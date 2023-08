Dentro de la gama media de tarjetas gráficas de menos de 300 euros NVIDIA y AMD tienen dos grandes opciones de nueva generación, la GeForce RTX 4060 y la Radeon RX 7600. Las dos utilizan las arquitecturas más avanzadas de ambas compañías, y están equipadas con las últimas tecnologías del sector.

Esto que os acabo de decir es muy importante, porque significa que gracias a ambos modelos se ha democratizado el acceso a las arquitecturas y a las tecnologías más punteras e interesantes del sector gráfico, y se han convertido en dos opciones que vale la pena tener en cuenta, sobre todo gracias a los últimos ajustes que se han producido en sus precios de venta.

Sin embargo, a la hora de elegir, ¿cuál es la mejor opción? Para responder a esta pregunta os he preparado un artículo donde voy a enfrentar directamente a la GeForce RTX 4060 y a la Radeon RX 7600, y donde voy a tener en cuenta todos y cada uno de los valores que ofrecen ambas tarjetas gráficas, incluyendo tanto el rendimiento en trazado de rayos como las tecnologías de mejora de rendimiento, el consumo y el precio de venta.

Consideraciones previas sobre las pruebas

Antes de entrar en materia quiero comentar este tema, porque sé que algunos medios se empeñan en evitar comparativas centradas en trazado de rayos, otros incluso llegan a utilizar solo el FSR para medir el rendimiento de tarjetas gráficas NVIDIA en vez de diferenciar entre FSR y DLSS, y también he visto casos en los que directamente se deja fuera de la ecuación el DLSS 3 (generación de fotogramas).

Todo esto es injusto y demuestra una falta de profesionalidad de manual. El trazado de rayos es una tecnología que lleva ya un tiempo asentada, tanto que incluso se ha trasladado a las consolas de la generación actual, aunque estas no puedan manejarla de forma eficiente por su alta exigencia y las limitaciones de su hardware.

Por otro lado, si NVIDIA tiene el DLSS y AMD tiene el FSR significa que las tarjetas gráficas de una y otra marca ofrecen su propia tecnología, y que esta representa un valor diferencial. Utilizar FSR con una tarjeta gráfica NVIDIA en un juego que soporta DLSS es anular a la fuerza ese valor diferencial, y obvia decir que esto es algo escandaloso que demuestra una falta total de imparcialidad.

Para que nos entendamos, sería como si en un juego que soporta DLSS, FSR y XeSS se forzase el uso de XeSS en tarjetas gráficas NVIDIA y AMD porque esa tecnología es multiplataforma. No tendría sentido, ¿verdad que no? ¿Entonces por qué se puede llegar a defender el uso de FSR en gráficas NVIDIA dentro de juegos que soportan DLSS? A cada tarjeta gráfica su tecnología, siempre que sea posible.

Finalmente hay que hablar del DLSS 3 y su valor en pruebas de rendimiento. Esta tecnología ayuda a mejorar la fluidez en juegos, y tiene un impacto muy positivo cuando se implementa correctamente, por lo que representa un valor añadido que debemos tener en cuenta. Negarlo no tiene sentido, y nos obligaría a negar también el valor que tendrá el FSR 3 cuando llegue al mercado, algo que nosotros no vamos a hacer.

Banco de pruebas utilizado

Procesador Intel Core i9-13900K con 8 núcleos P y 16 núcleos E.

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC con 8 GB de memoria gráfica.

Tarjeta gráfica Radeon RX 7600 con 8 GB de memoria gráfica.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

GeForce RTX 4060 y Radeon RX 7600: ¿vale la pena el trazado de rayos en gráficas de menos de 300 euros?

Este es otro mantra que se ha creado tirando excusas que no tienen sentido. Se ha quitado valor al trazado de rayos en tarjetas gráficas de esta gama porque se dice que el rendimiento no es bueno, y que no son capaces de ofrecer una experiencia aceptable con dicha tecnología activada.

Esto es mentira, porque estas tarjetas gráficas dan lo mejor de sí en 1080p, una resolución en la que el trazado de rayos combinado con un leve reescalado ya es perfectamente viable, y en muchos títulos representa una diferencia sustancial en calidad gráfica, incluso cuando se aplica de forma parcial. Dos buenos ejemplos son Dying Light 2, donde el trazado de rayos aplicado a sombras y oclusión ambiental marca un cambio enorme, y Cyberpunk 2077.

