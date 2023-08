Tras varios rumores y filtraciones parece que Samsung por fin tiene claro cuándo va a lanzar el Galaxy S23 FE, un terminal que sucederá al Galaxy S21 FE porque no hubo Galaxy S22 FE, y que llegará en algún momento del mes de septiembre. Todavía no se ha confirmado un día exacto, pero está claro que con este lanzamiento Samsung intentará hacer hacer un poco de sombra a la presentación del iPhone 15.

El Galaxy S23 FE será una versión más económica del Galaxy S23. Para reducir el precio de venta Samsung introducirá recortes que afectarán tanto a la calidad de construcción del terminal como a sus especificaciones. A nivel externo podemos esperar una terminación en plástico, lo que supone un importante sacrificio frente al acabado en cristal del modelo estándar, mientras que a nivel de hardware reutilizará el SoC que vimos en la serie Galaxy S22.

Tened en cuenta que cuando hablamos del SoC utilizado en el Galaxy S22 nos referimos tanto al Snapdragon 8 Gen1, que estuvo presente en los modelos para Estados Unidos y otros mercados internacionales, como al Exynos 2200, que se utilizó en la versión para Europa. Esto quiere decir, por tanto, que el Galaxy S23 FE tendrá utilizará dos SoCs diferentes en función del mercado en el que se distribuya.

Tiene sentido, al fin y al cabo esto permitiría a Samsung limpiar stock de SoCs de generaciones anteriores que tenga acumulados, y al final el Galaxy S23 FE seguiría siendo un terminal de gama alta con esos dos chips, aunque es verdad que por los resultados que ambos ofrecieron en su momento sería mejor opción el Snapdragon 8 Gen1.

Especificaciones del Galaxy S23 FE: un Galaxy S22 con otro nombre

Esa es la mejor manera de definir a este «nuevo» smartphone que lanzará Samsung en septiembre, aunque debemos tener en cuenta que, como ya os he dicho anteriormente, su terminación no será tan premium como la de un auténtico tope de gama. A nivel de hardware está será su configuración final, según las últimas informaciones:

Pantalla de 6,4 pulgadas con panel Dynamic AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz y resolución FHD+.

SoC Exynos 2200 con CPU de ocho núcleos, dividida en un núcleo Cortex-X2 de alto rendimiento, tres núcleos Cortex-A710 y cuatro núcleos Cortex-A510 de alta eficiencia. GPU Xclipse 920 basada en la arquitectura AMD RDNA2 (Europa).

SoC Snapdragon 8 Gen1 con CPU de ocho núcleos, dividida en un núcleo Cortex-X2 de alto rendimiento, tres núcleos Cortex-A710 y cuatro núcleos Cortex-A510. GPU Adreno 730 (Estados Unidos y resto del mundo, salvo Europa).

6 GB u 8 GB de RAM, según versión.

128 GB o 256 GB de capacidad de almacenamiento, según versión.

Tres cámaras traseras, una principal de 50 MP, un teleobjetivo de 12 MP y una gran angular de 8 MP.

Cámara frontal de 10 MP.

Batería de 4.500 mAh compatible con recarga rápida de 25 vatios.

Android 13 como sistema operativo personalizado con la capa One UI 5.1.

Cuatro años de actualizaciones de Android y cinco años de parches de seguridad.

Lector de huellas dactilares.

El precio de venta todavía no ha trascendido, pero teniendo en cuenta lo que podemos encontrar ahora mismo en el mercado está claro que Samsung tendría que hilar muy fino si quiere posicionar bien este Galaxy S23 FE. Personalmente creo que no debería costar más de 649 euros, ya que por ese dinero es posible comprar uno de sus grandes rivales directos, el Nothing Phone (2).