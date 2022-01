Samsung anuncia el SoC Exynos 2200 con gráficos de AMD

Samsung ha presentado su nuevo procesador móvil Exynos 2200, en el que destaca una GPU bautizada como Xclipse 920 y que con tecnología RDNA 2 de AMD es consecuencia del acuerdo estratégico entre las dos compañías.

El Exynos 2200 supondrá un antes y un después en la línea de SoCs propios de Samsung. Si esta línea había estado hasta ahora por debajo del rendimiento ofrecido por los desarrollos de Apple y Qualcomm, no cabe duda que el gigante surcoreano se pondrá al día especialmente en el apartado gráfico.

Y es que las posibilidades de Samsung son enormes. Es uno de los grandes fabricantes de semiconductores, tiene una capacidad de producción asombrosa, tecnologías de fabricación tan avanzadas como los 4 nanómetros y cuenta con licencias ARM para diseñar sus propios chipsets Exynos. Si hasta ahora usaba estos desarrollos junto a los de Qualcomm, la nueva serie abre indudablemente un nuevo camino.

SoC Exynos 2200: otro nivel para Samsung

La compañía promete «la mejor experiencia de juego en teléfonos móviles, además de mejorar la ejecución general de las aplicaciones«. Aunque la GPU Eclipse es sin duda la estrella de este integrado («un procesador gráfico híbrido único en su tipo que se coloca entre una consola y un móvil»), las mejoras se extienden al resto de sus componentes como verás en sus especificaciones.

– El Exynos 2200 se fabrica en tecnología de proceso EUV (litografía ultravioleta extrema) de 4 nm que se encuentra entre los procesos tecnológicos más avanzados de la industria.

– La GPU Xclipse está basada en la tecnología gráfica RDNA 2 de AMD, incluyendo características gráficas avanzadas, como el trazado de rayos acelerado por hardware y el sombreado de velocidad variable (VRS), funciones que hasta ahora solo estaban disponibles en ordenadores personales y consolas de videojuegos.

– La CPU es una ARM de ocho núcleos, diseñada con una estructura de tres clústeres: un poderoso Cortex-X2 cuando se necesite el mayor rendimiento, tres núcleos grandes Cortex-A710 equilibrados en rendimiento y eficiencia y otros cuatro Cortex-A510 más pequeños de bajo consumo.

– Memoria y almacenamiento. Soporta los estándares más avanzados, LPDDR5 y UFS 3.1.

– Cámaras. El Exynos 2200 dispone de un ISP (procesador de imágenes) que soporta sensores de cámara con resolución de hasta 200 megapíxeles. En captura de vídeo soporta resoluciones hasta 8K y puede conectar hasta siete sensores de imagen individuales y manejar cuatro simultáneamente para configuraciones avanzadas.

– Vídeo. El códec multiformato (MFC) avanzado del Exynos 2200 decodifica vídeos de hasta 4K a 240 fps u 8K a 60 fps y codifica hasta 4K a 120 fps u 8K a 30 fps. Integra un decodificador AV1 de bajo consumo que permite un mayor tiempo de reproducción.

– Pantalla. Puede manejar pantallas 4K, cuenta con soporte para HDR10+ y frecuencias de actualización de hasta 144 Hz.

– NPU. El rendimiento de la Unidad de Procesamiento Neuronal se ha duplicado en comparación con la del Exynos 2100. Ahora admite una mayor precisión con compatibilidad con FP16 (coma flotante de 16 bits), además de INT8 (entero de 8 bits) e INT16 de bajo consumo.

– 5G. Incluye un nuevo módem con soporte para 5G que admite bandas de espectro sub-6GHz y mmWave (onda milimétrica), que puede proporcionar un ancho de banda de 10 Gbps.

– Conectividad. Soporta las normas más avanzadas de la industria en conectividad inalámbrica, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, todos los GNSS principales: GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo.

– Seguridad. Incluye un módulo ISE (Elemento seguro integrado) para almacenar claves criptográficas privadas. Además, la seguridad por hardware se refuerza con cifrado en línea para almacenamiento UFS y la DRAM, para que los datos del usuario se comparta solo dentro del dominio seguro.

Samsung no ha ofrecido más detalles técnicos de esa GPU Xclipse 920, la gran novedad de este integrado. Por lo que sabíamos anteriormente, será una GPU con 6 unidades de cómputo. Asumiendo que cada una incluye 64 procesadores Stream al igual que cualquier otros chips RDNA2, eso significaría 384 procesadores Stream.

La compañía no ha confirmado que el Exynos 2200 vaya a estrenarse en los Galaxy S22, sus tope de gama de la serie «S» que llegará al mercado en tres versiones diferentes (base, Plus y Ultra) y cuya presentación esperamos para comienzos de febrero. Samsung sí ha anunciado que los chips se encuentran en fase de fabricación en masa. En todo caso, no hay duda que Samsung tiene en sus manos un rival a batir, especialmente en tecnología gráfica.