También hay que tener presente que gracias al DLSS 3 la fluidez mejora mucho cuando tenemos aplicado el trazado de rayos, y que esta tecnología en combinación con el DLSS 2 hace que dicho ajuste se pueda disfrutar sin problemas incluso con una GeForce RTX 4060.

Con la enorme cantidad de juegos que hay ahora mismo en el mercado con soporte de trazado de rayos, y de las tecnologías DLSS y FSR de NVIDIA y AMD, negar el valor del trazado de rayos en una tarjeta gráfica para jugar en 1080p es un error y un sinsentido. Curiosamente, esto me recuerda a la transición al T&L por hardware, una situación en la que también se negó el valor de este avance hasta la saciedad y se tildó, incluso de fracaso. Al final sentó las bases de la tecnología actual.

GeForce RTX 4060 frente a Radeon RX 7600: GPU y caché

La GeForce RTX 4060 es una tarjeta gráfica de gama media basada en la arquitectura Ada Lovelace de NVIDIA. Su GPU es una AD107 fabricada en el nodo de 5 nm de TSCM, tiene un total de 18.900 millones de transistores y ocupa solo 146 mm cuadrados. Es muy pequeña, pero tiene una enorme densidad de transistores.

Con esta tarjeta gráfica NVIDIA introdujo cambios importantes tanto a nivel de arquitectura como en el subsistema de memoria. La GeForce RTX 4060 tiene un bus de 128 bits y utiliza memoria GDDR6 a 17 GHz, lo que se traduce en un ancho de banda de 272 GB/s, una cifra algo justa que se ve compensada por la inclusión de una enorme caché L2 de 24 MB. Al tener una mayor cantidad de caché L2 se reduce la dependencia de la GPU de la memoria gráfica y se mejora el rendimiento.

Cuando la GPU necesita acceder a determinados datos o instrucciones busca primero en sus caché siguiendo una jerarquía muy simple. Primero mira en la L1, luego en la L2 y finalmente en la L3, si esta última existe. La memoria L2 es más rápida y está más cerca de la GPU que la caché L3, lo que significa que la latencia es menor, así que ofrece un mayor rendimiento.

Si la comparamos con la memoria gráfica la diferencia en términos de latencia y de velocidad es todavía mayor, y por eso el rendimiento mejora si la GPU encuentra lo que necesita en la caché L2. Cuando no lo encuentra en sus cachés tiene que recurrir a la memoria gráfica, y esto penaliza ligeramente el rendimiento. Tener una mayor cantidad de caché hace que esta pueda almacenar más datos y más instrucciones, y que la GPU registre una mayor tasa de aciertos cuando busca en ella, lo que mejora notablemente el rendimiento.

La Radeon RX 7600 utiliza la arquitectura RDNA 3 de AMD y monta una GPU Navi 33, que tiene 13.300 millones de transistores y ocupa 204 mm2. Está fabricada en el nodo de 6 nm de TSMC, y a diferencia de sus hermanas mayores utiliza un diseño de núcleo monolítico. Esta GPU utiliza también un bus de memoria de 128 bits y memoria GDDR6.

Para compensar el ajustado ancho de banda que ofrece esa configuración este modelo adopta un enfoque similar al de la GeForce RTX 4060, aunque no idéntico. En vez de montar una gran cantidad de caché L2 lo que hace es integrar un bloque de 32 MB de caché L3. La caché L3 es más lenta que la L2, pero en este caso se compensa con una mayor cantidad de la misma (8 MB más), lo que significa que aunque no sea tan rápida puede albergar más datos e instrucciones y aumentar la tasa de aciertos de la GPU.

Esos buses de memoria, y esas cantidades de caché, colocan a las Radeon RX 7600 y GeForce RTX 4060 en un nivel óptimo para mover juegos en resoluciones 1080p, pero se empiezan a ver penalizadas en 1440p y no son óptimas para 4K. Esto tiene una explicación, y es que cuanto mayor es la resolución más espacio se ocupa en las cachés y en la memoria gráfica, y más influye el ancho de banda en las comunicaciones entre la GPU y dicha memoria.

Conforme incrementamos la resolución más rápido se ocupa la caché y menos datos, elementos e instrucciones se pueden guardar en ella, lo que explica por qué hay una penalización tan grande con alto tan simple como subir de 1080p a 1440p con ambas tarjetas gráficas. Por esta razón la Radeon RX 6700 XT, que es una tarjeta pensada para 1440p, tiene un bus de 192 bits y 64 MB de caché L3, por poneros un ejemplo sencillo y fácil de entender.

