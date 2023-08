Primeras notas de Starfield: pinta bien

El común de los mortales, más concretamente de los que esperamos Starfield desde hace tiempo, todavía tendremos que esperar unos días más hasta el miércoles 6 de septiembre para que Bethesda libere el juego y, de este modo, podamos empezar a explorar el nuevo mundo abierto que, si cumple lo que promete, apunta a ser uno de esos títulos que, por su capacidad de absorción, podrían ser equiparables a alguno de los agujeros negros que esperamos encontrar recorriendo ese universo.

Digo que eso es lo que nos queda al común de los mortales, porque hay algunas personas que sí que lo han podido probar ya y que, tras esa primera toma de contacto, están emitiendo las primeras notas de Starfield. Hablo, claro, de la prensa especializada, que ya ha podido dedicarle unas horas, y que por lo tanto nos sirve a la perfección como primera valoración del juego, aunque evidentemente todavía queda mucho por decir al respecto. Y sí, es cierto que hay otros usuarios que también han podido acceder previamente a Starfield pero, como ya te contamos, su historia no ha terminado demasiado bien.

¿A qué me refiero con esto? Pues a varias cosas en realidad, principalmente a dos. La primera es que no es lo mismo una primera valoración, que en algunos casos probablemente sea, como decía, de unas pocas horas, que una prueba en profundidad, algo que nos contará si, por ejemplo, la variedad de los planetas que podemos explorar es amplia o, por el contrario, tarda poco en volverse repetitiva. Así, y aunque evidentemente deben ser tenidas en cuenta, estas primeras notas de Starfield deben entenderse como limitadas en el tiempo de prueba. Ojo, a este respecto aclaro que también hay medios que le han podido dedicar bastante más tiempo, por lo que esto es una consideración general, pero que no se aplica a todas esas reviews.

El segundo punto lo encontramos en que, lógicamente, de momento Metacritic, que es el gran agregador online de críticas de juegos, de momento solo cuenta con críticas de medios, no de jugadores particulares. Así, podemos tomar estas primeras notas de Starfield como la mitad de la ecuación. ¿Quiere esto decir que no deberías comprarlo hasta que no haya críticas de usuarios? Sí, eso es exactamente lo que quiero decir. Desgraciadamente, ya estamos más que acostumbrados a lanzamientos fallidos, que en primer momento han tenido una buena recepción pero que, con su llegada real al mercado, se han desinflado por completo. Recordemos, como paradigma de este punto, lo ocurrido con Cyberpunk 2077 en su lanzamiento.

Ahora bien, estas reflexiones no dejan de ser una opinión personal, por lo que al final corresponde a cada cuál decidir, en base a su propio criterio, el peso que le conceden a las valoraciones de este tipo. Yo me limitaré a compartir contigo esas primeras notas de Starfield, y serás tú el que decida qué importancia les concede.

Como sabes, Metacritic toma las notas de las diferentes reviews y calcula la media de las mismas. Así, en este momento, a fecha y hora de publicación de este artículo, la media de Metacritic para Starfield es de 87 sobre 100 y, para calcular dicha nota, recoge un total de 51 reviews publicadas en Internet.

De las mismas, nada menos que nueve medios han concedido la nota máxima, un 100 sobre 100, a Starfield, mientras que nada menos que 31 de las reviews publicadas hasta ahora se ubican entre el 100 y el 90, es decir, que le conceden un sobresaliente. En el extremo opuesto, solo cinco medios le han concedido un 70 sobre 100 o menos, con un medio español, Meristation, cerrando la lista con la nota más baja de las vistas hasta ahora, un llamativo 58 sobre 100.

Metacritic divide las reviews, en función de las notas obtenidas por los títulos, en positivas, neutras y negativas y, en el punto actual, las primeras notas de Starfield se reparten entre 46 positivas, 5 neutras y ninguna negativa. Así, las perspectivas son bastante prometedoras, aunque nos encontremos con alguna crítica particularmente dura (que, ojo, me parece un ejercicio muy honesto posicionarse de ese modo si es lo que uno opina, aún cuando la tendencia general es la contraria), lo que sin duda contribuirá a hacer que la espera hasta su lanzamiento se haga todavía más larga.

Recordemos que Starfield es la primera IP propia de Bethesda desde The Elder Scrolls, ya que Fallout fue, inicialmente, de Interplay Productions, y que fue anunciado en el E3 de 2018, hace ya algo más de cinco años, y que desde entonces ha sufrido algunos retrasos hasta llegar a su fecha de publicación definitiva, dentro de menos de una semana. Así, la larga espera de este «Skyrim en el espacio«, junto con los avances que Bethesda nos ha ido mostrando, han generado unas enormes expectativas. Expectativas que, vistas las primeras notas de Starfield, podemos tener claro que se van a mantener por las nubes durante los próximos días.

Ahora bien, insisto (y también me recuerdo a mí mismo, pues soy el primero en caer en estas cosas), que hasta que el juego empiece a llegar a los primeros jugadores, y sus valoraciones empiecen a hacerse públicas, comprarlo es un acto demasiado osado. En su lugar, eso sí, si quieres probarlo desde el primer día, tienes una opción menos arriesgada, ya que Starfield está incluido en el Game Pass y, además, ya es posible preinstalarlo, para que el arranque el primer día sea todavía más rápido. Ese es, de hecho, mi plan.