente más cercano es la Radeon RX 7900 XT , aunque esta es entre un 10% y un 12% más potente de media en rasterización. Cuando activamos el trazado de rayos la solución de NVIDIA gana claramente y rinde, de media, entre un 10% y un 15% más, aunque depende de los juegos que utilicemos para hacer la media. Soporta DLSS 3 y está pensada para jugar en 4K y en 1440p.

: su equivalente más cercano es la , aunque esta es entre un 10% y un 12% más potente de media en rasterización. Cuando activamos el trazado de rayos la solución de NVIDIA gana claramente y rinde, de media, entre un 10% y un 15% más, aunque depende de los juegos que utilicemos para hacer la media. Soporta DLSS 3 y está pensada para jugar en 4K y en 1440p. GeForce RTX 4070 : no tiene equivalente en la nueva generación de AMD, aunque todo parece indicar que su rival será la Radeon RX 7800 XT . Dentro de la generación anterior, sus equivalentes más cercanos son las GeForce RTX 3080 y Radeon RX 6800 XT . Su rendimiento en trazado de rayos es similar al de la Radeon RX 7900 XT, aunque tiende a perder por poco frente a aquella cuando se utiliza resolución 4K. Soporta DLSS 3, y aunque puede mover juegos en 4K su resolución óptima es QHD.

: no tiene equivalente en la nueva generación de AMD, aunque todo parece indicar que su rival será la . Dentro de la generación anterior, sus equivalentes más cercanos son las . Su rendimiento en trazado de rayos es similar al de la Radeon RX 7900 XT, aunque tiende a perder por poco frente a aquella cuando se utiliza resolución 4K. Soporta DLSS 3, y aunque puede mover juegos en 4K su resolución óptima es QHD. GeForce RTX 4060 Ti: tampoco tiene un equivalente directo dentro de la serie Radeon RX 7000, aunque se espera que compita con la Radeon RX 7700 XT . En la generación actual sus equivalentes más cercanos son las GeForce RTX 3070 y Radeon RX 6750 XT en rasterización, aunque en trazado de rayos es muy superior a la Radeon RX 6750 XT. Soporta DLSS 3 y puede mover juegos en 1440p y 1080p, aunque su resolución ideal es 1080p.

tampoco tiene un equivalente directo dentro de la serie Radeon RX 7000, aunque se espera que compita con la . En la generación actual sus equivalentes más cercanos son las en rasterización, aunque en trazado de rayos es muy superior a la Radeon RX 6750 XT. Soporta DLSS 3 y puede mover juegos en 1440p y 1080p, aunque su resolución ideal es 1080p. GeForce RTX 4060: esta sí tiene equivalente directo en la nueva generación de AMD, la Radeon RX 7600. En general, la GeForce RTX 4060 es un 6% más potente en 1080p y un 40% más rápida en 1080p con trazado de rayos. Al subir a 1440p la primera es casi un 8% más potente, y con trazado de rayos activado gana por un 59%. Soporta DLSS 3 y su resolución ideal es 1080p, aunque puede con juegos en 1440p.

Notas finales: ¿qué podemos esperar de las GeForce RTX 4050 y Radeon RX 7500?

Ambas tarjetas gráficas cubrirán el sector de gama media económica, y estarán pensadas para mover juegos en resolución 1080p con fluidez. Viendo las especificaciones y los datos de rendimiento de la GeForce RTX 4060, creo que la GeForce RTX 4050 rendirá entre un 20% y un 25% menos que aquella en 1080p (rasterización).

En el caso de la Radeon RX 7500 nos encontramos en una situación similar, y lo más probable es que rinda alrededor de un 20% menos que la Radeon RX 7600 en 1080p bajo rasterización. Si esto se confirma, ambas tarjetas gráficas ofrecerían un rendimiento muy parecido, pero la solución de NVIDIA podría ser un poco más potente.

Es importante tener en cuenta que la GeForce RTX 4050 podría estar limitada a un bus de 96 bits y equipada con 6 GB de memoria GDDR6, mientras que la Radeon RX 7500 tendrá, en teoría, un bus de 128 bits y 8 GB de GDDR6. Esa configuración le daría ventaja en ciertas situaciones, pero la solución de NVIDIA lo compensaría con el DLSS 3.

La verdad es que tengo muchas ganas de poder probar ambas tarjetas gráficas y de contaros de qué son capaces, aunque me atrevo a adelantaros que van a ser bastante capaces en 1080p. Si NVIDIA y AMD mantienen unos precios razonables (alrededor de 200 euros) podríamos estar ante dos soluciones muy recomendables para presupuestos ajustados, y ambas cerrarán las series GeForce RTX 40 y Radeon RX 7000.