NVIDIA Ada Lovelace frente a AMD RDNA 3

Con la arquitectura Ada Lovelace NVIDIA no solo ha incrementado la caché L2 y ha dado el salto al nodo de 5 nm, también ha potenciando la eficiencia y el rendimiento, y ha introducido mejoras en los shaders, los núcleos tensor, los núcleos RT y el Optical Flow Accelerator. Gracias a dichas mejoras se ha producido un salto generacional bastante importante.

Los nuevos shaders incorporan la tecnología «Shader Execution Reordering», un avance notable porque permite reordenar el trabajo de los sombreadores en tiempo real, mejorando con ello el proceso de posicionamiento y de ejecución de los datos. De esta manera se pone fin a la divergencia de ejecución y a la divergencia de datos, y es posible mejorar en dos veces el rendimiento con operaciones de trazado de rayos.

Ada Lovelace introduce los núcleos RT de tercera generación, que pueden doblar el rendimiento trabajando con intersecciones rayo-triángulo, y cuentan con dos nuevas tecnologías que mejoran notablemente la optimización trabajando con trazado de rayos:

Displaced Micro-Mesh, una tecnología que utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con grandes cargas de geometría y trazado de rayos.

una tecnología que utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con grandes cargas de geometría y trazado de rayos. Opacity Micro-Mask, que reduce la carga de trabajo de los shaders al realizar una determinación más precisa de la opacidad de los objetos y de la densidad de los mismos.

Los núcleos tensor de cuarta generación especializados en IA abren la puerta a tecnologías más avanzadas aplicadas en juegos, como las texturas neurales, pueden trabajar con operaciones FP8/INT8 de una manera más eficiente, y el nuevo «Optical Flow Accelerator» permite estimar de forma inteligente el recorrido de los píxeles en movimiento, lo que es clave para que el DLSS 3 (generación de fotogramas) funcione correctamente.

La arquitectura RDNA 3 mantiene el subsistema de caché L3 que vimos en RDNA 2, aunque introduce mejoras para incrementar el ancho de banda y reducir la latencia. Con esta arquitectura AMD ha introducido los shaders de doble emisión, que son capaces de trabajar con dos instrucciones Wave32 por ciclo de reloj, lo que dobla el pico de rendimiento teórico en PF32.

También nos encontramos con los núcleos de segunda generación para acelerar trazado de rayos, que superan las limitaciones de la generación anterior y que, en teoría, mejoran el rendimiento hasta en un 80%. Digo en teoría porque, como veremos más adelante, el rendimiento que ofrece la Radeon RX 7600 en trazado de rayos está más cerca de la arquitectura RDNA 2 que de RDNA 3.

Otra de las mejoras más importantes que ha introducido AMD con esta arquitectura son los núcleos especializados en IA, que están preparados para afrontar cargas de inferencia y de inteligencia artificial, y en general cualquier otra tarea asociada a la aplicación de algoritmos de IA, liberando con ello al resto de la GPU de esta carga de trabajo. Todavía no se han empezado a utilizar de forma intensiva con tecnologías que marquen la diferencia.

La Radeon RX 7600 soporta FSR 2 y tendrá soporte pleno de FSR 3, incluyendo la interpolación de fotogramas que AMD presentó recientemente, así que es solo cuestión de tiempo hasta que podamos probar dicha tecnología y ver cómo se compara con el DLSS 3 de NVIDIA, aunque al momento de escribir este artículo no estaba disponible, y por eso no hemos podido tenerla en cuenta.

Especificaciones de la GeForce RTX 4060

Núcleo gráfico AD107 en 5 nm.

18.900 millones de transistores.

Área del encapsulado: 146 mm cuadrados.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 3.

Texture Processing Clusters (TPCs): 12.

3.072 shaders a 2,46 GHz.

96 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

96 núcleos tensor de cuarta generación.

24 núcleos RT de tercera generación.

Bus de memoria de 128 bits.

8 GB de GDDR6 a 17 GHz con un ancho de banda de 272 GB/s.

15,11 TFLOPs de potencia en FP32.

24 MB de caché L2 (453 GB/s efectivos).

TGP de 115 vatios, consumo medio de 110 vatios.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 x8.

Necesita un conector de alimentación adicional de 8 pines.

Precio. desde 299,95 euros.

Especificaciones de la Radeon RX 7600

GPU Navi 33 en 6 nm y 13.300 millones de transistores.

Arquitectura RDNA3.

32 unidades de computación.

2.048 shaders a 2.250 MHz-2.655 MHz.

128 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

32 núcleos de aceleración de trazado de rayos de segunda generación.

64 núcleos para IA.

Bus de 128 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 18 GHz con un ancho de banda de 288 GB/s.

Potencia en FP32: 21,5 TFLOPs.

32 MB de caché infinita.

Interfaz PCIe Gen4 x8.

TBP de 165 vatios.

Precio: desde 269,95 euros.

GeForce RTX 4060 frente a Radeon RX 7600 en rasterización

Ghostwire: Tokyo en 1080p

Ghostwire: Tokyo en 1440p

Red Dead Redemption 2 en 1080p

Red Dead Redemption 2 en 1440p

Resident Evil 4 Remake en 1080p

Resident Evil 4 Remake en 1440p

Shadow of the Tomb Raider en 1080p

Shadow of the Tomb Raider en 1440p

A Plague Tale: Requiem en 1080p

A Plague Tale: Requiem en 1440p

Microsoft Flight Simulator en 1080p

Microsoft Flight Simulator en 1440p

Gears V en 1080p y 1440p

Dying Light 2 en 1080p

Dying Light 2 en 1440p

Cyberpunk 2077 en 1080p

Cyberpunk 2077 en 1440p

Rendimiento relativo y comentarios

Las diferencias de rendimiento en rasterización no son muy marcadas entre la Radeon RX 7600 y la GeForce RTX 4060, aunque de media la segunda es un 5,18% más rápida. Si activamos el DLSS y la generación de fotogramas, la diferencia entre ambas se acentúa a favor de la solución de NVIDIA, como podemos ver en la imagen adjunta.

Los fotogramas generados a través del DLSS 3 mejoran la fluidez en juegos, y por tanto representan un valor claro que afecta a la jugabilidad, así que deben ser tenidos en cuenta. Cuando llegue el FSR 3 y la interpolación de fotogramas de AMD también la tendremos en cuenta en nuestras pruebas.

Hay que destacar dos cosas, la primera es que al utilizar la mirilla del rifle de francotirador en Resident Evil 4 Remake superando el máximo de memoria se producen tirones y caídas de FPS que, en general, son más marcados en la Radeon RX 7600, lo que produce unos resultados que quizá os sorprendan, pero que son totalmente realistas, porque al final hay muchos momentos en los que queremos utilizar ese arma.

En segundo lugar, como habréis podido apreciar, utilizar el Intel XeSS en Shadow of the Tomb Raider la Radeon RX 7600 afecta negativamente al rendimiento, y el reescalado de A Plague Tale: Requiem tampoco marca una diferencia con dicha tarjeta gráfica. Ninguno de los dos juegos soporta FSR, así que no tuve otra opción.

Con todo, esto os ayudará a entender también por qué no es justo forzar el uso de una técnica de reescalado concreta en un juego que soportan todas las que necesitamos, como por ejemplo forzar FSR en gráficas NVIDIA teniendo DLSS disponible, ya que puede dar pie a resultados manipulados e injustos.

En 1440p la diferencia a favor de la GeForce RTX 4060 se eleva hasta un 9,96%, de nuevo el DLSS y la generación de fotogramas marcan una diferencia sustancial. Activar el DLSS 3 marca una gran diferencia en juegos con alta dependencia de la CPU, y tanto el FSR 2 como el DLSS 2 pueden ayudar a reducir el consumo de memoria gráfica, lo que puede marcar una diferencia sustancial en ciertos escenarios.

GeForce RTX 4060 frente a Radeon RX 7600 en trazado de rayos

Cyberpunk 2077 en 1080p con trazado de rayos

Cyberpunk 2077 en 1440p con trazado de rayos

Shadow of the Tomb Raider en 1080p con trazado de rayos

Shadow of the Tomb Raider en 1440p con trazado de rayos

Resident Evil 4 Remake en 1080p con trazado de rayos

Resident Evil 4 Remake en 1440p con trazado de rayos

Dying Light 2 en 1080p con trazado de rayos

Dying Light 2 en 1440p con trazado de rayos

A Plague Tale: Requiem en 1080p con trazado de rayos

A Plague Tale: Requiem en 1440p con trazado de rayos

Ghostwire Tokyo en 1080p con trazado de rayos

Ghostwire Tokyo en 1440 p con trazado de rayos

Rendimiento relativo y comentarios

La diferencia en trazado de rayos entre ambas tarjetas gráficas es bastante grande. La GeForce RTX 4060 supera a la Radeon RX 7600 con un 40,3% de media en 1080p, y tanto el DLSS 2 como el DLSS 3 no hacen más que disparar la diferencia entre ambas, como podemos ver en la gráfica adjunta.

Al utilizar el DLSS 2 en modo calidad y el DLSS 3, la GeForce RTX 4060 supera en tasa de fotogramas por segundo a la Radeon RX 7600 por un 77,63%, y en modo rendimiento la diferencia es de un 68,69%. Los números hablan por sí solos, y la experiencia en juegos es muy superior con la solución gráfica de NVIDIA.

En 1440p la diferencia de rendimiento en trazado de rayos se hace todavía más grande entre la GeForce RTX 4060 y la Radeon RX 7600. La primera gana por un 59,12%, y gracias al DLSS 2 y al DLSS 3 llega casi a doblar su rendimiento. En este cálculo he tenido en cuenta los datos obtenidos con la generación de fotogramas porque, como he dicho, dichos fotogramas existen y mejoran la fluidez del juego.

GeForce RTX 4060 frente a Radeon RX 7600: consumo

No podemos olvidarnos del consumo, un tema que siempre ha generado mucho revuelo. NVIDIA recibió críticas por el consumo de la serie GeForce RTX 30, mientras que AMD recibió valoraciones positivas por el consumo de su serie Radeon RX 6000. Como podemos ver en la gráfica adjunta, las tornas han cambiado, ya que la GeForce RTX 4060 solo consumo 117 vatios de máximo mientras que la Radeon RX 7600 alcanza los 168 vatios.

La Radeon RX 7600 rinde menos que la GeForce RTX 4060, pero consume un 43,59% más que esta, una diferencia sustancial sobre la que vamos a profundizar un poco más adelante al ver el consumo por vatio.

En la gráfica adjunta podemos ver el rendimiento por vatio, mejor dicho, los fotogramas por vatio que generan ambas tarjetas gráficas en Cyberpunk 2077 configurado en 1080p con calidad máxima y trazado de rayos en demencial. La diferencia en términos de eficiencia entre ambas tarjetas gráficas es muy grande, puesto que la GeForce RTX 4060 genera 0,25 FPS por vatio y la Radeon RX 7600 produce 0,10 FPS por vatio en nativo.

Al utilizar el DLSS 3 en modo calidad la diferencia se dispara todavía más, y con dicha tecnología en modo calidad la solución gráfica de NVIDIA es capaz de producir un fotograma por vatio consumido. No hay duda de que la GeForce RTX 4060 es mucho más eficiente.

Conclusiones: ¿cuál es mejor compra?

La diferencia de precio entre la Radeon RX 7600 más barata y la GeForce RTX 4060 más económica es de 30 euros a favor de la primera, es decir, la primera cuesta 30 euros menos. Esta tiene también la ventaja de venir con Starfield gratis, pero debemos tener en cuenta que la Radeon RX 7600:

Rinde un 5,18% menos en 1080p.

Rinde un 9,96% menos en 1440p.

Por otro lado, la GeForce RTX 4060 incluye el pack Overwatch 2 Invasion Ultimate, rinde un 40,30% más en trazado de rayos en 1080p y un 59,12% más en 1440p. Si a esto añadimos que el DLSS 2 escala mejor, que el DLSS 3 marca una diferencia de fluidez muy grande aumentando tanto las tasas de FPS mínimas como medias, y que dicha tarjeta gráfica consume mucho menos creo que la pregunta se responde sola.

Sé que la GeForce RTX 4060 ha recibido muchas críticas porque en términos de potencia bruta representa una mejora generacional menor frente a la GeForce RTX 3060, pero es una tarjeta gráfica muy capaz en 1080p que está a la última en trazado de rayos, y que marca una diferencia grande frente a la generación anterior y frente a sus rivales directos gracias al DLSS 3. También tiene una eficiencia realmente buena.

Haciendo una valoración global, por 299,95 euros la GeForce RTX 4060 es de lo mejor que podemos encontrar ahora mismo en el mercado dentro de su rango de precio, obviamente, esto no admite ningún tipo de discusión, y sí, a día de hoy es mejor compra que la Radeon RX 7600.